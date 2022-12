Minister van Justitie Dilan Yeşilgöz: ‘Ik vind politiek boeiend en ik ben ook niet vies van het spel’

Dilan Yeşilgöz-Zegerius Beeld Oof Verschuren

‘Mijn vader zei altijd: ‘Het maakt niet uit wat je later wordt, als je maar rechten gaat studeren.’ Voor mij was toen één ding zeker: ik ga sowieso geen rechten studeren. Als het moet, doe ik het niet.’

Vele jaren nadat minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius (45) het advies van haar vader, zelf criminoloog, in de wind sloeg, negeert ze in 2021 opnieuw een goedbedoelde raadgeving van haar omgeving. De Amsterdamse is dan al uitgegroeid tot een rijzende ster en stemmenkanon binnen de VVD, die zuinig op haar wil zijn. In de partij wordt geopperd dat Justitie en Veiligheid (JenV), de post die Yeşilgöz ambieert, een te groot afbreukrisico heeft: VVD-coryfeeën als Ivo Opstelten, Fred Teeven en Ard van der Steur zijn er eerder gesneuveld.

Yeşilgöz houdt tijdens de interne gesprekken vast aan haar voorkeur. ‘Ik dacht: ik kan dit, ik ben er klaar voor en ik kan iets toevoegen. Het afbreukrisico was voor mij nooit een reden om het niet te doen. Ik heb uitgesproken wat ik het liefst wilde, ook omdat ik dacht: misschien komt deze kans wel nooit meer. Ik wilde mezelf later niet verwijten dat ik duidelijker had moeten zijn over wat ik echt wilde.’

U bent de eerste niet-jurist als minister van Justitie. Toen de Volkskrant twee jaar geleden de eerste secretaris-generaal interviewde die geen jurist was, Siebe Riedstra, zei hij: ‘Men heeft het mij wel laten voelen.’ Hebben de ambtenaren het u ook laten voelen?

‘Nee. Misschien is het wel geprobeerd, maar dan heb ik het niet gevoeld. Ik vond het wel spannend om hier te beginnen, want ik ben lang genoeg ambtenaar geweest in Amsterdam om te weten dat je het lastig kunt hebben als een ambtelijk apparaat niet met je meeloopt. Maar ik heb me geen moment onzeker gevoeld. En onderschat worden is de beste uitgangspositie, dat heb ik ook geleerd.’

Heeft uw vader het er nog wel eens ingewreven: had maar naar mij geluisterd, dan was er geen kritiek geweest vanwege het ontbreken van een juridische achtergrond?

‘Hij is nu vooral trots. Het was destijds een heel bewuste beslissing van mij.’

Voordat Yeşilgöz − ze studeerde uiteindelijk Cultuur, Organisatie en Management aan de VU − ’s ochtends in alle vroegte op de achtste verdieping van het ministerie haar ruime kantoor binnenstapt, komt ze langs de portrettengalerij van haar veelal mannelijke voorgangers. Een rolmodel heeft ze niet, zegt ze − ze leert van iedereen wel wat. De gezichten aan de muur helpen haar om haar eigen functie te relativeren.

‘Ik vind het mooi om er langs te lopen. Dan weet ik: er zijn meer mensen die dit hebben meegemaakt, die weten hoe heftig het werk soms kan zijn en hoe moeilijk de keuzes zijn die je moet maken. Zij hebben er op hun eigen wijze vorm aan gegeven. Ik doe het nu op mijn manier en straks zal er weer iemand anders komen, die het weer anders gaat doen. Dat is een mooie gedachte. Ik houd van geschiedenis.’

Toen Yeşilgöz intern haar voorkeur uitsprak, was ze er niet van overtuigd dat het moeilijke departement haar ook zou worden toegewezen. ‘Ik had dat niet verwacht. Er is een verschil tussen iets willen en er vanuit gaan dat je iets ook krijgt. Ook als je kijkt naar mijn afwijkende profiel in vergelijking tot mijn voorgangers, ging ik er niet vanuit dat het mij zou worden gegund.’

Toch is haar ‘profiel’ ook een reden waarom Yeşilgöz deze post zo graag wilde. ‘Veiligheid is de basis voor vrijheid, een fundamentele randvoorwaarde. Zonder veiligheid geen vrijheid. Dat zit natuurlijk in mijn hele verhaal, dat zit in alles waar ik voor sta.’

Yeşilgöz vlucht als 8-jarig kind samen met haar moeder en zus uit Turkije, drie jaar nadat haar vader al door het militaire regime naar Nederland is verjaagd. In een gammele boot maken ze de oversteek van Bodrum naar het Griekse eiland Kos, maar Yeşilgöz heeft als kind amper in de gaten dat ze iets uitzonderlijks meemaakt, ook omdat haar moeder heel kalm blijft.

