‘Mijn hoofd vond het allemaal maar raar, die oudere man die 12 duizend kilometer verderop woonde’

Beeld Loutje Hoekstra

Anna-Marie (37) uit Nederland:

‘Het was december 2015 toen mijn vriendin en ik plotseling in Argentinië belandden. We waren toen acht jaar samen, zouden eigenlijk gaan klimmen in Afrika, maar het bleek het verkeerde seizoen. Op het laatste moment weken we uit naar Zuid-Amerika, waar we de bijna 7.000 meter hoge Aconcagua op wilden. Na een lange reis kwamen we aan bij een klein, gezellig hotel, het deed een beetje Frans-mediterraans aan, met een patio die was begroeid met druivenstruiken. De eigenaar verwelkomde ons uitgebreid, drukte ons op het hart dat de buurt veilig was en vertelde de gebruikelijke dingen over ontbijttijden.

Zomerliefde is een rubriek in Volkskrant Magazine waarin een zomerliefde van kort of langer geleden door beide lovers onder de loep wordt genomen.

‘Hij was een mooie man met een, zoals dat heet, markant gezicht, sprekende ogen en energieke trekken. Heel aardig, dat viel me wel op, maar wij waren uitgeput en wilden alleen maar slapen. In de dagen erop maakte hij zijn vaste rondje langs al zijn gasten tijdens het ontbijt, maar bij ons bleef hij steeds net iets langer staan. Hij sprak veel over vrijheid, hoe bijzonder het was dat we de hele wereld over konden reizen. Zonder spoor van jaloezie maar niet zonder melancholie, voegde hij eraan toe dat hij weliswaar via zijn hotelgasten ontmoetingen met de wereld had, maar zelf de wereld nooit zag. Gevangen als hij was in het familiehotel dat hij uit plichtsbesef van zijn vader had overgenomen. Hij keek me aan over zijn bril als hij dat zei.

Trillerig en nerveus

‘Wij waren intussen flink aan het trainen voor de beklimming. We gingen naar Patagonië en kozen steeds hogere bergen als voorbereiding op de Aconcagua. Het werd Kerst, ik zei tegen mijn vriendin: ‘Zou Mariano nu alleen zijn?’ We stuurden hem een berichtje en toen we na zes weken weer in het hotel kwamen, leek er iets veranderd. Ik zag hem en werd een beetje trillerig en nerveus. Ik voelde een grote nieuwsgierigheid, wilde hem beter leren kennen, zocht hem op tijdens de siësta, en herkende dit alles wel als signalen van een beginnende verliefdheid maar erkende dat vanzelfsprekend niet. Ik was al zo lang met mijn vriendin, met haar had ik het ook heel fijn. Mariano, die iets door leek te hebben, zei weleens: ‘You know my age don’t you’. ‘Yes, somewhere in the fifties’, zei ik. ‘And my age?’ ‘Somewhere in the thirties’, antwoordde hij dan.

‘De hoge top hebben we uiteindelijk niet gehaald, maar we zijn nog wel tot 6.000 meter gekomen en ik vond het prima om eerder terug te gaan naar het hotel. Mijn verliefdheid groeide onmiskenbaar, maar leek zachter en gedempter dan eerdere verliefdheden. Letterlijk ook, want onuitgesproken. De kruiden en stenen die ik op mijn tochten voor hem meenam, nam hij ernstig in ontvangst, met zijn ogen lang op mij gericht. Inmiddels had ik begrepen dat de relatie met zijn langeafstandsvriendin geen eeuwigheidswaarde had. Onder andere omstandigheden had ik hem allang bij een groot kampvuur verleid. Maar mijn hoofd vond het allemaal maar raar, die oudere man die 12 duizend kilometer verderop woonde, hoe kon ik daar in zo’n korte tijd zo gek worden?

