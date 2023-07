Meer attitude en minder fucks: iedereen kan wel een snufje Julia Fox gebruiken

Julia Fox in Cannes. Beeld Getty Images

Voor de goede orde, Julia Fox (33) heeft een echte baan. Meerdere banen zelfs. De Italiaans-Amerikaanse was onder andere als actrice te zien in de film Uncut Gems, ze is kunstenaar (in de categorie ‘werken over mijn eigen dood gemaakt van mijn eigen bloed’) en fotograaf. Ze is bezig met een boek, ‘een meesterwerk’, zo belooft ze zelf. En daarnaast heeft ze gewerkt als model en dominatrix.

Julia Fox in Los Angeles. Beeld GC Images

Maar waar we haar de laatste jaren vooral in hebben zien uitblinken is het dragen van kleding. Bij premières, als gast op de eerste rij bij modeshows en gewoon casual lopend over straat (in een croptop, mannenonderbroek en pluizige, witte muiltjes). Free the nipple, free the butt, Julia lijkt op een solomissie om elk lichaamsdeel te bevrijden, soms meerdere tegelijk in één look en soms lichaamsdelen waarvan we nog niet wisten dat ze bevrijd moesten worden. Zo is ze een fervent pleitbezorger van de vaak onderbelichte ‘underboob’ en ‘sideboob’.

Modestijl is een zomerrubriek van Volkskrant Magazine waarin Stefanie Bottelier zes mode-iconen bespreekt.

Maar het lichaamsdeel wat misschien wel het allermeest bevrijd wordt bij het kijken naar haar verschijningen, is het hoofd. Want als Julia Fox íéts doet met haar outfits, is het wel vastgeroeste ideeën opschudden – ideeën over wat mooi en lelijk is, vrouwelijk en mannelijk, sexy en zedig. Als ze een ultrakort pofjasje combineert met een leren onderbroek, lijkt ze ‘spannend’ en ‘verleidelijk’ te willen uitdragen. Maar wat doen die oversized (echt óversized) harige laarzen daar dan onder?

Julia Fox in Parijs. Beeld GC Images

Haar outfits hebben humor. Iedereen die weleens een kort rokje heeft gedragen naar een familiefeest en daar aan een saaie oom moest uitleggen dat het inderdaad een rokje was en geen riem, zal haar minirokje kunnen waarderen. Dat bestaat namelijk echt alleen uit een aantal riemen.

Julia Fox in Milaan. Beeld GC Images

Fox wordt geliefd door kunstenaars en ontwerpers omdat ze bereid is álles te dragen. Een lange leren jurk die eindigt in een creepy hand om haar keel, met bijpassende tas gemaakt van mensenhaar. Of een betoverend korset dat lijkt te zijn gemaakt van gesmolten glas, dat ze onlangs droeg tijdens het filmfestival van Cannes. De stijl van Julia Fox wordt als van alles omschreven, van fetisj tot punk tot gothic, maar zo’n eenduidig label zou haar tekortdoen, zij is in haar eentje een hele bohemian rhapsody.

Julia Fox in New York. Beeld GC Images

Na-apen van Julia Fox Wat meer attitude en wat minder fucks; iedereen kan wel een snufje Julia Fox gebruiken. En dat hoeft heus niet altijd automatisch uit te draaien op kleding gemaakt van condooms of mensenhaar. Maar gewoon eens naar een feestje met ontblote ondertiet of in onderbroek, waarom niet?