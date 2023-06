Meer behoefte aan seks dan mijn vriend?

Mijn vriend (33) en ik (24) hebben ruim een half jaar een relatie. Ik ben gek op hem, maar ons seksleven ligt op zijn gat. We hebben nog zo’n twee keer per maand seks, terwijl ik drie keer per week zin heb. Hij wil ook nooit zoenen. Ik initieer de seks vaak, maar na honderd keer nul op rekest te hebben gekregen ben ik moe. Als ik erover begin slaat hij dicht en is het een fase of ben ik niet geduldig genoeg. Ik ben bang dat dit het is. Ik masturbeer regelmatig, maar ik mis de intimiteit en emotionele band. Ik twijfel hierdoor aan alles. Ben ik wel goed genoeg? Ben ik soms seksverslaafd? Vrouw (24), naam bij redactie bekend

Inzet nodig

Ja, je bent goed genoeg. Nee, je bent niet seksverslaafd. Je kunt bij hem blijven en het verdragen. Je kunt ook bij hem weggaan. Of je kunt samen gaan ontdekken hoe seks een plek in jullie relatie kan hebben. Zoek daarvoor een relatietherapeut die niet bang is om over seks te praten. En je hebt natuurlijk ook zijn inzet nodig om dit aan te gaan. Zonder dat houd je maar twee van de drie opties over. Albert Moes (59), Utrecht

Eyeopener

Lees (samen) het boek Kom als jezelf (Come as you are) van Emily Nagoski. Dat staat vol met verschillende situaties en oplossingen, ook voor die van jou. Eyeopener voor iedereen die wel eens seks heeft. Hieke Schukken (24), Leiden

Niet fair

Voor veel mensen geldt: als een relatie een huis is, is seks het cement. Seks is veel meer dan even klaarkomen. Seks brengt u emotionele en fysieke verbinding. Dat u dat wilt, is normaal en gezond. Uw partner heeft net zulke geldige redenen om het niet te willen. De bal naar u terugkaatsen, is niet fair. Dit is niet uw probleem, maar een relatieprobleem. De vraag is: wat vindt hij precies onprettig in de seks die nu voorhanden is? Probeer er samen achter te komen wat seks voor hem betekent. Zoek hulp als dat niet lukt. Dit probleem gaat niet vanzelf over. Hermine Kroon (53), Utrecht

Onzekerheid

Je bent niet seksverslaafd. Deze gedachte komt voort uit onzekerheid, je behoefte naar seks is normaal. Mensen geven zichzelf vaak de schuld als ze met hun partner tegen seksuele problemen aan lopen. Seks gebeurt samen dus problemen hierin los je ook samen op. Praat erover met hem zonder vingers te wijzen. Blijf dicht bij jezelf, wees feitelijk en beschrijf wat je hebt opgemerkt afgelopen maanden en hoe je je erover voelt. Het boek Mating in Captivity van Esther Perel heeft mij enorm veel inzichten gegeven over hoe seks, liefde en intimiteit werkt. Jaap Millenaar (25), Amsterdam

Opgeven

Stop ermee. Zoenen is het teken dat je je aangetrokken voelt tot iemand, van iemand houdt en hem of haar letterlijk wilt opvreten. Met iemand zoenen geeft veel meer intimiteit dan seks. Jullie zijn beide nog veel te jong om niet te genieten van seks en het is een teken dat er iets niet goed zit. Dit gaat je vroeg of laat opbreken. Je hebt nog een heel liefdevol leven te gaan, met goede seks én zoenen. Aafje van Buren (55), Tiel

Over twee weken: kan ik mijn mijn nieuwe scharrel alleen laten in huis? Ik woon al drie jaar met twee huisgenoten. We kunnen goed met elkaar overweg. Sinds kort date ik met iemand. Ik werk veel en moet vroeg de deur uit, hij pas later. Dit betekent dat hij ’s ochtends soms alleen is met een huisgenoot of soms alleen. Mijn huisgenoot zegt het niet fijn te vinden als hij zonder mij in ons huis is, omdat zij haar spullen niet met hem wil achterlaten. Ze vindt dat ik er altijd bij moet zijn wanneer hij in ons huis is. Ik begrijp dat, maar vind het ook wat streng. Vrouw (24), naam bij de redactie bekend