Microdosing bleek in de loop van de dag contraproductief te werken

Op de paella die mijn uitgever had gemaakt (ze is half Spaans) lagen de grootste garnalen die ik ooit zag. Met twee vrienden die boeken hebben geschreven bij dezelfde uitgeverij was ik uitgenodigd om te komen eten in de tuin van haar recreatiewoning. Iemand opperde dat er boekcontracten verborgen zouden zitten in de reuzengarnalen, wat helaas niet het geval was.

Het etentje verliep gemoedelijk, maar er werd ook een tendens zichtbaar: van de vijf aanwezigen waren er drie al geruime tijd gestopt met alcohol. Ik was uiteraard niet een van de drie, en mijn uitgever ook niet. Wij dronken wijn, maar minder dan normaal, want met zoveel geheelonthouders om je heen voelt veel drinken opeens een beetje schaamtevol. De vriend van mijn uitgever nipte Reine Claude-limonadesiroop – een drankje dat mijn oma ook graag schonk – uit een cocktailglas, de rest dronk 0.0.

Je hoort steeds meer over het indammen van alcoholgebruik, KWF Kankerbestrijding wil dat het minder wordt geassocieerd met gezelligheid en meer met ongezellige kankers, en de ChristenUnie vindt dat we moeten ophouden met drinken in sportkantines en het bij de supermarkt kopen van speciaalbier (waar god kennelijk geen liefhebber van is, evenmin als ik trouwens).

Ik drink nog wel want ik beschouw mijzelf niet als een probleemdrinker, hoewel ik niet immuun ben voor toenemend lichaamsgewicht en vast ook niet voor kanker. Drinken doe ik nooit alleen, en meestal meer dagen niet dan wel. De reden dat ik drink, is vermoedelijk mijn aangeboren verlegenheid. Vrijdagavonden en feestjes zijn gewoon wat gezelliger mét alcohol (sorry, KWF).

‘Vind je leven zonder roes niet saai?’ vroeg ik eens aan een van de niet-drinkers.

Hij vertelde dat hij daar inderdaad last van had, en daarom experimenteerde met microdosing.

Daar werd ik nieuwsgierig van. En ondanks dat ik voorlopig nog doordrink, wilde ik toch weten of het voor mij een alternatief kon worden. Wie weet krijgen we binnenkort een drooglegging, en dan kun je maar beter voorbereid zijn.

Op een warme avond wandelde ik naar de enige smartshop die ik ken, gelegen naast een gruizig nachtcafé waar ik vroeger wel eens kwam. Omdat er ook souvenirs werden verkocht, van wietbrillen tot penismokken, vond ik de winkel niet echt medisch of geruststellend overkomen. Niettemin vroeg ik aan de balie of ze me konden helpen aan iets waar ik mee kon microdosen. De verkoopster pakte een medicijnverpakking uit een la, en liet me een doordrukstrip met bruine brokjes zien, psilocybine-paddenstoelen.

Dit om de dag, ’s morgens, innemen met een beetje pure chocolade. Lang kauwen, legde ze uit, om te eindigen met een vraag: ‘Gebruik je nu al antidepressiva of andere medicijnen?’

‘Alleen mijn overgangshormoonpillen’, zei ik na een korte aarzeling.

Daarna begonnen we allebei heel hard te lachen. Ik omdat het eigenaardig is om tegen een medewerker van een souvenirwinkel over je medicijngebruik te praten, en zij omdat de overgang toch nog altijd een beetje lachwekkend wordt gevonden.

Van vroegere avonturen met paddo’s herinner ik me een consistentie vergelijkbaar met gedroogde porcini en dat het smaakte naar graf. Dit spul leek meer op vochtige hazelnoten. Lang kauwen lukte niet want het gleed, geholpen door mijn speeksel, direct richting slokdarm.

Het schijnt de bedoeling te zijn dat je niets of bijna niets voelt, en dat was inderdaad het geval (waardoor ik me ook afvroeg of ik misschien was bedonderd) maar ik dacht bij het smeren van mijn boterhammen wel opvallend lang na over de schoonheid van mayonaise. De rest van de dag werd ik eigenlijk steeds chagrijniger, het bleek contraproductief te werken.

’s Avonds besloot ik toch maar een paar biertjes te gaan drinken in het café (het was toevallig vrijdagavond), maar dat hielp niets.

Hopelijk laat die drooglegging nog even op zich wachten.