Meubels lenen in plaats van bezitten? Hier kunt u terecht voor banken, babybedjes en keukens

Misschien komt een van de volgende situaties u bekend voor: 1. U moet nog zo’n vier maanden wachten op een nieuwe bank en de oude is al de deur uit. 2. U bent groter gaan wonen maar kan niet in één klap een compleet interieur aanschaffen. 3. Uw relatie is voorbij en vanwege het ‘cd van jou, cd van mij’-verhaal slaapt u tijdelijk op een luchtbed op de grond. Bingo? Wat zou het dan een uitkomst zijn geweest als u een meubel had kunnen huren, met hetzelfde gemak waarmee u tegenwoordig een online bestelling doet.

In deze rubriek komen achter­een­vol­gen­d de duurzamere keuzes voorbij op het gebied van design, beauty en mode.

Goed nieuws: dit kan, maar de aanbieders zijn vooralsnog schaars. Op particulier gebied tenminste, want in de zakelijke markt, waar het al snel gaat over de afname van grote hoeveelheden meubilair, is huren gebruikelijker. Zo bedacht Nederlands meubelmerk Lensvelt de ‘Circular Pool’, waarbij horeca en kantoren betalen voor het gebrúík van meubels, in plaats van het bezit. Dit betekent dat Lensvelt haar stoelen, tafels, kasten en barkrukken weer terugneemt bij verandering van interieur of na het einde van de levensduur. Het Scandinavische Nornorm doet hetzelfde, maar dan met kantoormeubilair van diverse hippe merken, zoals het Deense Hay en Zweedse Hem.

Bank van Live Light Beeld

Kopen op afbetaling

Wie als Nederlandse particulier op zoek is naar tijdelijk meubilair komt via Google al snel uit bij KeyPro, dat niet alleen meubels uitleent voor verkoopstyling (om een te koop staande woning aan te kleden) maar ook meubelsets aanbiedt aan expats en studenten. Werp een blik op het assortiment en u herkent wellicht het welbekende Funda-stijltje: van velours eetkamerstoelen en een cognackleurige lederen bank tot een Perzisch tapijtje.

Dat kan stijlvoller: het Belgische Ethnicraft biedt met het ‘Live Light’-programma haar katoenen seventies sofa, minimalistische eikenhouten bedden en Scandinavisch ogende eetkamerstoelen aan tegen een maandelijks bedrag. Zo staat de driezits ‘N701’-sofa, met nieuwprijs € 2.249, voor € 102,50 per maand in huis, voor een leenperiode van zes maanden. Hoe langer u leent, hoe lager het bedrag. Zo komt hij per 48 maanden uit op € 42,50 per maand, waardoor de huursom optelt tot € 2.040.Dan kan ik ’m net zo goed kopen, horen we u denken. Kiezen voor huurkoop is ook een optie: eigenlijk het ouderwetse model van kopen op afbetaling. Ook voor wie eerst even wil testen alvorens tot aanschaf over te gaan, kan dit een handige constructie zijn.

'N701 Sofa' van Live Light Beeld

Duurzame babyuitzet

Maar laten we vooral de doelgroep niet vergeten waarvoor het lenen van meubels pas echt relevant kan zijn: kersverse ouders. Immers is er geen enkele fase (de eerdergenoemde scheiding daargelaten) waarin sneller van meubilair wordt gewisseld dan die van een opgroeiend kind. Dat hebben ze bij Tiny Library goed begrepen: je huurt er een duurzame babyuitzet, waaronder bijvoorbeeld een zogeheten co-sleeper, oftewel een aanschuifbedje, dat doorgaans slechts zes maanden in gebruik is. Zo kost de stijlvolle houten ‘Bednest’ nieuw € 499, maar als u ’m huurt € 45 per maand. Dat komt voor die zes maanden uit op € 210. Natuurlijk, bij meerdere kinderen of doorverkopen komt u ook wel uit de kosten. Maar het duurzame aspect zit ’m ook in het feit dat meerdere mensen één en hetzelfde meubel gebruiken, waardoor er minder bedjes geproduceerd hoeven te worden. Ook het Nederlandse kindermeubelmerk Frendly Amsterdam biedt haar collectie houten commodes, juniorbedden en minifauteuils vanaf zes maanden te huur aan.

