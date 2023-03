Mijn schoonmoeder zou deze dienst zelf ook schitterend hebben gevonden

Het is altijd het moment dat je met de kist in de coulissen staat.

Dat moment, in het voorportaal, de handen al aan de kist, het hoofd licht gebogen. De bloemen geschikt op de deksel, de namen in satijn gestanst. Het koor zingt. Nog even, en de stoet zal zich in beweging zetten, richting altaar, maar nu nog niet, nu staan we hier te staan, en dat is het moment dat de aanwezigen het te kwaad krijgen, ongeacht wie er in de kerk zit, ongeacht wie er in de kist ligt. ‘Ja, dan zie ik jullie zo staan met van die witte koppies, en dan heb je toch even een brok in de keel,’ zei een buurvrouw tijdens de nazit in het café. Dat hoorde ik die middag nog drie keer.

Ik denk dat mijn schoonmoeder het zelf ook schitterend zou hebben gevonden. Mijn familie van moeders kant kent weinig pathetiek, mijn man beklaagt zich daar weleens over.

Nou ja, het ís ook een overgang.

Een paar jaar eerder, de laatste zus van haar man was overleden, de laatste uit dat grote gezin uit Middelbeers, had ik mijn schoonmoeder volledig in het zwart gekleed door de imposante Sint-Laurentiuskerk in Dongen zien schrijden, steunend op een wandelstok die we nooit eerder hadden gezien. Het was haar eerste publieke optreden geweest na het overlijden van haar man, bij de koffietafel had ze audiëntie gehouden.

Nadat er vasculaire dementie en beginnende alzheimer bij haar was geconstateerd en de kinderen na de zoveelste valpartij voorzichtig het woord verzorgingstehuis hadden laten vallen, had ze naar haar hals gewezen en gezegd dat ze een tatoeage zou laten zetten, in blokletters: IK BLIJF THUIS WONEN. ‘De insteek is dus thuis blijven wonen,’ had mijn schoonzus, die verpleegster is, geconcludeerd.

Moeder van Roosmalen, dat was Zeeuwse Roem en dan lekker opbakken, verse worst en bloemkool erbij, en daarna duizend keer vragen of je genoeg hebt gehad. Iedere maandag met een plantje naar het graf van haar man. Werken op een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen in een tijd dat moeders niet werkten, ze was er trots op. Moeder van Roosmalen, dat was iemand die zei dat ze niet van zoetigheid hield terwijl ze een eetlepel bruine suiker in de Brinta strooide, een vrouw die er telkens weer van overtuigd was de Postcode Loterij te hebben gewonnen, degene die tot op hoge leeftijd ongevraagd een kam door het haar van haar oudste zoon haalde.

En nu liepen we hier, in de Onze Lieve Vrouwe Visitatiekerk aan de Emmastraat te Velp, en droegen we Moeder van Roosmalen naar voren, richting pastor, richting wierook, richting laatste eer. Ik zag mensen die ik niet had verwacht te zien. Tijdens het In paradisum lieten onze dochters de vilten knielmatjes op de haakjes in de kerkbank tegen elkaar ketsen. Na de collecte blokkeerde de middelste voor de microfoon, er kwam géén liedje over een vredesduif, te veel vreemde ogen.

Nou, de kerk had inderdaad aardig vol gezeten, zou de pastor zeggen toen ik hem even later sprak bij de nazit in het café. Dat had-ie wel anders gezien, op deze gezegende leeftijd stond je vaak maar met een handvol aan het graf, en dan rekende je de kinderen al mee. Maar Paulina Maria Theresia van Roosmalen-Brekelmans ramde haar Renault Clio ooit achteruitrijdend in de zijkant van de kerk, waarna ze was weggereden alsof er niets was gebeurd. Als zo’n vrouw sterft, wil je later kunnen zeggen dat je erbij bent geweest.