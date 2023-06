Met de knappe logeerhond gaat Thomas naar het bos, ze zou wel braaf blíj́ven

Het hondje dat kwam logeren was beter, gewoon beter dan onze hond. In alle hondenopzichten. Hij holde niet achter onze poes aan, liet geen scheten en hield zijn prachtige, glimmende vacht bij zich, in plaats van ’m door het hele huis te strooien. Allemaal dingen waaraan onze neurotische stinkhond nog een puntje kan zuigen. Speaking of puntjes aan dingen zuigen: hij zat ook niet de hele tijd aan z’n lul te likken, zoals Cosmo. Misschien geen eerlijke vergelijking, want het was een vrouwtje, maar toch.

Cosmo vond het niks. Vanaf het moment dat Charlie binnen kwam trippelen, volgde hij haar als een schaduw. Alles waar ze naar keek ging hij vóór staan, overal waar ze snuffelde duwde hij haar opzij. Als wij haar aaiden, probeerde hij zijn schonkige lijf ertussen te wringen. En wanneer ze probeerde een dutje te doen, begon hij als een bezetene haar oren uit te likken. Het was een trieste poging tot dominantie, en het deed haar hoegenaamd niks. Zelfs toen er werd aangebeld, keek ze niet op of om terwijl Cosmo zijn longen uit zijn lijf blafte. Ze was een prachtdier. Cosmo een schonkige zwerfhond. Het was pijnlijk om te zien.

‘Ze heeft wel erg korte pootjes’, zei ik, in een poging hem gerust te stellen. ‘Ik zou nooit op een hond kunnen vallen met zulke korte pootjes.’ Cosmo keek me achterdochtig aan. ‘Behoorlijk vergezocht’, gromde hij, of zo leek het, ‘maar ik waardeer de poging.’

Bij het uitlaten raakten de lijnen constant verstrengeld. Niet door Charlies doen, uiteraard. Die liep met kalme maar ferme tred in een kaarsrechte lijn. Het was Cosmo die als een kip zonder kop heen en weer dwarrelde, elke impuls volgend die in zijn klotsende breintje opkwam. Ik besloot ze naar het bos mee te nemen, daar zouden ze lekker kunnen hollen. Nou ja, Cosmo dan, want Charlie zou wel weer braaf bij me blijven, mopperde ik.

Zo gezegd zo gediggydaan. Zodra Cosmo van de lijn was schoot hij als een raket de bosjes is. Slechts een oorverdovend ritselen verraadde zijn locatie. ‘Nou Charlie, er achteraan!’ probeerde ik. Charlie keek me vragend aan. ‘Je mag! Ga maar!’ Ze leek niet te snappen wat de bedoeling was. Verderop ontplofte een struik, en Cosmo stoof tevoorschijn. In zijn bek had hij een tak die drie keer zo groot was als hijzelf. Hij stuiterde er onze kant mee op, gooide zichzelf ineens plat tegen de grond, sprong weer overeind, en verdween met tak en al de bosjes weer in. Ik moest me inhouden niet zelf de achtervolging in te zetten, zo aanstekelijk was de uitnodiging. Maar Charlie ging zitten. Wachten tot deze onzin voorbij was, of zo. Ik keek haar minzaam aan. Ze kon er ook niets aan doen dat ze eigenlijk heel, heel saai was. Knap maar saai. Bij mensen zie je dat ook vaak.

Thuisgekomen smeerde Cosmo de modder die hij in de slootjes had opgedaan over al onze meubels. Charlie had geen vlekje op zich. Ik gaf ze tegelijk eten, om rivaliteit te voorkomen. Cosmo kreeg blikvoer, Charlie had haar eigen eten meegekregen van het baasje. Gedroogde stukjes hert met stronkjes broccoli. Serieus, broccoli. Ze keek naar Cosmo die zijn bakje uitlikte, terug naar haar eigen eten, en naar mij. ‘Sorry’, zei ik, ‘instructies.’

Voor de rest van de logeerpartij heeft ze geen hap meer genomen.