De vlucht uit Turkije op jonge leeftijd heeft haar zelf geen gevoel van onveiligheid gegeven, benadrukt Yeşilgöz, maar een blijvende invloed is er wel. ‘Ik heb door mijn persoonlijke achtergrond veiligheid nooit als iets vanzelfsprekends ervaren. Het idee dat je je veilig moet voelen om te zijn wie je wilt zijn, om je op je gemak te voelen, om te zeggen wat je wilt zeggen, dat is waar het allemaal om gaat. Dat zit in de hele route die ik tot nu toe heb afgelegd. Er zal nooit honderd procent veiligheid zijn, maar ik zal wel alles doen om daarnaar te streven.’

Yeşilgöz heeft zowel binnen als buiten haar partij scepsis moeten overwinnen. Als gemeenteraadslid in Amsterdam staat ze bekend om haar snedige tweets, hapklare teksten over haar strijd tegen straatintimidatie en veelvuldige tv-optredens bij onder meer Powned en Pauw. Daar praat ze niet alleen openhartig over haar vluchtverhaal, maar ook over haar huwelijksfeest, haar honden en de vraag of ze kinderen wil (‘ik heb nooit gedacht: ja, ik wil kinderen, maar ook nooit: nee, ik wil geen kinderen’). Het levert haar de spot op van onder anderen Volkskrant-columnist Sheila Sitalsing die haar in die tijd omschrijft als ‘een mediafenomeentje’ dat voortdurend te koop loopt met haar persoonlijke levensverhaal, maar weinig politieke inhoud laat zien. Zelfs sommige VVD’ers denken in die tijd dat achter dat snelle mediaprofiel wel oppervlakkigheid moet schuilgaan.

Yeşilgöz reageert fel als ze wordt geconfronteerd met die twijfels uit het verleden. ‘Ik mag hopen dat mensen die dat hebben gedacht en vervolgens een keer met mij hebben gesproken, zich daarna hebben geschaamd. Je wordt geen Kamerlid of minister door wat willekeurige oneliners. Ik hou niet van wollige taal, ik hou niet van ingewikkeld doen en ik hou er al helemaal niet van om vanuit de hoogte op iemand neer te kijken. Ik ben uitgesproken. Ik wil duidelijk zeggen wat ik ergens van vind. Dat is nooit anders geweest. Dat heb ik niet voor de politiek bedacht. Als ik anders ga praten, zou mijn familie zeggen: ‘Ben je wel goed bij je hoofd.’

‘Ik hoef niet de hele tijd online of op televisie, maar als ik mensen vraag om hun stem, wil ik vervolgens wel aan die mensen laten zien wat ik doe met die stem.’

Veel politici verstijven als ze op hogere posities komen, ook omdat elk verkeerd gekozen woord tot politieke problemen kan leiden. Hoe voorkomt u dat?

‘Ik heb met mezelf afgesproken dat dat niet gaat gebeuren. Ik hou het niet vol om de hele tijd alert te zijn op hoe ik overkom en wat ik zeg. Dat is gewoon niet te doen voor mij. Het is een bewuste keuze geweest: ik moet heel goed weten waarom ik hier zit, wat mijn verhaal is, wat ik aan het doen ben. Dat kost zeker in het begin heel veel tijd en moeite − ook inhoudelijk − maar dan hoef je daarna niet de hele tijd gespitst te zijn en op je woorden te letten. Omdat je weet wat je aan het doen bent. Daarom wil ik nu ook alles lezen, alles doorgronden, alles doorspreken.’

Meerdere collega’s van u moesten al stoppen met burn-outklachten. Bent u daar niet bang voor?

‘Ik heb nog niet één dag gehad dat ik niet met plezier naar mijn werk ging. Ik heb ook nog niet één dag gehad, waarop ik thuiskwam en dacht: waar ben ik aan begonnen? Dus het geeft ook veel energie. ‘Werk overheerst wel alles in mijn leven. Mijn man, mijn familie en mijn vriendengroep − wat daar nog van over is − hebben daar gelukkig begrip voor. Mijn agenda gaat altijd voor, wat niet betekent dat mijn agenda belangrijker is. Maar als er een debat staat gepland in de Kamer kan ik niet zeggen: sorry, ik heb een etentje met vrienden.

‘Dat alles moet wijken voor mijn werk is niet gezond en niet leuk, maar ik kan er verder weinig aan doen. Ik moet al zoveel. Als ik ook nog van mezelf en van mijn vrienden balans moet zoeken tussen werk en vrije tijd, dan raak ik wel gestrest. Naast werk zijn er nu eigenlijk nog maar drie dingen in mijn leven: slapen, sporten en gezond eten.’

U toont niet vaak kwetsbaarheid. Nadat u jaren geleden was geopereerd, en uw milt werd verwijderd vanwege de auto-immuunziekte Werlhof, zei u achteraf: ‘Het had fout kunnen gaan, maar het is niet fout gegaan. Dat was het.’

