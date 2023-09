Moderne kunst, zontherapie en smörrebröd: deze hotspots in Stockholm mag u niet missen

Beeld Joost Stokhof

‘Dit is zo’n mooi seizoen in Stockholm, als de zomer overgaat in de herfst en alles vurig geel en rood kleurt.’ Yasmin van Dorp (26) studeerde in 2019 af aan de Filmacademie, en volgt sinds een jaar een filmmaster aan Stockholms Konstnärliga Högskola, de universiteit voor de kunsten. Volgend jaar wil ze er afstuderen met een documentaire over massatoerisme. Van Dorp: ‘We gingen vroeger vaak op vakantie naar Scandinavië, en Stockholm voelt als thuiskomen. Het is een plezierige, ruime stad, met al dat water. De hele zomer zitten mensen aan het water, af en toe neemt iemand een duik. Deze stad voelt veel rustiger aan dan Amsterdam. Dat komt, denk ik, doordat Zweden enorm vriendelijk zijn, maar wel echt op zichzelf, ze doen moeite om niet in je aura te komen. Stockholm leeft erg met de seizoenen en met de natuur. Wat Stockholmers in september het liefste doen? Eropuit, paddestoelen plukken: plocka svamp.’

Kunsteiland

Yasmin van Dorp: ‘Ik blijf het bijzonder vinden dat Stockholm uit eilanden bestaat. Ik ga graag naar het kleinere eiland Skeppsholmen, spreek uit als ‘Gwepsholmen’. En dat dan helemaal rond lopen langs het water en daarna naar het Moderna Museet, het museum voor moderne kunst. Vooral hun tijdelijke exposities zijn indrukwekkend, deze zomer was er een van Laurie Anderson en eerder zag ik een tentoonstelling van Nan Goldin. Het museum is gratis toegankelijk op vrijdagavond van 6 tot 8.’

Moderna Museet, Exercisplan 4

Rustig praten bij de koffie

‘De fika, de koffiepauze, is heilig in Zweden. Bij ons op de universiteit is de fika ’s middags tussen 2 en half 3. Dan gaat alles even dicht en drinken we koffie met een zoet broodje. Het is de bedoeling om tijdens de fika rustig met iemand te praten en niet op je telefoon te scrollen. Kaneelbroodjes, kanelbullar, zijn klassiek, maar ik vind amandelbroodjes, mandelbullar, nog beter. Die haal ik zelf het liefst bij Fabrique, een topbakker op de Götgatan – een leuke winkelstraat trouwens, met mijn lievelingsboekwinkel op de hoek: Söderbokhandeln. Een ouderwetse zaak, het plafond bladdert naar beneden, maar sfeervol en rijk gesorteerd, ze hebben veel kunst- en muziekboeken.’

Fabrique, Götgatan 24

Söderbokhandeln, Götgatan 37

Dansen op de markt

‘De leukste weekendactiviteit die ik ken, is de markt van Hornstull, zaterdag en zondag op Södermalm. Een gezellige markt aan het water, met vintagekledingkramen en veel eetstalletjes. Mensen zitten op de trap te eten en te praten, er is livemuziek, mensen dansen. De markt is nog tot oktober. Vorig jaar was er ook een overdekte kerstmarkt. Zomerstad Stockholm is een compleet andere stad dan winterstad Stockholm. ’s Zomers is iedereen zo veel mogelijk buiten om elke zonnestraal op te vangen, maar in de winter wordt het dus al om half 3 donker. De stad ziet er dan superknus uit, met overal lichtjes en de sneeuw die alles reflecteert. Maar eerlijk gezegd duurt de winter echt lang.’

Hornstulls Marknad 6

Hornstulls Strand 4

Zontherapie

‘Dit kan het hele jaar door, maar is vooral lekker als het kouder wordt: naar Centralbadet. Een waanzinnig mooi art-nouveauzwembad en spa in het centrum. In de winter kruipt iedereen hier onder de uv-lampen voor wat zontherapie. Die uv-lampen hangen zelfs in het restaurant. Lunchen met toast skagen en extra vitamine D.’

Centralbadet, Drottninggatan 88

Cider en smörrebröd

‘Dit is een van mijn beste ontdekkingen van het afgelopen jaar: Chewie’s Bar. Chewie is de naam van de hond van de eigenaren Victor en Alli. Ze schenken natuurwijn en fantastische zelfgemaakte ciders, en beleggen Deens smörrebröd met avocado of cashewkaas, heerlijk.’

Chewie’s Bar, Norr Mälarstrand 32

CO 2 -bewust lunchen

‘Stockholm is een dure stad, uit eten gaan is duur, alcohol nog duurder. Wat slim kan zijn, is gaan lunchen in plaats van dineren. Lunchen is minder prijzig, en Zweden eten een warme lunch, wat zeker in de winter fijn is. Ik ben bijna dagelijks te vinden in het Filmhuset, waar elke dag een lunchbuffet wordt geserveerd in de kantine, met een keuze uit vier maaltijden, gehaktballetjes met aardappelpuree, of vis of vega, alles voor een euro of 11. Ook interessant: er staat bij elke maaltijd wat de CO 2 -uitstoot van het gerecht is. Dat beïnvloedt me toch. Het filmmuseum is sowieso een goeie plek om gerestaureerde films te zien (in de cinematheek). En deze herfst is er een interessant programma over misleiding en illusies in film.’

Filmhuset, Borgvägen 1

Appels, bloemen, brood

‘Een van de eilanden van Stockholm, Djurgården, is een geliefd, groot, groen park, perfect om te wandelen. Hier zitten het Abba-museum en het Vasa-museum. En er is een grote tuin met een restaurant, die er al veertig jaar zit: Rosendals Trädgård. Dat komt vaker voor in Stockholm, restaurants die koken uit eigen tuin, maar Rosendal is een bijzondere oase. Het is een groot terrein met een appelboomgaard, een kas, een groentetuin, een bloementuin, een bakkerij en een winkel.’

Rosendals Trädgård, Rosendalsvägen 38 (Rosendalsterrassen 12)

Bergmans eilandje

‘De natuur is altijd dichtbij. Natuurgebieden, nationale parken, ze liggen allemaal in de buurt, net als de prachtige rotsachtige eilanden bij de Scherenkust. Het is voor een Nederlander bijna niet te bevatten, zoveel natuur. Je kunt naar veel eilanden, zoals Sandhamn, bekend van de crimeserie The Sandhamn Murders, of zoals ik al even noemde, paddestoelen plukken in natuurgebied Gustavsberg. Let op, neem een paddestoelenkenner mee, want paddestoelen kunnen giftig zijn. Of, dat vond ik zelf een belevenis, wat verder weg, met de veerboot naar het mooie Gotland, en van daaruit naar het eilandje Fårö, waar Zwedens beroemdste regisseur, Ingmar Bergman, heeft gewoond en gewerkt. Een betoverend eiland, met een strand, een vuurtoren, vreemde stenen, rotsen en die zó blauwe zee.’