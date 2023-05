Modeontwerper Lotte van Eijk draagt eindelijk wat ze wil: ‘Vroeger droeg ik alleen maar zwart, omdat dat afslankt’

Lotte van Eijk. Beeld Jordi Huisman

Waarom vind je dit een fijne plek?

‘Vanwege de rust. Ik ben druk in mijn hoofd, ik ben een echte ADHD’er. In mijn hoofd is het altijd herrie. Als ik hier ben, voelt het alsof ik eindelijk kan ademen. Op het strand in Scheveningen is het meestal druk, hier op de Maasvlakte heb je de ruimte. Door kunstwerk de Zandwacht ontmoeten kunst en rust ontmoeten elkaar hier voor mij. Ik ben in de buurt opgegroeid, in Hoogvliet. Ik woon nu in de stad Rotterdam, maar kom hier nog steeds graag.’

Op mijn plek is een wekelijkse rubriek van Volkskrant Magazine waarin de geïnterviewden, op een mooie locatie, vertellen over hun smaak en voorkeuren op het gebied van kleding, interieur en design.

Wat is jouw stijl?

‘Mijn stijl is speels, kleurrijk en met een knipoog naar wat ik sexy vind. Ik draag bijvoorbeeld een gewatteerde jas, maar als ik die uitdoe heb ik een nauwsluitende outfit aan. Dat vind ik lekker, dat die verrassing eronder zit. Alsof je een surprise-eitje bent.’

Wie? Lotte van Eijk (25)

Waar? Kunstwerk Zandwacht op het Maasvlaktestrand

Werkzaamheden? Model, modeontwerper, activist en oprichter van modemerk Lovaeij.

Hoe heeft jouw stijl zich ontwikkeld?

‘Ik droeg vroeger alleen maar zwart, omdat ik altijd dik ben geweest en dat de enige kleur is die ‘afslankt’. Maar dat is gewoon niet wie ik ben, ik ben geen grijs mens. Ik zit vol met kleur. Ik kon ook helemaal geen kleding dragen die mijn binnenste representeerde, want die was er niet in mijn maat. Daarom maak ik dat soort kleding nu zelf, voor mensen met dezelfde maat als ik en groter.’

Waarom vind jij kleding belangrijk?

‘Iedereen verdient het om zich te kunnen uiten door kleding. Ik breng via Instagram al vijf jaar de boodschap ‘Fat Liberation’ over, het idee dat dikke lichamen er ook mogen zijn. Ik probeer allerlei soorten lichamen te normaliseren. Maar wat betekent die online steun voor iemand in diens dagelijks leven? Is iemand alleen empowered als diegene zijn telefoon opent, of ook gewoon als je naar de bushalte loopt? Ik heb niet alleen door beeld, maar ook door kleding van mezelf leren houden. Ik wil die kracht terugbrengen naar mensen op straat: dat ze zich net zo goed voelen over zichzelf als ze op de markt aardbeien halen als wanneer ze op hun telefoon kijken. Voor mij heeft kleding de kracht om je heel zeker te kunnen voelen van jezelf. Veilig, of juist sexy of op je gemak.’

Waarom wil je anderen daarmee helpen?

‘Ik heb mezelf zo gehaat als kind en als tiener. Ik wens dat niemand toe. De wereld is al zo hard, er zijn al zo weinig mensen die aardig tegen je doen. Ik hoop dat ik een warme knuffel kan zijn in die grijze menigte. Ik heb dat nodig gehad als kind, dus ik hoop dat ik dat kan zijn voor andere mensen.’

Zandwacht

‘Dit kunstwerk voelt als iets wat niet van deze wereld is, omdat het zo groot is en nergens voor dient. Het is heel mooi en het is niet zo’n kunstwerk dat je niet mag aanraken. Je kunt erin lopen, je kunt erin zijn. Het is ook een soort omlijsting van de zee.’

Broek

‘Deze broek is van mijn eigen kledingmerk. Deze collectie is geïnspireerd op retroprints. Ik ontwerp alles wat ik zelf als dik persoon met een feminiene genderidentiteit mis in de huidige mode. Ik ben een beetje mijn eigen muze met mijn kledinglijn. Ik bespreek ook met andere dikke personen wat zij missen.’

Queer-ketting

‘Ik heb mijn queer-zijn lang weggestopt, omdat dik zijn in mijn leven centraal stond. Dat was in mijn ogen het ergste wat er bestond en het enige waar ik mee bezig kon zijn. Ik ben een dikke queer femme en ik vind het belangrijk dat mensen dat weten, omdat ik als tiener niet zo’n voorbeeldfiguur had.’

Zonnebril van Gucci

‘Ik kom uit een familie die anti-merk is. Maar ik gun mezelf dat soort dingen. Ik denk dat het belangrijk is dat we ook minderheden in merkkleding zien, zoals trans mensen, mensen van kleur en mensen met een handicap. Dat we zien dat zij ook succesvol zijn. Kijk, ik pas verder niks van Gucci, laat ik dat erbij zeggen. Maar een zonnebril wel, dus mij zie je gaan met die bril.’

Schoudertasje

‘Ik hou heel erg van kleine tasjes. Eigenlijk past hier net niks in, mijn vriend vindt dat verschrikkelijk. Iedere keer als ik weer sta te kijken naar een tasje in een winkel zegt hij: ‘Lot, alsjeblieft.’ Ik heb letterlijk een la in zijn kast gevuld met mijn tasjes.’