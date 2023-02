Málaga is tegenwoordig een bestemming op zich – en dit zijn de beste plekken voor padel, koffie en kunst

Beeld Joost Stokhof

Tien jaar geleden vertrokken Paul Weijenberg (68) en zijn vrouw Annemarie naar Zuid-Spanje. Sinds vijf jaar wonen ze er (bijna) het jaar rond. En drie jaar geleden verkocht Weijenberg ook zijn radiostudio Desmet in Amsterdam. Hij heeft nu een geluidsstudio aan huis, in Málaga. ‘Als stad heeft Málaga een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt’, vertelt hij. ‘Tien jaar geleden ging iedereen meteen vanaf het vliegveld rechtsaf richting Torremolinos en Marbella. Maar onder de leiding van Francisco de la Torre Prados, 80 jaar oud en al 22 jaar burgemeester van Málaga, is dat allemaal veranderd. Hij heeft er veel aan gedaan om deze stad op te knappen en op het gebied van cultuur, architectuur en gastronomie aantrekkelijker te maken. Málaga is een bestemming op zich geworden. Voor ons is de stad vooral geweldig vanwege de natuur en de eindeloze wandelmogelijkheden buiten de stad, die zo’n groot gevoel van vrijheid en ontdekking geven.’

Zonsondergang

Paul Weijenberg: ‘We wonen net boven de visserswijk El Palo, ten oosten van Málaga, in Miraflores del Palo, net zo mooi als het klinkt. El Palo is een uurtje wandelen vanuit het centrum, langs de strandboulevard met de drukke visrestaurants en barretjes. Vanaf het centrum is het honderd jaar oude El Balneario het eerste restaurant dat je tegenkomt. Vrienden die komen logeren willen hier altijd naartoe, om te kijken naar de zonsondergang. De bediening is wisselend, het eten valt mee of tegen, maar het uitzicht maakt alles goed.’

El Balneario (de los Baños del Carmen), Calle Bolivia 26

Restaurant van Antonio Banderas

‘Acteur Antonio Banderas is een geboren Malagueño en vaak in de stad te vinden, zeker als het filmfestival van Málaga half maart begint. Hij heeft een huis, zijn eigen theater, een aantal restaurants, en hij is lid van de broederschap die in de Semana Santa, de week voor Pasen, een troon met een Mariabeeld door de straten zeult. Wij eten graag bij Tercer Acto, Banderas’ restaurant bij Banderas’ Teatro del Soho, waar zowel Spaans als Japans wordt gekookt.’

Tercer Acto, Teatro del Soho, Calle Córdoba 13

Croquetas en cortado

‘De klassieke Spaanse keuken, met croquetas en Ensaladilla Rusa (oftewel Russische salade, hoelang nog?), floreert als vanouds in Málaga. Dynamit is ook Spaans, maar net een beetje anders en met een Zweedse kok aan het roer. Als we in het centrum eten, nemen we vaak eerst een cortado met taart bij Puerta Oscura. Of we gaan er na het diner heen voor een cava. Puerta Oscura is een salon met rood pluche waar alleen klassieke muziek klinkt en waar de ober alle aandacht voor zijn gasten heeft. Toeristen komen hier nauwelijks. Alleen contant betalen.’

Dynamit, Calle Merced 4

Puerta Oscura, Calle Molina Lario 5

Chic theaterpubliek

‘Het bekendste theater in de stad is Teatro Cervantes, een klassieke schouwburg voor toneel, dans, opera en internationale artiesten. Iedereen gaat er op zijn best gekleed naartoe. Wij zagen hier te midden van een chic theaterpubliek Rufus Wainwright. Cervantes zit niet ver van de kleine ZZ Pub, waar concerten pas om half 12 ’s avonds beginnen, en niet ver van het leuke jazz- en flamencopodium La Polivalente, in de kunstenaarswijk Las Lagunillas.’

Teatro Cervantes, Calle Ramos Marín

ZZ Pub, Calle Tejón y Rodríguez 6

La Polivalente, Calle Lagunillas 53

Beeld Joost Stokhof

Stand-up

‘In La Cochera Cabaret wordt naast muziek veel stand-up comedy geprogrammeerd. Vorig jaar zag ik hier, samen met honderd anderen, Eli Paperboy Reed, die de week ervoor nog in het beroemde, uitverkochte Grand Ole Opry in Nashville stond.’

La Cochera Cabaret, Avenida de los Guindos 19

Beeld Joost Stokhof

Vrolijke kubus

‘Het Centre Pompidou, de dependance van het Parijse museum, met de vrolijke kubus, spreekt mij meer aan dan het bekende Picasso Museum. Maar het CAC, met hedendaagse kunst, is net zo goed een heel terechte publiekstrekker.’

Centre Pompidou, Pasaje del Dr. Carrillo Casaux

CAC, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, Calle Alemania

Thee, castagnetten en vinyl

‘Málaga heeft leuke, kleine winkels, zoals La Tienda del Té, niet groter dan 10 vierkante meter, maar met een enorm thee-assortiment. Málaga Musical is de muziekwinkel met het grootste aantal Spaanse gitaren en castagnetten dat ik ooit bij elkaar zag. Tweedehands vinyl koop ik bij Mundo Vinilo. Ze hebben een uitgebreid aanbod Zuid-Amerikaanse lp’s en singles en andere zeldzame muziek.’

La Tienda del Té, Calle San Juan 22

Málaga Musical, Calle Compañía 33

Mundo Vinilo, Calle Ollerías 56

Beeld Joost Stokhof

Padel

‘Na voetbal is padel de bekendste volkssport in Spanje. De padelclub in onze buurt is al vanaf € 8 per uur te huur, kom daar in Amsterdam maar eens om. Vanwege de temperatuur boeken we de baan het liefst zo laat mogelijk op de dag. Daarna wordt het vaak heel gezellig. Het bijbehorende openluchtrestaurant heeft een spilfunctie in de buurt, voor eten en drinken na de padel. Buurtbewoners vieren er ook hun verjaardag, trouwen er zelfs.’

Club de pádel Miraflores, Calle Francisco Guillón 11

Tieten van Málaga

‘Een van de redenen waarom ik zo van Málaga houd, is de adembenemend mooie omgeving. In welke richting je de stad ook verlaat, binnen een kwartier ontvouwt zich een andere wereld. Boven onze wijk El Palo liggen de Tetas de Málaga, letterlijk de tieten van Málaga, twee bergtoppen bij de Monte San Antón, waar we regelmatig wandelen, met als beloning een prachtig uitzicht op de stad. Of de botanische tuin in het noorden. Vergeet daar vooral niet te lunchen, eenvoudig en lekker. Bij de botanische tuin beginnen de uitgestrekte Montes de Málaga, een berggebied met genoeg uitspanningen waar de Malagueños op zondag graag gebruik van maken.’

Entrada Sur a Monte San Antón, Avenida San Antón 118

Jardín Botánico Histórico - La Concepción, Camino del Jardín Botánico 3