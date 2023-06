Moet ik ervan uitgaan dat iedere man misschien een enge verkrachter is?

Dat we in een maatschappij leven waarin we het vanzelfsprekend vinden dat we vreemde mannen niet kunnen vertrouwen, vindt actrice Joy Delima niet oké.

Ik weet nog goed dat ik op mijn 17de op vakantie was naar Marmaris met mijn zus en we een aardige Turkse man tegenkwamen. Hij bleek kapitein op een jacht te zijn en vroeg of we de dag erna een middagje wilden meevaren. Met ons zorgeloze vakantiebrein zeiden wij ‘Leuk!’

Beeld Floor Rieder

De volgende dag brak aan en tot onze teleurstelling bleek dat we niet op het jacht zouden varen dat hij ons op de foto had getoond, maar op zijn eigen veel kleinere vissersboot. En, verrassing, hij had een vriend meegenomen. Wij wilden uiteraard niet laten merken dat de andere boot ons verraste, dus we zijn alsnog aan boord gestapt. Het ging ons immers meer om het varen en het uitzicht.

De hele middag genoten we van de zee, hun verhalen en het varen.

‘Willen jullie naar het vuurtoreneiland?’ Natuurlijk wilden we dat.

Even later meerden we aan in een kleine baai, waar al een groot schip lag met wat toeristen. ‘Een tussenstop’, zei de kapitein. We barbecueden met verse vis en dronken wat raki, en ik weet nog dat ik dacht: wat een leven.

‘Wanneer gaan we weer verder?’, vroegen we toen.

‘Niet.’

‘Sorry?’

‘Tegen de tijd dat we op zee zijn is het te donker en te ruig, we blijven.’

‘Slapen?’

‘Ja.’

De sfeer werd grimmig en mijn zus en ik spraken onze zorgen uit in het Nederlands, zonder zenuwachtig te klinken. Plots voelde ik me echt fucking dom en naïef. Onze mobieltjes hadden geen bereik, niemand wist waar we waren en ik besefte dat ik geen idee had wie deze twee mannen waren, die de hele dag heel vriendelijk en warm waren geweest. Maar dit was sowieso een vooropgezet plan, toch? Waarom had hij ons niet laten weten dat we eerder hadden moeten gaan als we naar huis wilden?

Na een tijd moest ik nodig plassen, maar het was donker en koud en we hadden niets anders mee dan onze zwemkleding, dus ik besloot topless in het water te zakken, zodat ik niet met een natte top hoefde te slapen.

‘Sorry, mogen wij wat privacy? Om te plassen?’

‘Natuurlijk, wij blijven hier.’

Plots hoorde ik een harde plons. De twee mannen zwommen lachend op ons af, dreven ons weg van het licht van het toeristenschip, het donker in. De een ging achter mij aan, de ander achter mijn zus. Toen ik mijn zus enkel nog hoorde roepen dat hij weg moest gaan, maakte mijn angst plaats voor woede en worstelde ik me los van mijn enge man en trok ik mijn zus al schreeuwend weg van de andere.

Blijkbaar vonden ze boze vrouwen niet geil, want de rest van de nacht lieten ze ons alleen zitten voorop de boot.

De volgende ochtend werd ik wakker van de motor en voeren we godzijdank terug naar het vasteland, waar ik bijna huilde van opluchting.

Toen ik dit verhaal vertelde aan mijn toenmalige klasgenoten, was de eerste reactie: ‘Wat had je dán verwacht?’ Au.

Een zin die ik nog vaak zou horen.

Wat had ik verwacht? Een leuke middag op zee, zoals mij was beloofd.

Moet ik ervan uitgaan dat iedere man misschien een enge verkrachter is? Kan ik nooit meer een vriendelijk aanbod accepteren omdat het eventueel mis kan gaan? En als het misgaat, waarom is het dan míjn schuld?

Ik gaf mezelf ook de schuld en helaas ga ik nooit meer in op zo’n aanbod, uit angst. Maar dat we in een maatschappij leven waarin we het vanzelfsprekend vinden dat we vreemde mannen niet kunnen vertrouwen, dat we zelfs verwachten dat ze ons iets aandoen en vervolgens de slachtoffers de schuld geven, is niet oké. Vrouwen zouden zorgeloos moeten kunnen genieten van het leven zonder de angst voor een eventuele tragedie, dát is wat ik wil verwachten.

joy.delima@volkskrant.nl