Marjelle heeft geen broeken: ‘Als ik een jurk aandoe, ben ik blij. Daarom doe ik dat iedere dag’

Marjelle Verhoef (32), Utrecht

Marjelle was op de Kamasutrabeurs net binnen toen de hele hal werd ontruimd vanwege een instabiele bouwkraan naast de Jaarbeurs. ‘Ik stond net bij de piemeltafel en toen moest iedereen eruit. Mijn vriend en ik waren vorige week bij de Verzameljaarbeurs geweest en toen zagen we dat dit vandaag was, nou, ook wel een keertje leuk.’ En voor wie denkt dat Marjelle zich voor de gelegenheid in de pin-up slash rock-’n-roll-sfeer heeft gehesen: dit is haar dagelijkse outfit. ‘Als mensen vragen ‘draag je weleens een broek?’, dan moet ik zeggen: ik héb geen broeken. Ik hou van tutten, ik hou van stylen en dingen matchen. Voor mij is het echt een simpele levensbehoefte. Als ik me rot voel en ik doe een jurk aan, dan ben ik blij. Dus als ik dat elke dag doe, ben ik elke dag blij. Simpel hè?’ Dus geen reden om die insteek van het leven ooit te veranderen. ‘Mensen herkennen mij echt aan mijn haarbloemen, die maak ik zelf. Ik ga naar het tuincentrum voor de afdeling kunstbloemen, haal alles uit elkaar en maak mijn eigen ding. En ik kan na een whiplash eindelijk weer mijn hakken aan. Echt een gevoel van: hè, ik ben er weer.’

Marjelle Verhoef Beeld Jan Dirk van der Burg