Wie denkt aan het lenen van meubels, zou zo voorbij kunnen gaan aan een van de meest gebruikte ruimtes in huis: de keuken. Niet gek, want deze zit vast aan het huis. Toch durft luxe keukenmerk Eginstill het aan om een leenkeuken aan te bieden. Het concept ‘Still’ geeft keuze uit een aantal hoogwaardige keukencombinaties vanaf € 150 per maand voor minimaal vijf jaar. Gaat u verhuizen? Dan kan een nieuwe bewoner het abonnement overnemen of wordt de keuken weggehaald, waarbij het bedrijf de materialen en apparatuur weer opnieuw gebruikt.

Tijdelijk matras

Dan, waar ik eigenlijk zelf naar op zoek was: een tijdelijk matras. Want ook ik ben die persoon geweest die tijdelijk op de bank sliep. Tot kortgeleden bestond het concept Bedzzzy, een initiatief van Nederlands beddenmerk Auping, dat haar circulaire matras via een slaapabonnement aanbood. Maar een bezoek aan de website leert dat de dienst per 1 november 2022 overgenomen is door een ander bedrijf en nieuwe abonnementen niet meer worden verstrekt.

Mark Groot Wassink, directeur Sustainability & Innovation bij Auping, legt uit dat het abonnementsmodel voortkwam uit de zoektocht naar blijvend eigenaarschap over de eigen matrassen, om ze zo circulair te kunnen verwerken. Maar sinds de invoering van de wet UPV, dat staat voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, zijn bedrijven zelf verantwoordelijk gemaakt voor het afvalbeheer van hun producten. Dat, plus het feit dat er een forse voorfinanciering van de consumentenkredieten nodig was om het abonnementsmodel draaiende te kunnen houden, maakte dat het concept voorlopig in de ijskast is gezet. Jammer, maar het maakt het hogere doel dat een leenconstructie kan hebben wel duidelijk: het streven naar het behoud van de verantwoordelijkheid voor eigen product, door het als bedrijf terug te nemen, op te knappen en de materialen op de juiste manier te hergebruiken. En dat is waar het uiteindelijk om draait: minder weggooien, meer met elkaar delen.

Bruikleen In een verdergevorderd stadium dan de leenconstructies zijn de inleverprogramma’s van meubelmerken die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen producten door ze weer terug te nemen, te repareren of – als er echt geen land meer mee te bezeilen is – de individuele materialen te hergebruiken. U koopt het product in eerste instantie dus wel voor de volle prijs, maar zodra u uitgekeken bent of bij einde levensduur, kunt u korting krijgen op een nieuw product, een deel van uw aankoopprijs terugkrijgen of het scheelt u simpelweg weer een ritje naar de milieustraat. Een aantal voorbeelden: Statiegeldstoel

Voor het inleveren van stapelstoel ‘Rex’ van ontwerper Ineke Hans krijgt u te allen tijde € 20 terug. circuform.com Generatiebank

Ooit een bank gekocht bij Nederlands meubelmerk Gelderland en is die nu aan vervanging toe? Middels de ‘Gelderland Generations’-inruilservice krijgt u 20 procent korting op een nieuw meubel uit eigen collectie. Recyclevloer

Vloerenbedrijf Tarkett neemt gebruikte vloerbekleding van deelnemers aan het ‘ReStart’-inleverprogramma weer terug om te verwerken en hergebruiken als nieuwe grondstof. tarkett.nl

Extra tips Andere interieurartikelen om te lenen: Witgoed

Van koffieapparaten en stofzuigers tot wasmachines en koelkasten. Blue Movement is een initiatief van elektronicamerk Bosch, maar biedt ook apparatuur van Siemens te leen aan. bluemovement.com Gereedschap & meer

Meer doen maar minder bezitten: Biyu biedt niet alleen kettingzagen en heggenscharen aan maar ook dj-sets, beamers en spelletjes voor 24 uur of langer. biyu.world Burenruil

Alles wat te huren is van de buren komt samen op het platform Peerby: van poffertjespan tot stoomreiniger en pizzaoven. peerby.com Bloemenabonnement

Bloemenbieb Reflower verhuurt kunstbloemen vanaf € 5 per week, die voor € 15 van samenstelling gewisseld kunnen worden. reflower.nl