‘Het zit niet in mijn karakter om de hele tijd over van alles superkwetsbaar te zijn. Dan zou dit ook niet de beste omgeving zijn om overeind te blijven.’

U wil dat vrouwen meer werken. U werkt ook in het weekend nog 8 uur per dag, bent u dan een aanlokkelijk voorbeeld?

‘Nee, maar deze functie vraagt ook wel uitzonderlijk veel. Ik heb dat gezegd omdat Nederland Europees kampioen deeltijdwerken is. Niet omdat ik de standaard wil zijn. Het gaat mij erom: je kunt in dit land alles bereiken, of je nou man of vrouw bent. Dan hoop ik dat iedereen probeert het beste uit zichzelf te halen. Maar ik besef ook dat dat voor iedereen anders is.’

Een vriendin van u die wij spraken zei: ‘Ik heb vijf maanden geleden een kind gekregen, maar Dilan heeft nog geen tijd gehad om op bezoek te komen.’

‘Erg hè? Ik heb de cadeautjes liggen. Eerlijk gezegd heb ik al twee keer een nieuw pakje moeten kopen, omdat ik dan toch weer niet kon gaan en de baby daarna niet meer in de kleertjes zou passen.’

U wordt omschreven als een perfectionist. Heeft u wel eens uitbarstingen naar uw ondergeschikten?

‘Dit werk is heftig en het kan best dat ik soms wat narrig reageer, maar als iemand zijn best doet en een fout maakt, zal ik niet snel uit mijn vel springen. Ik maak zelf ook fouten. Ik kijk dan meteen: hoe gaan we dit oplossen? En hoe voorkomen we dat het nog een keer gebeurt…’

Yeşilgözs woordvoerder zegt op de achtergrond: ‘Gewoon geen afkortingen gebruiken...’

‘Geen afkortingen. Daar word ik gek van. Als ik een afkorting zie, gaat er een streep doorheen. JenV, kan nog net. OM ook, maar dan zijn we ook wel klaar. Misschien is dat wel een voordeel van het niet-jurist zijn. Ik wil dat onze brieven geschreven zijn voor de mensen voor wie we het doen. Een brief die over de politie gaat, moet geschreven zijn voor de agent voor wie we het doen. Het moet geen brief zijn van de ene jurist voor de andere jurist. Ik wil dat alles begrijpelijk is voor iedereen.

‘Ik stond een keer in de plenaire zaal tijdens een Kamerdebat en er werden vragen gesteld, maar ik zag in mijn tekst een afkorting en appte terwijl ik daar stond naar de betrokken ambtenaar: ‘Geen afkortingen!’ Die ambtenaar was stomverbaasd: hoe kon je dat ter plekke doen?’

Georganiseerde misdaad die de samenleving ondermijnt, is momenteel een van de grote thema’s voor Justitie. Yeşilgöz hoopt bij de bestrijding van de drugscriminaliteit op meer draagvlak onder de bevolking. Als Kamerlid ging ze al naar Italië, om daar te kijken naar de aanpak van de drugsmaffia. Ze heeft veel contact met haar ernstig bedreigde Belgische collega Vincent Van Quickenborne en maakte een reis naar Colombia. Verschillende politiepetten uit dat land liggen uitgestald in haar werkkamer. En onlangs was ze in de VS om daar te praten over de war on drugs. Volgend jaar hoopt ze afspraken te maken met landen als de Verenigde Arabische Emiraten, Turkije en Marokko over het witwassen van drugsgelden.

‘We hebben een sterke, open economie met een goede infrastructuur. Daar maken drugscriminelen misbruik van. We zijn geen narcostaat, want dat zou betekenen dat bijvoorbeeld de top van de politie, de politiek en de media worden betaald door drugscriminelen. Dat gaat hier nooit gebeuren. Maar we hebben wel te maken met een heel reële strijd die we in samenwerking met andere landen moeten aangaan. Daarom ben ik ook zo bezig met die internationale contacten. Veel mensen in Nederland begrijpen niet hoe diepgeworteld de drugscriminaliteit hier is.’

Zelfs niet na de moorden rondom kroongetuige Nabil B., waarbij eerst zijn broer Redouan, daarna zijn advocaat Derk Wiersum en vervolgens zijn raadgever Peter R. de Vries omkwamen?

‘Ik vind dat we weer snel zijn overgegaan op business as usual. Dat geldt niet voor de professionals die bezig zijn met het bestrijden van deze criminaliteit, maar wel voor het grotere publiek. Dat vind ik zorgelijk, ook omdat we uiteindelijk een gezamenlijk front moeten vormen. Als je iets wilt bestrijden, heb je de steun van het volk nodig. In Italië zie je dat de bevolking altijd de kant van de crimefighter kiest. Hier zie je dat minder, misschien omdat we denken dat het Italiaanse toestanden zijn. Maar dat is niet zo, het zijn ook Nederlandse toestanden.

