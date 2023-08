Met bonzend hart vulde ik de tank tot overlopens toe, rekende af, en... de auto startte, geen centje pijn. Nou ja: één centje

Eindelijk had ik eens de avond van tevoren de boel op orde . Kleren klaargelegd, podcast uitgekozen, thermos onder het koffieapparaat. Morgenochtend om 6 uur kon ik zorgeloos in de auto stappen voor de lange rit van Fréjus naar huis. Waar was de autosleutel? O ja, nog in de auto. Ik zou toch niet... maar jawel. Ik had het contact aan gelaten, de accu was leeg. Zó leeg dat er na een uur met startkabels aan de accu van een lopende auto nog geen lampje oplichtte. Ik belde de ANWB-alarmcentrale, die mij even later terugbelde met de mededeling dat helaas, geen Fransman bereid was om op de vrijdagavond een beetje Hollanders te komen helpen. Maar morgenochtend vast wel. Om een uurtje of 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, zoiets. Geen garanties natuurlijk. Ik vroeg of ze alsjeblieft geen sleepwagen wilden sturen, maar gewoon iemand met de juiste spullen. De alarmcentrale zou het doorgeven.

Reeds om 7 uur ’s ochtends werd ik aangenaam verrast door een mécanicien die voor de deur stond. Met een oplaadding, waardoor mijn accu direct startte. God zegene Frankrijk en al zijn inwoners. Eén dingetje: het zou verstandig zijn om eerst langs de garage te gaan voor een nieuwe accu, want hij kon weleens kapot zijn na zo erg leeg te zijn geweest. Maar, zei ik, hij doet het nu toch, monsieur? Oké, dan niet joh, antwoordde hij, c’est à vos risques.

Met het optimisme van de vroege ochtend negeerde ik zijn waarschuwing. De motor draaide, de tank was vol en ik hoefde, rekende ik even uit, slechts één keer te tanken, en dus maar één keer opnieuw te starten. Ik voelde de opwinding van de monumentale taak. Thomas de trucker, 1.300 kilometer eenzaamheid met maar één stop in het verschiet. Dat wilde ik vroeger echt worden, vrachtwagenchauffeur, totdat ik de lange uren besefte, het lage inkomen, het algehele gebrek aan leuke terrasjes en klaterende fonteintjes, plus dat het heel lastig moet zijn om tijdens werkuren stiekem Counter-Strike: Global Offensive te spelen. Maar nu kon ik die fantasie een beetje uitleven.

En lang kwam de praktijk van de tocht overeen met de theorie. Ik was echt al over de helft toen het benzinemetertje tegen het streepje ‘leeg’ begon te schurken. Met bonzend hart vulde ik de tank tot overlopens toe, rekende af, en... hij startte, ziejewel, geen centje pijn. Nou ja: één centje. Hij deed niet in één keer ‘broem’, maar meer ‘uche zwizwi... broem’. Oef. Maar ik hád gelijk gehad. Volgende stop zou thuis zijn.

Het was één minuut na het wegrijden dat ik besefte dat ik heel, heel nodig moest plassen, hetgeen ik in de opwinding was vergeten. De aarzelende start indachtig, durfde ik niet weer te stoppen, hetgeen me twee keuzen liet: in mijn broek plassen, of de inmiddels lege thermos gebruiken. Ik besloot het laatste te proberen, ook omdat ik dat nog nooit geprobeerd had.

Meteen was duidelijk dat door de hoek waaronder bepaalde betrokken onderdelen zich ten opzichte van elkaar bevonden, de broek grotendeels uit moest. Voorwaar geen gemakkelijke taak voor wie een stabiele en veilige rijstijl ambieert, maar met de nodige omzichtigheid en concentratie lukte het me.

De rest was... uitdagend. Het is dan ook met gepaste trots dat ik kan rapporteren dat het merendeel in de thermos terechtkwam. Ik draaide hem hermetisch dicht, in de wetenschap dat alles lekker warm zou blijven tot ik thuis was.