Met het oog op de goede voornemens: een rode wijn uit Oostenrijk

‘Ons bedrijf ligt in een kalm dorp, in een kalme streek. De mensen die er wonen zijn honkvast en lang niet zo divers als elders. Saai? Integendeel!’ De Oostenrijkse wijnmaker Philipp Grassl verhaalt enthousiast over zijn omgeving, de milde streek tussen Wenen en de Slowaakse grens. Hij concentreert zich op de kenmerkende druivenrassen sankt laurent en zweigelt en maakt er wijnen van die overal prijzen wegslepen. Grassl is een betrekkelijke nieuwkomer in het vak, wat soms – nu – een voordeel kan zijn; geen last van oude tradities. Ik proefde zijn sankt laurent classic 2021, een levenslustige wijn die smaakt naar blauwe bessen, vleugje witte peper erbij, slank, rank, goed. De rubin carnuntum 2021 is van pure zweigelt en ook hier blauwbest het flink in de glazen, met wat kers en net wat meer frisheid dan in de eerste wijn. Een ragfijn spel, om met Marten Toonder te spreken. Monter voorwaarts!

Grassl sankt laurent