‘Hoeveel mensen moeten er nu al worden bewaakt en beveiligd omdat ze worden bedreigd door drugscriminelen? Hoeveel mensen zijn daardoor hun vrijheid kwijt? Dat mogen we nooit normaal gaan vinden. Het is niet normaal dat een journalist dag en nacht wordt bewaakt, en dat ik mensen wel eens hoor zeggen: ‘Dan gaat hij toch ergens anders over schrijven?’ Of: ‘Die advocaat kan toch ook iemand anders gaan verdedigen?’ Dan ben je dus de hoeders van je rechtsstaat kwijt. We moeten de strijd opvoeren en die strijd is niet fictief, niet klein, niet zachtzinnig, die is juist heel reëel.’

U zit niet te wachten op een discussie over de legalisering van drugs?

‘Ik zit daar niet dogmatisch in, maar zo’n discussie zou alleen maar afleiden van het echte probleem. We zijn een doorvoerland, we zijn niet de markt. Legalisering zou voor Nederland niks veranderen. Het enige wat je doet, is de rode loper nog meer uitrollen voor de drugskartels: ‘Kom maar hiernaartoe, want hier mag het.’

U hebt als minister veel moeilijke dossiers en dan begint u in de HJ Schoo-lezing over de woke-beweging als bedreiging voor de rechtsstaat.

‘Ik heb 57 minuten gesproken en tal van problemen benoemd, maar de drie minuten over woke kregen alle aandacht in de analyses. Dat heeft me wel verbaasd.’

Het is nogal wat als een minister van Justitie een beweging wegzet als een gevaar voor de de democratische rechtsstaat, terwijl ze gewoon binnen die rechtsstaat opereert.

‘Voor mij zijn de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om van mening te verschillen de zuurstof voor de vrije democratische rechtsstaat. Ik vind oprecht dat de cancelcultuur dat ondermijnt. Als je alles wat zuurstof geeft aan onze samenleving wil cancelen, vind ik dat relevant genoeg om te benoemen.’

Gebeurt dan dan? Heeft u zelf ooit last gehad van woke?

‘Ik heb er last van als er wordt gezegd: die schilderijen mogen niet, of van die opvattingen raak ik overstuur. Er is geen recht om niet beledigd te raken. Waarom is het zo’n rode lap als ik daar iets over zeg? Als je de geschiedenis wilt cancelen, als bepaalde kennis op de universiteiten opeens te prikkelend is, dan mag ik daar toch iets van vinden?’

Doet u het ook omdat uw achterban zich ergert aan woke?

‘Als het puur om mijn achterban zou gaan, had die speech er heel anders uitgezien. Dan had ik ook niet zo uitgebreid gesproken over de fouten die mijn eigen partij heeft gemaakt.’

Uw partijgenoot Claire Martens zegt dat uw kracht is dat politiek voor u geen spel is, dat u inhoudelijk gedreven bent. Toch lijkt u het spel dat wordt gespeeld ook heel goed te begrijpen.

‘Ik vind politiek boeiend en interessant, en ik ben ook niet vies van het spel. Ik vind het mooi als iemand in een debat een argument gebruikt dat ik niet zag aankomen. Het is niet slecht om soms argumenten flink tegen elkaar te laten botsen. Daar schrik ik niet voor terug. Dat hoort erbij. Ik ga niet zeggen dat ik dat niet doe, want dat is niet zo.’

Toen er kritiek kwam op het lakse optreden van de politie bij de Sinterklaasrellen in Staphorst, zocht u de confrontatie met Sylvana Simons, die bij een groot deel van uw achterban weerstand oproept. Is dat ook een kwestie van politiek instinct?

‘Dat heb ik niet als politiek ervaren. Ik heb in de Kamer ook gezegd dat het demonstratierecht moet worden beschermd, dat er een onderzoek zou komen en dat dingen die niet deugen gewoon zullen worden benoemd. Maar ik vond het niet oké hoe zij die politieagenten wegzette. Er gaat dan echt geen partijpolitiek lampje branden. Ik was oprecht boos. Als die agenten worden aangevallen, moet ik er voor hen staan.’

Kijkt u al verder vooruit? Oud-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zou het ‘episch’ vinden als u ooit premier wordt.

Lachend: ‘Bedoelt hij episch dan positief of negatief?’ Dan serieus: ‘Je kunt zo’n beslissing pas nemen als er een vacature is, want je moet de hele context van dat moment meewegen. Wat heeft het land nodig? Ben ik daar klaar voor? Misschien denk ik wel dat ik het moet doen, maar het kan ook andersom zijn.’