Met zijn eerste parfum wil ontwerper Ronald van der Kemp mensen wakker schudden

The Mind Vaccine.

Ontwerper Ronald van der Kemp is met zijn couturehuis RVDK een pionier op het gebied van recycling en upcycling in de mode, waarbij een product wordt verwerkt tot iets van dezelfde of een betere kwaliteit. Onlangs presenteerde hij in samenwerking met het Nederlandse parfummerk Salle Privée zijn eerste parfum The Mind Vaccine waarin hij heeft getracht zijn opvattingen op het gebied van duurzaamheid te combineren met de eisen waaraan een luxe parfum moet voldoen.

Het betere spul is een rubriek in Volkskrant Magazine waarin de duurzamere keuzes worden besproken op het gebied van design, beauty en mode.

De ontwerper was al in een vergevorderd stadium van ontwikkeling van een geur met de Nieuw-Zeelandse meesterparfumeur Isaac Sinclair toen hij Anna Hegeman en Patrick Munsters van Salle Privée ontmoette. Ze besloten een creatieve samenwerking aan te gaan en de geur en het ontwerp van de flacon en verpakking verder samen te ontwikkelen. ‘Een paradijsvogel van een geur’, zegt Van der Kemp – eentje die niet alleen mooi is van buiten, maar die mensen ook aan het denken moet zetten.

Wat waren jouw voorwaarden wat duurzaamheid betreft?

‘Ik wilde dat het parfum zou kloppen met het verhaal waarvoor wij als merk staan. In het eerste gesprek dat ik met Isaac Sinclair had, heb ik meteen gezegd dat ik alleen natuurlijke ingrediënten wilde gebruiken. Daarnaast wilde ik onderzoeken wat er mogelijk is op het gebied van upcycling en recycling. Op die manier kwamen we bijvoorbeeld op het ingrediënt kruidnagel, dat we pas op het laatste moment hebben toegevoegd. Ik wilde nog iets prikkelends toevoegen en de geur van kruidnagel is een heel specifieke geurherinnering uit mijn jeugd, aan de rode kool van mijn moeder. Bij het gebruik van kruidnagel blijft er residu over en dat wordt normaal gesproken weggegooid, maar wij hebben het op zo’n manier geüpcycled dat er een intense, maar niet irritante geur overblijft.’

De verpakking is ook bijzonder.

‘Salle Privée kwam met het idee om samen te werken met Woola, een bedrijf uit Estland dat duurzame alternatieven ontwikkelt voor verpakkingsmateriaal zoals bubbeltjesplastic, en daar gebruiken ze overtollige schapenwol voor. In Nederland wordt 80 procent van de wol verbrand omdat het zogenaamd niet geschikt is voor kleding, of te duur om het geschikt te maken. Fantastisch om daar wel iets mee te doen en toen kregen wij het idee om er een buideltje van te maken met een gaatje erin zodat je het ingespoten met het parfum ook in je kast kunt hangen. Zo hebben we er ook echt een gebruiksvoorwerp van gemaakt. Met dit soort dingen laat je zien dat dat ook bij luxeproducten mogelijk is.’

The Mind Vaccine.

Wat kun je over het flesje vertellen?

‘De dop is gemaakt van gerecycled composiet en andere gerecyclede materialen. Je kunt hem op twee manieren gebruiken. Bij het extrait de parfum draai je de dop om zodat je de fles erin kunt zetten. Bij het eau de parfum zit hij gewoon boven op de fles. Ik wilde ook dat de flacon zou opvallen in de winkel. Dat het niet alleen een bird of paradise is qua geur, maar ook in hoe het eruitziet. We zijn daarom erg bezig geweest met de graphics. De mensen van Salle Privée en ik zijn allebei groot fan van de esthetiek van de jaren zeventig en dat was onze inspiratie.’

Waar komt de naam The Mind Vaccine vandaan?

‘Tijdens covid leek het even of alles anders zou worden. Grote modemerken zouden nog maar twee shows per jaar gaan doen en we zouden allemaal minder consumeren. Maar toen de pandemie voorbij was, werd het alleen maar erger: tien shows per jaar, mensen worden weer heen en weer gevlogen voor een show van 10 minuten. Dus we hebben allemaal een mind vaccine nodig om te zorgen dat we meer gaan nadenken hierover. We proberen mensen aan het denken te zetten, maar wel met iets positiefs, anders bereik je ze niet. Dat is de kracht van mode en parfum, dat je mensen op een meer onderhuidse manier bewust kunt maken. Mensen die een beetje doordenken snappen de boodschap en het gaat uiteindelijk over die bewustwording. Dit parfum is eigenlijk elke keer dat je het opspuit een dagelijkse reminder to do better.’

The Mind Vaccine.

Heb je het idee dat er ook dingen ten goede aan het veranderen zijn?

‘Ik zie wel positieve ontwikkelingen. Een paar jaar geleden bestond in de mode het hele woord upcyclen niet en als je nu naar de Amsterdam Fashion Week kijkt, is wel 70 procent geüpcycled, dus dat hebben we al bereikt. Ik denk dat er veel bewustzijn is, maar geld is nog steeds te doorslaggevend.’

Wat is de wisselwerking van het parfum met jouw modeontwerpen?

‘Als mensen mijn kleren aanhebben, kijken voorbijgangers vaak toch even om. Deze geur heeft hetzelfde effect. Het is geen overheersende geur die alles wegblaast, hij is eigenlijk best subtiel, maar je kijkt wel even op als je ’m ruikt. Ik maak graag dingen die een bepaalde tijdloosheid hebben en die je niet zomaar weggooit, producten met een wat langere levensduur.’

RVDK x Salle Privée. Eau de Parfum vanaf € 138 voor 30 ml, extrait de parfum € 84 voor 12 ml.