Beeld Loutje Hoekstra

In tranen in het vliegtuig

‘Op de dag van ons vertrek heeft hij voor ons gekookt en hij zwaaide ons uit toen we in de taxi zaten. Maar ons afscheid viel samen met de komst van nieuwe gasten, Mariano was afgeleid en druk en liep alweer naar binnen voordat we uit het zicht waren verdwenen. Terug in het vliegtuig was ik in tranen. ‘Wat is er?’ vroeg mijn vriendin. ‘Hij heeft me zo geraakt, maar ik ben met jou’, antwoordde ik. Twee maanden later hebben zij en ik het uitgemaakt, Mariano had me laten zien wat wij misten: een sterke verbinding waarvan ik had geaccepteerd dat-ie niet voor mij was weggelegd.

‘Vervolgens was het zaak Mariano zo rustig mogelijk over de drempel te trekken. We hadden veel telefonisch contact, ik zat vaak in zijn borstzak als hij boodschappen deed. Hij vertelde dat hij veel had gemist in zijn leven, maar ook veel gekregen, alsof hij op zijn 52ste de balans van zijn leven al aan het opmaken was. Na een half jaar dacht ik: ik moet erheen. Straks is het moment voorbij. En op 31 augustus 2016 reisde ik met een goedkoop vliegticket en een uitputtende busreis in drie dagen via de VS en Brazilië door de Andes naar Mariano.

‘Ik rolde de bus uit, zocht in de menigte zijn gezicht. En schrok toen ik hem niet zag. In de dagen voor mijn vertrek was hij ineens nogal zwijgzaam en teruggetrokken geworden, alsof ik hem had overvallen met mijn besluit. Maar ineens, ja, daar was hij. Mijn man. Lichte jeans, donker haar, lachende ogen. Hij droeg een blauw shirt en in zijn hand had hij een oranje bloem. Ik rende en sprong in zijn armen. Samen reden we in een taxi naar het hotel, hand in hand op de achterbank. Hij gaf me een eigen kamer met een sleutel, maar ik wilde helemaal niet alleen zijn en het kostte me niet veel moeite hem daarvan te overtuigen. Nu, zeven jaar later, runt een ander het familiehotel en ziet hij voor het eerst zelf de wereld. We wonen in Nederland en hebben twee kinderen.’

Mariano (60) uit Argentinië:

‘Ik hield de deur open voor Anna en haar vriendin, keek in haar ogen en dacht: dit kan niet. Het is onmogelijk dat je je van het ene op het andere moment zo sterk tot iemand aangetrokken kan voelen. Mijn leven als hoteleigenaar in de Andes was er een van scherpe contrasten. Dagelijks ontving ik mensen uit de hele wereld, maar zelf stond ik stil. Ik hoorde verhalen van de avonturen van mijn gasten, en ervoer de wereld buiten mijn hotel op die manier uit de tweede hand. Ik surfte mee op wat anderen beleefden, maar was zelf 24 uur per dag bezig in het hotel. Wat ik overigens heerlijk werk vond, het was fijn om een vraagbaak te zijn en iedereen te helpen waar ik kon, maar ik heb me ook vaak een gevangene gevoeld.

‘Anna bracht onmiddellijk iets teweeg, al wist ik niet meteen wat. Ze was frêle, ik pakte haar rugzak van 30 kilo van haar over, maakte een opmerking over het gewicht en ze glimlachte onwerkelijk mooi. De dagen erop spraken we met z’n tweeën over de tocht die ze met haar partner wilde maken, ’s avonds na een lange oefenwandeling kwam ze terug met kruiden en stenen. Ik herkende mezelf in de manier waarop ze werd geraakt, niet per se door de vergezichten in de bergen, maar door de torren en kevers op haar pad. Ze begon steeds meer vrijuit te praten. Waar de meeste mensen insecten eng vinden of vies, zag zij net als ik vooral hun vernuft en schoonheid. Haar komst schudde me wakker, het besef dat er buiten mijn hotel een hele onontdekte wereld lag, werd steeds dwingender. De tochten die ik had gemaakt voordat ik het hotel van mijn vader overnam, kwamen terug in mijn geheugen. En dan vooral het gevoel dat ik erbij had. Hoe ik mezelf al lopend kon verliezen en vinden tegelijk.

