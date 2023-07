Cindy Hoetmer staat in de rij bij de popzaal, maar waarvoor ook alweer?

Inmiddels ben ik wel gewend aan lange rijen bij de popzaal, maar deze rij was dubbelgevouwen en daarna nog eens één keer zo lang. Het was een ordelijke rij, en ik ben een ordelijk persoon dus ik ging achteraan staan.

Er bestaat tegenwoordig een parfum, of een ingrediënt van een parfum waar ik niet tegen kan. Het ruikt verstikkend zwoel met een vleugje misselijk. Ik weet niet hoe het spul heet, maar het is erg populair onder jonge mensen van alle geslachten. Waarschijnlijk werkt het als een soort hondenfluitje; als je vindt dat het stinkt ben je oud of een zeikerd. Deze rij bestond volledig uit jonge mensen en ze leken allemaal de opdringerige geur op te hebben gespoten.

Zomercolumnist Cindy Hoetmer is schrijver van ‘autobiografische non-fictie’. Haar vierde boek Goed, naar omstandigheden verscheen in 2022.

Ik vond het bijzonder dat ze allemaal voor een beginnend bandje kwamen, ook al zat er iemand in van De Jeugd van Tegenwoordig. Een beveiliger tikte op mijn schouder.

Kom je voor Job en Fred in de bovenzaal? Want dan hoef je niet in de rij, zei hij.

Hij had me binnen enkele seconden ontmaskerd als buitenstaander. Mijn wanordelijke wenkbrauwen en onfeestelijke kleding hadden me verraden. Ik stond daar als een dikke grijze stadsduif in een kooi vol parkietjes.

‘Wat?’ zei ik. ‘Weet ik niet. Zit daar iemand in van De Jeugd van Tegenwoordig?’

‘Geen idee’, zei hij.

‘Wat speelt er nog meer dan?’ vroeg ik.

Hij noemde een naam die ik niet kon verstaan.

‘Sorry man, ik weet gewoon niet hoe de band heet waar ik voor kom, het kan in de kleine zaal zijn of de grote’, zei ik, ‘maar ik wacht op een vriendin die het wel weet. Ze staat op de lijst, plus één.’ Dit laatste vond ik opeens kinderachtig klinken. De man haalde zijn schouders op. Even bleven we naast elkaar staan om naar de rij te kijken, daarna liep hij terug naar zijn positie en arriveerde de vriendin die op de gastenlijst stond. Ze is journalist en had de band, of één van de bands, geïnterviewd.

Ik bleek wel degelijk voor Job & Fred Band te zijn gekomen, die dus in de kleine zaal speelden. Het was er donker en broeierig heet maar niemand leek het parfum te gebruiken, en de meeste mensen zagen eruit alsof ze niet in deze eeuw waren geboren.

De muziek was leuk. Volgens de vriendin die me had meegenomen had iemand van hun label het Nederlandse britpop genoemd, waar Job en Fred het niet mee eens waren geweest, maar wat de lading aardig dekte.

Wie weinig affiniteit heeft met liefde en romantiek, zoals ik, zal zich niet altijd herkennen in popteksten. Ze gaan bovengemiddeld vaak over relaties, en anders over seks met visueel aantrekkelijke jongens en meisjes. Dit geldt ook voor opera, en schlagers. Alleen bij deathmetal komt de liefdesontwijker nog af en toe aan zijn of haar trekken. Job en Fred zongen onder meer over een dode rat, dus dat deed mijn koude hart goed.

Na afloop gingen we nog even kijken naar de act in de grote zaal. Op het podium stond een band, inclusief violist, met een vrolijke, Nederlandssprekende zanger die zong in het Frans, Arabisch en Engels. Het klonk een beetje traditioneel, maar er werd ook gerapt. ‘Dystinct’ stond op de backdrop, later zouden we lezen dat hij uit Antwerpen komt.

De feestelijke jonge mensen in de zaal waren extatisch, wat aanstekelijk werkte.

‘Waarom weten we hier niets van?’ vroeg de vriendin.

‘We hoeven toch niet ons hele leven alle nieuwe muziek te kennen’, antwoordde ik.

‘Ik wel’, zei ze. ‘Dat is mijn werk.’

Daar zat iets in. Ik was blij dat het mijn werk is om een beetje misplaatst te zijn, en verbaasd.

Helaas moest ik de zaal snel verlaten wegens te veel vies parfum.