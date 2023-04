Met hoeveel vrouwen gaat Kasper eigenlijk wandelen, wil zijn date vooraf graag weten

Binnen een uur had ik hartjes van een flink aantal vrouwen. Dat streelde me natuurlijk. Contactzoekende dames van uiteenlopend pluimage, die samen een prachtige kleurenwaaier van liefdespotentieel vormden.

Er had zich zelfs een man voor mij gemeld, althans, voor zover ik kon beoordelen. ‘P.’, een bebaard type in een tanktop en met flink wat borsthaar keek me indringend aan vanaf zijn profielfoto. Ik schrok een beetje. Stonden mijn instellingen niet op 35-45 jaar, in een straal van 50 kilometer, maar vooral heel duidelijk op ‘vrouwen’? Hoe was deze knaap er dan door geglipt, ik ben toch betalend lid? Ach ja, hij had het gewoon geprobeerd, suste ik mezelf. Mooi modern van deze app dat iedereen het recht krijgt om mij een hartje te geven. Ook P. uit Pijnacker.

Behoedzaam begeleidde ik hem naar mijn prullenmandje. Zou iemand dat eigenlijk merken, dat ik geen hartje terug geef? En hoe zou dat andersom gaan? Ik had in dat uur profielen bekijken bij al best wat dames op hun hartje gedrukt, maar nog niets terug gehoord. Hoe wist je hier dat je afgekeurd was, of wist je dat niet?

Bij het wegdrukken van de eerste dames die mij hun hartje hadden gegeven maar die ik niet zag zitten, overviel me een zeker schuldgevoel. Hoewel ik met mezelf had afgesproken dat ik selectief zou zijn, was dit geen leuk werk: afkeuren. En ook al merkte je die directe afkeuring dan niet, nul reactie krijgen is nog moeilijker. Voor mij dan.

Het principe deed me denken aan de tientallen, misschien wel meer dan honderd film- en tv-audities de laatste 25 jaar, waarna ik altijd wist dat ik het niet was geworden als er geen reactie kwam. Castingbureaus vinden niet dat ze hoeven te reageren op wat je ze hebt gegeven. Misschien heeft dat me extra gevoelig gemaakt. Ik hoor liever de reden, net zoals dat ik mensen graag aankijk op het moment dat die wordt gegeven.

Maar goed, over aandacht aan mijn nieuwe digitale adres viel dus weinig te klagen. Het was nu aan mij om wel of niet te reageren. Waar moest deze casting-director beginnen? Na een profiel of vijf zag ik een prachtige blonde haardos en drukte gehaast op een hartje terug. ‘Jullie zijn een match!’, fonkelde het in beeld.

Ik sprong op uit bed en danste door de kamer. M. was 40, copywriter en had geen kinderen. Vrij snel na onze match kwam haar geweldige openingszin: ‘Hoi, kan ik je helpen, of kijk je gewoon een beetje rond?’. Ik schoot in de lach en was verkocht. Ik moest mijn best doen om niet te denken dat zij het al was voor mij, gevoelig voor taal als ik ben, en altijd bereid te geloven dat de eerste de beste is.

Nadat we wat meer intieme grapjes rond hetzelfde thema hadden gemaakt (‘Wil je dat ik het inpak?’, ‘Nee dank je, ik eet het hier gelijk op’) vonden we het tijd voor een wandeling door het bos. Ik zou hummus en toast meenemen, zij een flesje wijn. Het bankje waar we gingen zitten pinden we vast op Google Maps en toen alles in kannen en kruiken leek, stelde ze de vraag: ‘Wandel je ook met meerdere vrouwen?’. Ik begreep niet goed wat ze bedoelde, wilde zij vriendinnen meenemen naar onze eerste afspraak, voor de veiligheid? Toen ze fel reageerde dat ik hier geen grapjes over moest maken, begreep ik het pas: ze viste naar exclusiviteit.

Naar waarheid antwoordde ik dat ik die week nog twee andere wandelafspraken had staan. Het was vakantie en ik had nog tijd. Het leek me verstandig om in het begin van mijn date-avontuur verschillende mensen te ontmoeten om een indruk te krijgen hoe het allemaal werkte. ‘Ik ben toch ook vast niet jouw enige wandeling deze maand?’, vroeg ik nog, maar het was al te laat.

De vrouw met de fijne humor ontplofte en schreef: ‘Schrijf onze date maar op je buik, player!’ In de stroom berichten daarna (het ging een half uur door) kwam nog langs waarom mannen toch allemaal hetzelfde waren, dat we onbetrouwbare eikels met gebrek aan respect zijn, en dat ik niet moest denken dat zij zou vallen voor iemand zoals ik, en nog meer verwensingen waar veel pijn en frustratie uit bleek. Wat kon ik daaraan doen? Net toen ik wilde reageren, had ze onze match opgeheven. Verbouwereerd over het zo abrupt uit elkaar klappen van iets dat nog niet was, vroeg ik me af: heb je dan al verkering met iemand die je nog nooit hebt gezien? Bestaat er zoiets als digitale monogamie? Na een nachtje slapen zocht ik voorzichtig verder.