Beeld Loutje Hoekstra

Uit het zicht verdwenen

‘Ik riep mezelf tot de orde: doe niet zo sentimenteel. Maar ik kon het niet helpen. Elke keer als ze bij me in de buurt stond, was het of ik vlam vatte. En elke keer werd ik banger voor de gevolgen. Op een dag hielp ik haar bij het plakken van een gaatje in haar luchtbed, onze handen raakten elkaar kort en het was of ik alle redelijkheid verloor. Ik nam me voor dit soort situaties voortaan uit de weg te gaan. Toen ze me een keer een knuffel gaf, zei ik: nee, dat kunnen we beter niet doen.

‘Maar op een ander spoor was ik juist kinderlijk blij toen ze me uit de bergen belde en zei: we komen eerder terug, het weer is te slecht, heb je een plekje voor ons? Ja, dacht ik, hoera, ze komt weer. Er volgden lange avonden waarop we praatten en lachten op de binnenplaats van mijn hotel. Ik herinner me hoe warm ik me dan voelde worden, maar ook dacht: ik ben de eigenaar hier, ik ben de professional, geen millennial op wereldreis. Houd je kop erbij. Toen ze na een paar maanden definitief vertrokken, wilde ik de tijd nemen voor het afscheid, maar het was ineens erg druk. Er waren alweer volgende gasten die rondgeleid moesten worden, iemand riep me, en plots was het moment voorbij en was ze uit het zicht verdwenen.

Een surreële ervaring

‘Het is te danken aan de voortvarendheid van Anna dat we contact zijn blijven houden. Zij schreef me onmiddellijk nadat ze thuis was aangekomen, ze begon te bellen, hoogst ongebruikelijk voor een gast. Idioot gewoon. Ze was 23 jaar jonger dan ik, woonde 12.000 kilometer bij me vandaan, zij op haar vrije planeet, ik opgesloten op de mijne. We hadden intense gesprekken over de telefoon, maar wat moest ik hiermee? Waar eindigde dit avontuur? Het grote wonder dat zich tussen ons voltrok, was ook pijnlijk. Ik zei: ‘Ik heb familie in Spanje, als ik hen opzoek, kan ik wel bij je langskomen.’ ‘Wanneer?’ vroeg ze. ‘Aan het einde van het jaar’, antwoordde ik. ‘Dat duurt te lang’, zei ze. ‘Ik kom wel naar jou.’ ‘Zeker?’ vroeg ik. ‘Ja’, zei ze. Zelf had ik best zes maanden kunnen wachten, maar zij boekte het goedkoopste ticket dat ze kon vinden en vertrok drie weken later.

‘Via Chicago, Brazilië en een bustocht van veertig uur door de Andes reisde ze naar het busstation waar we hadden afgesproken. Ik was twee minuten te laat. Maar ik zag haar meteen. Een surreële ervaring. Alsof ik naar een zwart-witfilm keek en alleen zij was ingekleurd. Ze sprong tegen me op en knuffelde me, mensen keken naar ons, ik zag dat ze nerveus was en moe, maar ze was er. Ze was drie dagen onderweg geweest en had de hele wereld doorkruist om mij te vinden. Ik kon er niet bij maar was dolgelukkig, nam haar mee naar het hotel en gaf haar de sleutel van haar kamer. Ik ben geen jager, ik wilde dat ze zich veilig voelde en vrij. Ze deed haar koffer open en haalde er allemaal cadeautjes uit, nam me mee haar bed in en op dat moment verloor ik alle besef van tijd. Ik dacht aan Confucius die schreef: ieder mens heeft twee levens. Het tweede begint wanneer je begrijpt dat je maar één leven hebt. Ik ben naar Nederland vertrokken en heb alles achter me gelaten, mijn cultuur, mijn taal, mijn vrienden. Ik heb nog steeds moeite met op tijd komen, maar wat ben ik gelukkig met mijn vrouw en twee kinderen.’