‘Mijn liefde was zo groot dat ik het niet kon verdragen dat ze slecht voor zichzelf zorgde’

Hanna (25): ‘Al bij onze eerste ontmoeting zei ik: je naam past niet bij je. Madelief was te vrouwelijk voor een stoer, masculien meisje als zij. Geen idee wat ze antwoordde en of ik überhaupt een antwoord kreeg, we waren allebei zo opgewonden over onze nieuwe omgeving waar zoveel tegelijk gebeurde en zoveel tegelijk onze aandacht vroeg, dat we geen tijd hadden lang bij één opmerking stil te staan. Stormachtig nieuwsgierig waren we naar onze nieuwe school en naar elkaar. Het waren onze eerste dagen ver van huis. We waren 19. Vanaf nu zouden we wonen en werken op één terrein, 10 meter van het praktijkbedrijf waar we werden opgeleid in de antroposofische landbouw.

Intieme groene sprookjesschool

‘Op haar foto had ze een mooie bos krullen, maar die had ze net afgeknipt. Kom je mee naar mijn kamer?, vroeg ik. Als een van de weinigen had ik een tweepersoonskamer die ik haar trots wilde laten zien, maar meer nog wilde ik haar even helemaal voor mezelf. Ik vond haar leuk, er was iets wat ik niet kon benoemen, wat haar interessanter maakte dan de andere meisjes. Diezelfde dag nog werden we vriendinnen, elke dag brachten we samen door, we wroetten in de aarde en keken televisie, filosofeerden over onze bestemming in het leven.

‘Op een avond, zo’n anderhalve maand na onze eerste kennismaking, lagen we bij mij op de bank, er was iets wat ons aan het lachen maakte en ineens zoenden we. Vanaf dat moment werden we een stel, al veranderde er verder weinig. Als uitgelaten kinderen maakten we grappen, verzonnen spelletjes, plakten met onze mobiel filters op elkaars hoofd, dronken chocolademelk en aten broodjes ei, en toen het sneeuwde peperden we elkaar in. Ze was mijn eerste relatie, ik voelde me toch al uitverkoren op deze intieme groene sprookjesschool, maar nu nog meer. We hadden alleen aandacht voor elkaar.

Boos om iedere sigaret

‘Maar na een tijdje verdween die zorgeloosheid en maakte die plaats voor iets anders, iets doffers. Ik begon haar kwalijk te nemen dat ze rookte. Ik kan niet uitleggen waarom, want ik rookte zelf ook, en nu, zes jaar later, kan ik het nog steeds niet helemaal duiden, maar het moet ermee te maken hebben dat mijn liefde zo groot was dat ik het niet kon verdragen dat ze slecht voor zichzelf zorgde. Mijn bezorgdheid uitte ik niet bepaald tactisch, elke keer als ze een sigaret opstak werd ik boos. Ik bood niet aan samen te stoppen, maar veroordeelde botweg haar verslaving. Alles wat fonkelde en vreugdevol was geweest, bedierf ik. Ik wilde haar beschermen, maar schoot tekort in de uitvoering.

‘Als kind had ik altijd veel voor mijn moeder gezorgd, misschien dat ik die oude angst haar te verliezen projecteerde op dit nieuwe kostbare bezit. Gewoonten uit mijn verleden boorden zich dwars door onze relatie en overwoekerden die. Ik legde beslag op mijn vriendin, en zij duwde me van zich af. Zij had bovendien belangrijker zaken aan haar hoofd dan mijn gedram. Ze wilde in transitie naar man. Ook daarin toonde ik me bezorgd. Niet dat het mij uitmaakte of ze man of vrouw was, maar ik wilde er zeker van zijn dat haar transitie niet gewoon een manier was om een punt achter haar oude leven te zetten en een nieuwe te beginnen. Aan de andere kant verbaasde ze me niet, wist ik niet al sinds het allereerste moment dat ze geen gewoon meisje was?

‘Ik zat naast haar op de bank toen we samen een Facebookbericht opstelden waarmee ze uit de kast kwam als Floris. Ik was trots, maar ook een beetje afgunstig. Ze was zo vol van haar transitie dat ze geen ruimte meer had voor onze relatieproblemen. Ik had zo graag samen willen ontdekken hoe we op een gezondere manier met elkaar konden omgaan. Maar daar kwam het niet van. De eerste dag dat ze in de klas verscheen als Floris was indrukwekkend. Ook al was er fysiek nog niets veranderd, iedereen zag dat er een jongen binnenkwam. Je zag het aan de schouders die net iets meer naar achter stonden en daardoor breder leken, en aan de rechte houding waaruit een zelfverzekerdheid sprak die ik niet eerder had gezien. Zelfs de stem leek zwaarder nu Madelief Floris heette.

Aards en kalm

‘Op Tweede Kerstdag, vlak voor de hormoonbehandeling begon, maakten we onze relatie uit. Ik dacht nog: dat trekt wel bij, het komt wel weer goed, in de maanden ervoor was het wel vaker uit geweest. Maar na twee weken had hij al verkering met een klasgenootje van ons, en zo hemels als ik me had gevoeld, zo afschuwelijk voelde ik me nu. Het was onverdraaglijk hem dagelijks op school te zien zonder deel uit te maken van zijn leven. De weg terug was voorgoed afgesneden, want mijn ex-partner, Madelief, hield letterlijk op te bestaan. En wie was die Floris precies die daarvoor in de plaats kwam?

‘Na mijn stage stopte ik vroegtijdig met school. Ik was te verdrietig. Er was zoveel niet afgemaakt, niet gezegd, ik had de woorden en de juiste manier niet kunnen vinden. Ik ben in therapie gegaan en na lange sessies en heel veel boeken over liefde en omgaan met anderen, kreeg ik mijn fundering weer een beetje op orde. Ik maakte een lange reis door Zuid-Europa met mijn gitaar, en toen ik dacht helemaal over hem heen te zijn, besloot ik terug te gaan naar school. Vreemd genoeg was ik niet eens heel erg verrast toen bleek dat ook hij zijn studie had onderbroken en die tegelijk met mij hervatte. Hij had een klein snorretje en een baardje en een zware stem, en was niet meer zo hyper als vroeger, maar aards en kalm.

‘Als nieuwelingen werden we aan elkaar voorgesteld met het verzoek of we elkaar ter introductie kort wilden interviewen. De verplichte tien minuten werden meer dan een uur, we konden niet meer stoppen met vragen en alles wat ik in de jaren ervoor zo bijzonder aan hem had gevonden, was er nog. Bijna alles. Want de begeerte was weg. Ieder afzonderlijk hadden we onze eigen ontwikkeling doorgemaakt, ik zag in hem geen liefdespartner meer. De weg kwam vrij naar vriendschap, naar echte, gezonde vriendschap die nog altijd voortduurt.’