Met een column over pijpen loop je een enorm risico, weet actrice Joy Delima

Al vanaf de middelbare school worden er tegenstrijdige signalen over pijpen op meisjes afgevuurd, ziet actrice Joy Delima. Jongens willen graag dat meisjes ze pijpen, maar zodra ze erachter komen dat die meisjes dat ook leuk vinden, zijn het ‘pijpsletten’.

Ik heb nog nooit een column geschreven over pijpen. De afgelopen twee jaar zijn er veel expliciete thema’s de revue gepasseerd: bilnaadhaar, vaginale schimmelinfecties en vingers in anussen, maar pijpen heb ik bewust vermeden. Zelfs toen ik nog educatieve video’s plaatste op mijn Instagram onder de noemer ‘Seks met tante Joy’, waarin ik bijvoorbeeld mijn favoriete vibrator liet zien of op een halve grapefruit uitlegde hoe je iemand met een vulva goed kunt bevredigen, voelde ik geen schaamte voor de eventuele reacties die zouden volgen. Toch bleef de ‘Hoe bevredig je een penis’-video uit. Het idee dat er ergens op het donkere web een video van mij zou rondzwerven waarop mijn handen over een met glijmiddel bevochtigde courgette zouden glijden en ik iets zeg als ‘Nooit de ballen vergeten!’ wekte mijn angst op. Ik weet namelijk dat er een heel grote kans is dat mensen mij, als ik zou zeggen dat ik pijpen leuk vind, zouden kunnen slutshamen.

Dat begon al op de middelbare school. Als een meisje iemand had gepijpt en dat vervolgens uitkwam, noemden mensen haar een pijpslet. Maar als de jongens uit mijn klas hardop fantaseerden over wat zij met ons meisjes zouden willen doen, stond pijpen standaard op het lijstje. Dat was verwarrend. Want onbewust sloeg ik twee tegenstrijdige soorten informatie op: jongens willen dat ik ze pijp, maar als ze erachter komen dat ik ervan geniet ben ik een slet. Wie moest ik dan zijn? De geile fantasie in bed of het nette meisje op straat?

Toen het moment kwam waarop ik voor het eerst een jongen oraal bevredigde, was ik voorbereid alsof ik meedeed aan het WK pijpen. Ik was inmiddels 18, in mijn eerste relatie, en had jarenlang de tijd gehad om me te verdiepen in de materie: YouTube-tutorials bekeken, uitleg gehoord van pornosterren en heel veel porno gekeken, en ik was klaargestoomd door een toenmalige klasgenoot met veel ervaring. Ik ben niet trots op de pornofilmpjes die ze mij heeft laten zien en hoe die mijn beeld van seks hebben vertekend, maar ze gaf me dus wel goede pijptips. Het moest zo diep mogelijk en ook als hij geen grote penis had, moest ik volgens haar doen alsof ik ervan moest kokhalzen. Oogcontact maken, speeksel, veel speeksel, pijpen en tegelijkertijd aftrekken en vooral kreunen. Ik moest het zelf ook lekker vinden om te doen, althans, dat moest hij denken.

De tips en alle research werkten, ik was badass en het duurde niet lang voor hij ‘Ik kom’ kreunde.

(Wat ik hierboven beschrijf is overdreven en ik wenste dat ik op een veel liefdevollere manier had kennisgemaakt met orale seks, maar het is ook de reden dat ik vaak boos werd als ik met mannen naar bed ging die uitermate slecht waren in (orale) seks. Vandaag de dag kun je alles, maar dan ook alles opzoeken op het internet. Je hebt echt geen excuus meer om niet te weten waar de clitoris zit. Het draait nu puur om je bereidheid. Ben jij bereid je partner genot te geven, ja of nee?)

Toen mijn vriendje op adem was gekomen, vroeg hij half lacherig: ‘Weet je zeker dat dit je eerste keer was?’

‘Ja, hoezo?’

‘Nee, niks, je had me zo voor de gek kunnen houden.’

Ik zag in zijn ogen dat hij mij wantrouwde. Ineens had ik spijt van de geile fantasie die ik voor hem had uitgespeeld. Ik had gewacht tot ik een relatie had, tot mijn 18de, en het voelde alsof hij mij alsnog de stempel van pijpslet gaf, puur omdat ik het goed had gedaan.

Nu weet ik gelukkig dat die vraag voortkwam uit zijn onzekerheid, en dat er heel veel lieve mannen zijn die vrouwen wél respecteren en het uitvoeren van orale seks gelijkwaardig behandelen. Maar die dubbele standaard, die blijft me regelmatig achtervolgen.

