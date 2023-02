‘Mijn schuldgevoel is nog net zo groot als in het begin’

Beeld Claudie de Cleen

Anne Marie Jongedijk (52), schuldhulpverlener: ‘Ik vind niet dat de tijd alle wonden heelt. Er is een tekst die de lading beter dekt: ‘Tijd heelt alle wonden niet, het scheelt misschien in tranen en wat een ander aan je ziet.’ En zelfs dat gaat niet altijd op. Als het over Marije gaat, zoals nu, moet ik toch vaak huilen, al hangt dat wel af van het gezelschap en de situatie. Ik kan het verdriet wel of niet toelaten – dat heb ik van het begin af aan gekund. Ik heb mijn dagelijks leven, met mijn werk en mijn sociale contacten, en ik heb daarnaast mijn leven met Marije. Als ik bij haar graf ben bijvoorbeeld, of ’s nachts, als ze in mijn gedachten is. Dat zijn bijna gescheiden werelden. Dat moet wel, anders kun je niet functioneren.

Het betekent overigens niet dat het een toneelstukje is als ik blij en vrolijk ben. De eerste jaren was het dat wel vaak, maar nu kan ik oprecht weer genieten als we met de kinderen en aanhang aan tafel zitten met een wijntje en een kaasje, zoals laatst, toen we met zijn zessen een weekend naar Hamburg waren. Dat zijn mooie dagen, waarop we ook over Marije praten af en toe, en dan is dat juist heel fijn. Als ik in mijn werk als schuldhulpverlener heb kunnen voorkomen dat een gezin uit huis wordt gezet, kan me dat een heel goed gevoel geven, en ik kan ook lachen met vriendinnen, dus het is niet zo dat ik altijd verdrietig ben. Maar het ligt wel dicht aan de oppervlakte. Marije is er altijd. Geen kind zo aanwezig als het kind dat er niet meer is – nog zo’n uitdrukking die waar is.

Bijna elke dag, zeker vier of vijf keer per week, ga ik na haar graf – ga ik naar haar toe, zeg ik liever. Uit behoefte om nog voor haar te zorgen: ik zorg dat het kaarsje bij haar altijd brandt, ik hou de plek netjes, lees en herlees het schriftje bij haar graf waarin mensen iets kunnen schrijven. Ze heeft geen steen, maar een tuintje en dat vind ik fijn, zo is er altijd wel iets te rommelen. Soms ben ik er drie minuten, soms een uur waarin ik naar haar playlist luister of tegen haar praat. Waarover? Vaak: hoe schuldig ik me voel. Wat ik anders had willen doen, had móéten doen, en hoe radeloos het me maakt dat het onomkeerbaar is.

Anne Marie Jongedijk en dochter Marije in 2015. Marije maakte in 2016 een einde aan haar leven, toen ze 16 was. Anne Marie is getrouwd met Harm en heeft nog twee kinderen: Sander (24) en Hanneke (19).

Meer kwaad dan goed

Ik had haar niet, toen ze 2,5 was, naar een speciaal taalschooltje moeten doen omdat ze zo laat ging praten. Misschien is het daarmee begonnen dat ze zich vaak een uitzondering voelde, niet goed genoeg, ook later op het gymnasium. Ze was heel slim, op school werd ze vicevoorzitter van de debatclub, dus praten had ze ook zonder dat schooltje wel geleerd. En ik had haar zeker uit de handen van de ggz-instelling moeten houden waar ze het laatste jaar onder behandeling was. Daar hebben ze meer kwaad dan goed gedaan. De diagnose ‘borderline’ laten vallen, bijvoorbeeld – en dan een 15-jarige naar huis sturen. Marije ging zitten googlen natuurlijk, en dacht: het komt nooit meer goed met mij. Terwijl ik ervan overtuigd ben – nee, niet overtuigd, maar ik had er alles voor overgehad om het mee te maken – dat ze nu, als 23-jarige, wel gelukkig zou zijn geweest. Ze had gewoon tijd nodig, haar geest was op haar lichaam vooruit.

Het hardst verwijt ik mezelf de kliniek waar ze was opgenomen. ‘Gaat u maar rustig naar huis, hier is ze veilig’, zeiden ze – juist daar is het gebeurd. We hebben er geen zaak van gemaakt, nee, je krijgt er je dochter niet mee terug. Maar er zijn procedures aangepast, en daarin zit voor mij erkenning. Net als in het feit dat haar behandelend arts zei: ‘Formeel ben ik niet schuldig, maar ik voel me wel schuldig.’ Dat vond ik fijn, eerlijk gezegd.

Mijn schuldgevoel is nog net zo groot als in het begin, dat maakt dat het verdriet niet slijt. Nu praat ik erover, maar doorgaans niet, want mensen beginnen altijd meteen tegenwerpingen te maken: het is niet jouw schuld, je hebt alles met de beste bedoelingen gedaan. Ik snap die reactie, maar hij is niet helpend of troostend – hij maakt eigenlijk alleen maar dat ik het er nooit met iemand over heb. Alleen met Harm, mijn man, en soms met mijn zus.

Harm zal nooit tegen me zeggen dat ik me niet schuldig hoef te voelen. Hij heeft het ook. Elkaar verwijten we niets, gelukkig, we kunnen er samen goed over praten. Maar zelfs met Harm... Je doet het samen, maar ook voor een heel groot deel alleen.

Nieuwe opleiding

Op een dag, ik denk ruim anderhalf jaar na Marijes dood, heb ik bewust de keus gemaakt: ik ga haar achterna, bij wijze van spreken, óf ik ga er weer iets van maken. Dat laatste dus, en het begon ermee dat ik een beugel nam. Dat wilde ik eigenlijk al lang, maar zo’n slotjesbeugel geeft twee jaar pijn en gedoe; als je daarvoor kiest, doe je echt weer aan langetermijnplanning. Wat later ben ik me gaan omscholen. Nog zo’n stap. Ik had een commerciële functie, maar ik ben een opleiding tot schuldhulpverlener gaan volgen.

Nu werk ik bij een gemeente, waar ik mensen bijsta in de nasleep van de toeslagenaffaire. Daarbij kom ik met allerlei mensen in contact over wie ik vroeger misschien een oordeel had gehad, maar dat heb ik niet meer snel. Iedereen heeft zijn verhaal, je weet nooit wat mensen hebben meegemaakt. Soms zeggen mensen tegen mij: ik kan me voorstellen wat je doormaakt. Maar zo is het niet, denk ik. Daarom zeg ik zelf tegen mijn cliënten, van wie soms de kinderen uit huis zijn geplaatst of die in de kou zaten omdat het gas was afgesloten: ik kan me níét voorstellen wat je hebt doorgemaakt, maar ik ga je proberen te helpen. Ik ben zachter geworden, denk ik, en een betere hulpverlener dan ik zonder Marijes dood was geweest.

Aan de andere kant: ik ben misschien ook harder geworden. Als ik mensen die het verder goed hebben hoor piepen over iets onbenulligs, over hun baas bijvoorbeeld, denk ik: als dát je problemen zijn, mag je de blaren in je handjes knijpen. Ik kan er niet goed meer tegen als mensen de schuld van hun problemen bij anderen blijven leggen. Ieder is de smid van zijn eigen geluk; die spreuk, in het Latijn, had Marije in een kunstwerkje verwerkt, zij was daar erg mee bezig. En ik heb die gedachte van haar overgenomen. Natuurlijk ben ik doorgegaan voor Harm en de kinderen, maar niet alléén voor hen. Ook voor mezelf. Omdat het leven, ja, toch de moeite waard is.’