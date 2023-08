Met zijn ‘space invaders’-serie is fotograaf Hans van Asch bepaald niet uit op vertedering

Misschien begon het een halve eeuw geleden al wel met die volière vol zebravinkjes, die zijn vader in de achtertuin in zijn toenmalige woonplaats Zwijndrecht hield. Maar fotograaf Hans van Asch (59) mag er dan graag bij vertellen hoe die vader een van de twee cavia’s uit diezelfde volière een karateklap uitdeelde en dood in de vuilnisbak kieperde, omdat het knaagdier een vinkje had opgevreten.

Van Asch is duidelijk niet uit op vertedering, al kopen sommigen zijn eerdere werk juist vanwege die schattige vogeltjes. Van Asch zoekt in zijn nieuwste werk vooral de spanning tussen die tuinvogels en het rauwe, modernistische van zijn zelfgemaakte ‘vogelhuisjes’. ‘Space invaders’, noemt hij deze reeks vrij werk. Een knipoog naar het bekende computerspel vol buitenaardse wezens, maar ook de noemer waaronder de fotograaf en de vogels elkaars ruimte betreden ‘in een artistieke context’. Zoals hij zelf zegt: ‘Een strijd tussen de positie van de (verstopte) worm en de kunstzinnige intenties van de fotograaf.’

Zwarte invlieggaten

Nog een heel gedoe: de fotograaf ontwerpt de haast abstracte architectuur (let op de haast komische zwarte invlieggaten) zelf en knutselt die met mdf-platen in elkaar tot soms forse afmetingen. Die zet hij in zijn Eindhovense achtertuin, en dan maar wachten, camera in de aanslag. ‘Soms een hele dag, soms is het binnen een uurtje al bekeken.’ Het geheim: broedtijd, zo eind mei, begin juni. Dan doen de ouders alles om voedsel voor hun jongen te krijgen. Zelfs de ruimtes van Van Asch betreden, waar dat meelwormpje op hen wacht. ‘Al zit ik op anderhalve meter afstand toe te kijken, dat maakt ze dan niks uit.’

Zo werden zijn algemene tuinvogels interessanter: ‘Mussen vond ik altijd heel saai, maar ze passen goed in dat dystopische sfeertje van zo’n grijs betonblok.’ Inderdaad: niets lieflijks aan, al mag u dat er gerust in zien.