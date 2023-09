Mijn zoon was zonder begeleiding naar Rammstein getreind en ook nog levend terug gekomen

Ik glom van trots toen mijn zoon vertelde dat hij naar Rammstein was geweest. We zaten aan een verjaardagstafel met louter volwassenen, alwaar hij uitstekend functioneerde: mes en vork in de juiste hand en minzaam glimlachen als iemand zei dat hij zo groot was geworden. Ik weet niet hoe hij het opbrengt.

Over de auteur

Thomas van Luyn is cabaretier, presentator en columnist voor Volkskrant Magazine.

Rammstein was zijn eerste concert geweest. Hij had helemaal zelf de kaartjes geregeld, was er zonder enige volwassen begeleiding met een vriend heen getreind en ook nog levend terug gekomen. En dat allemaal voor een band die in de oren van zijn vader als kutmuziek klinkt: dat zijn toch de dingen waarop je bij de geboorte nauwelijks durft te hopen. Mijn werk is gedaan.

Aan gene zijde van de tafel echter verscheen een frons op het gezicht van een der gasten. ‘Was dat deze zomer, in Groningen?’ Toen dat werd beaamd, vroeg ze met enige lading in haar stem: ‘En was de show dan een beetje ingehouden?’

Huh? Vanwege het Groningse geblunder met de omgevingsvergunningen? Welnee, brak ik in, daar heeft zo’n band toch niets mee te maken. En mijn zoon meldde dat het, integendeel, volgens de trouwe fans het heftigste optreden in jaren was geweest. Iets wat ik kon bevestigen, want ik had de beelden op zijn telefoon mogen bekijken. Vuur, vuur, vuur en nog eens vuur. Raketten die op het podium inslaan. Een zanger die bij de hoge noot in vlammen uitbarst. Een gitarist die met een vlammenwerper in de hens wordt gezet. Circus van het hoogste niveau, rocktheater in de traditie van Alice Cooper en Ozzy Osbourne, maar dan met véél meer budget, vakmanschap en, ja, geluidsvolume, dat wel.

‘O. Dus dat doet hij gewoon, en dat vindt iedereen prima.’ Hij? O, de leadzanger. Aha. Dat.

De frontman van de band was in Der Spiegel beschuldigd van het drogeren en misbruiken van jonge meisjes. Dat artikel is inmiddels ingetrokken, maar hij schijnt wel behoorlijk fout te zijn.

‘Nou en?’, antwoordde ik fel.

Dat is meestal niet het elegantste argument, maar ik was getriggerd. Het is een discussie die ik nooit opzoek, maar die mij vaak weet te vinden, en waarbij ik er niet al te best op sta, maar verdomme, ik weet dat ik gelijk heb. Hoe kun je toffe kunst ineens slecht vinden vanwege wat de maker heeft uitgespookt? Dat slaat gewoon nergens op. Een zanger gaat niet met terugwerkende kracht vals gezongen hebben sinds hij zijn vrouw geslagen heeft. Picasso is niet ineens vergeten het kubisme uit te vinden sinds we weten dat hij een sadist was. En zijn mijn stukjes minder omdat ik R. Kelly draai? Zijn jouw taarten net ietsje minder lekker omdat je ooit een fiets hebt gejat?

Dat soort dingen fulmineerde ik op steeds luidere toon. Uiteindelijk maakte ik mijzelf belachelijk door weer eens te schreeuwen dat ik gewoon schilderijen van Hitler aan de muur zou hangen als hij niet zo’n slechte schilder was geweest.

‘Dat slaat nergens op’, zei mijn zoon kalmpjes, in die lage stem van hem. ‘Maar inderdaad, ik vond het een geweldige show, ondanks het verleden van één bandlid.’

Daar had niemand van terug. De rust keerde weer, het werd een fijne avond. Bij het afscheid complimenteerde de vrouw die de controverse had aangekaart hem met zijn geurtje. Hij grijnsde naar mij, want ik wist dat het een parfum was dat Rammstein had uitgebracht.