Modeontwerper Diek Pothoven: ‘Iets hoeft van mij niet altijd een obscure betekenis te hebben, het mag ook gewoon mooi zijn’

Modeontwerper en filmmaker Diek Pothoven tussen het riet, vlak bij museum Beelden aan Zee in Den Haag. Beeld Jordi Huisman

Waar zijn we?

‘Bij museum Beelden aan Zee in Den Haag. Mijn moeder nam me hier als kind al mee naartoe en de plek is me altijd bijgebleven. Het vormde in 2016 de setting voor de film die ik maakte over mijn afstudeercollectie. Mode en film, de twee creatieve paden die ik bewandel in mijn werk, kwamen hier voor het eerst samen.’

Wat vind je bijzonder aan deze plek?

‘Ik vind het mooi hoe het museumgebouw vervlochten is geraakt met zijn omgeving. De muren zijn niet wit en steriel, zoals in veel andere musea. Ze zijn van zandkleurig beton en langs de raamranden duiken plukken helmgras op. Het is alsof er een architectonische hap uit de duinen is genomen; je bevindt je echt in het zand wanneer je door de zalen loopt. Dan zou je denken dat het een soort donkere grot is, maar het is hier juist heel licht. De hele dag door schijnt de zon via de plafondramen naar binnen en vallen er schaduwen van de kozijnen op de tentoongestelde werken. Ik vind het leuk dat het museum daar niet paniekerig over doet. Het veranderende licht wordt niet gezien als iets wat de blik op de werken beperkt, het wordt juist omarmd.’

Laat jij je eigen shows en ontwerpen ook graag verstrengelen met hun omgeving?

‘Zo veel mogelijk! Afgelopen Amsterdam Fashion Week lanceerde ik samen met Douwe de Boer en Eugénie Haitsma Mulier de nieuwste collectie van ons circulaire modelabel Martan in het Grand Hotel Amrâth Amsterdam. De locatie vormde niet alleen het decor, maar ook de inspiratie voor onze collectie. We baseerden de belijningen in de kleding op de glas-in-loodramen, bedrukten de stoffen met silhouetten van het omringende hekwerk en gebruikten enkel afgekeurd hotellinnen om de outfits te produceren. Wanneer ik iets op een locatie ga doen, vind ik het belangrijk dat alles mooi samenwerkt, anders kun je net zo goed een studio huren.’

Uit de kleding die je draagt en ontwerpt spreekt een fascinatie voor de zee. Waar komt die vandaan?

‘Ik groeide in Reeuwijk op aan het water en zeilde veel als kind. Tijdens schoolvakanties was ik altijd op boten en tussen het riet te vinden. Dat verklaart denk ik waarom de outfits die ik draag en ontwerp vaak een nautisch randje hebben. Neem House of Salt, de film die we maakten in samenwerking met Czar, het filmproductiehuis waar ik regisseur ben. Voor die film ontwikkelden we kledingstukken die er volledig doorweekt uitzagen en die aangetast leken te zijn door het zoute zeewater. Ook de komende collectie zit vol verwijzingen naar de zee. We laten ons inspireren door klassieke visserspakken, maar ook door de patronen die ontstaan wanneer olie op water drijft.’

Kunstwerk Light of the Moon van Igor Mitoraj

‘Wanneer je over het strand loopt kun je het museum niet zien, het is volledig ingegraven. Alleen dit gezicht steekt erbovenuit. Het is een toegankelijk, vrij commercieel beeld. Daar zie ik de schoonheid van in. Iets hoeft van mij niet altijd een obscure betekenis te hebben, het mag ook gewoon mooi zijn.’

Op dit gezicht na is museum Beelden aan Zee in Den Haag volledig ingegraven. Beeld Jordi Huisman

Knoop

‘Deze dubbele achtknoop is een paar collecties geleden in onze ontwerpstijl geslopen en vormt sindsdien de handtekening van Martan. De broek zelf is gemaakt van een stuk tafelkleed van hoge kwaliteit, dat werd afgekeurd omdat er een klein gaatje of vlekje in zat. Wij snijden daaromheen en verven het in mooie kleuren om het nieuw leven in te blazen.’

De dubbele achtknoop de op broek van Diek Pothoven vormt de handtekening van zijn label Martan. Beeld Jordi Huisman

Top

‘Dit is mijn lievelingstop, hij is van Acne Studios en ik heb hem al talloze keren gedragen. Ik kocht hem tijdens een bezoek aan Parijs als eerstejaars modestudent. Voor het eerst merkte ik dat ik met een ander oog naar kleding keek. Ik dacht niet zozeer: hoe staat dit mij?, maar eerder: wow, dit zit heel technisch in elkaar en is mega knap gemaakt!’

Ring

‘Deze zegelring met een heliotroop en daarin mijn familiewapen geslepen heb ik dit jaar opnieuw laten maken. De oorspronkelijke ring heb ik zo’n acht jaar geleden in het water laten vallen… Afgelopen jaar is mijn geliefde grootmoeder, van wie ik die ring kreeg, overleden. Dus dacht ik: nu is het tijd om hem opnieuw te laten maken.’

De 'lekker kitscherige' oorbellen, zoals Diek Pothoven ze zelf omschrijft. Beeld Jordi Huisman

Oorbel

‘Deze oorbel is een kleine knipoog naar de commerciële klussen die ik in de beginjaren van Martan deed om de boel op touw te zetten. Ik regisseerde bijvoorbeeld een kerstevenement voor Swarovski en kreeg daarvoor verhuisdozen vol met dit soort sieraden opgestuurd om in het evenement te verwerken. De dozen hoefden ze niet terug, dus nu heb ik een lading hysterische juweeltjes in huis. Ze zijn lekker kitsch.’