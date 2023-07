Met deze moussaka, rizogalo en tzatziki tovert u de campingtafel om tot een taverna

Beeld Oof Verschuren

Vandaag doen we net of we eten aan een tafel van een Griekse taverna. Ik zorg voor een salade, voor een lekker hoofdgerecht én het toetje. U schenkt een glas retsina in, Mikis Theodorakis zingt door de speaker van uw telefoon: ... to psomi einai sto trapezi, het brood staat al op tafel! Haast u.

1. Grieksige koepeltentsalade met tzatziki-achtige saus

voor de tzatziki 40 gram feta, verkruimeld (ongeveer 2 eetl.) 250 gram Griekse yoghurt of andere volle yoghurt 1 teentje knoflook, fijngeraspt 4 eetl. olijfolie zeezout en versgemalen zwarte peper ½ komkommer, in dunne schijven voor de kalamatadressing 14 gram kalamata’s, zonder pit 15 gram dille 15 gram oregano sap van 1 citroen 6 eetl. olijfolie en verder 3 eetl. pistachenoten of andere noten zoals amandelen, hazelnoten of walnoten, fijngehakt (liefst even opgepiept in een droge koekenpan) 3-4 krop little gem, mini-romanasla of kropsla, de bladeren losgemaakt

Prak de feta door de yoghurt in een diep bord. Voeg de knoflook, olijfolie en peper toe en meng goed. Schep dan de komkommer erdoor en laat even (zeker 20 minuten) staan zodat de kommer wat slinkt. Proef dan nog eens of er nog zout bij moet.

Maak de dressing. Hak de olijven fijn, en de kruiden ook: meng ze met het citroensap en de olijfolie. Maal er peper en zout door. Haal de slabladeren erdoor en serveer ze op de yoghurt. Bestrooi de sla met gehakte pistachenoten.

2. Koekepanmoussaka

500 gram vastkokende aardappels, hoeft niet geschild 1 flinke rode ui, gesnipperd 3 eetl. olijfolie 3 tenen knoflook, fijngehakt 1 flinke, of 2 kleinere aubergine(s), in blokken zeezout en versgemalen zwarte peper 1 eetl. gedroogde oregano, plus extra 1 eetl. gedroogde munt, plus extra (optioneel hoor) ½ theel. kaneel 2 blikken (à 400 gram) tomatenpulp 250 gram ricotta 1 groot ei 40 gram feta, verkruimeld (ongeveer 2 eetl.)

Kook de aardappels gaar in gezouten water, giet af en laat iets afkoelen. Veeg de pan schoon en fruit de ui in de olijfolie op middelhoog vuur. Voeg na 5 minuten de knoflook toe, bak even mee en schep dan de aubergine erdoor. Bak die rondom bruin, roer regelmatig. Giet de tomatenpulp erop, roer de kruiden erdoor en breng de saus op smaak met zout en peper.

Laat ruim 12 minuten op niet al te hoog vuur garen en iets inkoken. Snij intussen de aardappels in dunne plakken. Schik ze op de saus. Klop de ricotta, met het ei en de feta. Maal er peper boven. Smeer het ricottamengsel over de aardappellaag uit, dek de pan af met een deksel of snijplank en laat de koekepanmoussaka nog 10 minuten garen. Dien op met een wuif oregano en gedroogde munt erover.

3. Rizogalo: koude Griekse rijstepap

Geen weegschaal mee op reis? Kijk even hoeveel het hele pak rijst weegt en gok de hoeveelheid een beetje. Het hoeft niet heel precies. Ongevéér 100 gram rijst is goed, wat meer of minder maakt voor dit recept niet uit.

100 gram rondkorrelige rijst, zoals risottorijst, paellarijst of sushirijst 500 ml water 500 ml volle melk 1 theel. vanille-extract de dunne schil van ½ citroen snuf zout 4 eetl. suiker genoeg kaneel voor erop

Zet de rijst met het water, de melk, vanille-extract en de citroenschil op in een pan op middelhoog vuur. Draai het vuur, zodra het water kookt, lager en laat het zachtjes koken zonder deksel en onder af en toe roeren, tot het meeste vocht is geabsorbeerd en de rijst heel zacht is. Dit duurt ongeveer 30 minuten. Breng op smaak met suiker (proef, misschien is niet alles nodig) en een snuf zout. Vis de citroenschil eruit, ik laat ’m overigens altijd zitten. Die ‘per ongelukke’ citrusbite vind ik wel lekker.

Schep de rijstepap in 4 kommen, serveer op kamertemperatuur of koud, bestrooid met lekker veel kaneel.