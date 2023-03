Mijn partner poetst niet mee in huis

Mijn man is erg slordig en ziet het niet als het bij ons thuis een puinhoop is. Ik wel en ga dan maar alleen aan de slag. Tijdens die klus word ik steeds bozer op hem: wat denkt hij wel, alleen omdat hij het niet belangrijk vindt, hoeft hij geen poot uit te steken? Als ik hem dit inpeper zegt hij altijd: ‘Nou, van mij hoeft het niet’. Hij doet wel veel andere dingen voor ons, buiten het huishouden om, maar is dit nou eerlijk? We hebben één keer per week een hulp maar de rest van de week moet er ook veel gebeuren. Vrouw (60), naam bij redactie bekend

Op dit vlak onvoldoende

Mijn vriend ruimt op en maakt schoon, ik nauwelijks. Ik wil wel, maar hij stoort zich sneller aan troep en wil de klus geklaard hebben. Mijn vriend zegt ‘op dit vlak scoor je onvoldoende’. Gelukkig zijn er meer vlakken binnen een relatie en daarmee is het geen probleem. Annick de Wolf (50), Den Haag

Eerlijk?

U bent 60 en ik neem aan al een poos samen. Kijk naar de leuke dingen, want die zijn er. En alles op een goudweegschaaltje wegen werkt niet. Eerlijk... waarom moet alles eerlijk zijn? Paul Driessen (53), Glimmen

Groot krat

Koop een groot krat, gooi daar telkens alles in wat uw man laat rondslingeren en geef geen antwoord meer op de vraag: ‘Schat, weet jij misschien waar mijn trui/boek/bril is?’. Misschien gaat hij zijn spullen alsnog opruimen en zo niet, dan heeft u er zo min mogelijk last van. Barbara Visser (46), Utrecht

Bekvechten lucht op

Mijn partner is van schoon en ik ben meer van opgeruimd. Samen een ideaal team, zou je denken. Mijn advies: bekvecht er af en toe over, dat lucht enorm op. En, let beter op wat wel goed gaat en probeer geen punt te maken van de dingen die u graag net even anders ziet. En wat betreft het feit dat er ‘veel moet gebeuren’: als mijn vriendin en ik ons even kwaad maken, hebben wij ons huis binnen een paar uurtjes tiptop in orde. Wouter Stoter (43), Zuidhorn

Oortjes in

Dé oplossing is: doe oortjes in en luister naar een mooie podcast, poets ondertussen het huis, ruim op en maak gezellig. Start met Heavyweight en dan meteen door naar Bob. Al het andere helpt niet. Carine Vaessen (53), Velden

Verander of accepteer

In onze woning, en ook op 60-jarige leeftijd, wordt maar weinig nog echt vies en wordt het zeker geen puinhoop. Pubers, honden, vogels of een rommel veroorzakende hobby? Gezellig en rommelig en in een paar minuten per dag weer opgeruimd. De puinhoop die mijn pubers maakten, zat vooral in mijn hoofd. Ook na vele jaren samen gaat u de ander niet meer veranderen. Verander zelf en/of accepteer en waardeer elkaar zoals u bent en gebruik uw energie voor iets wat u blij maakt. Dat is de moeite van het proberen waard. Gert-Jan van Heugten (60), Asten

Afwachten

Ga niet ‘gewoon aan de slag’. Pak een boek, kijk een serie en wacht rustig af. Kiezen op elkaar en handen op de rug. Dat zal vast niet meevallen, maar wacht het moment af dat ook manlief struikelt over de berg wasgoed of geen schoon bord meer kan vinden. In die periode zou ik ook maar afzien van het ontvangen van bezoek. Dan wordt het tijd voor een goed gesprek met afspraken. Mariet Dekking (71), Amersfoort

