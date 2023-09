Make-upartist Hannah Bennett: ‘Lippenstift is mijn geheime wapen’

Make-upartist Hannah Bennet in restaurant Gertrude in Amsterdam. Beeld Jordi Huisman

Waar zijn we?

Hannah Bennett: ‘We zijn bij Gertrude, een schattig Frans restaurant in Amsterdam-West. Binnen is de parketvloer gevuld met kleine tafels, bistrostoelen en een lange bar met marmeren blad. Op de muren, met crèmekleurig behang, zie je barokke lijsten met oude familieportretten. Ik zou niet weten wie die mensen zijn, maar het voelt alsof je bij iemand thuis bent, met een foto van iemands overgrootvader aan de muur.

Wie? Hannah Bennett (32)

Waar? Restaurant Gertrude in Amsterdam

Werkzaamheden? Senior make-upartist voor Mac Cosmetics

Als je hier eet, zit je aan een piepklein tafeltje met wit laken, dat bedekt is met zilveren bestek, porseleinen borden en kristallen glazen. Het servies is allemaal verschillend, maar toch past het bij elkaar omdat het lijkt alsof het zo van een brocante is geplukt.’

Waarom heb je voor deze plek gekozen?

‘Mijn vader verwezenlijkte zijn droom om in Frankrijk te gaan wonen toen mijn zus en ik het huis uit gingen. Mijn ouders verruilden Engeland voor een dorpje bij Bordeaux. Hun huis daar staat vol met antieke meubels, met een houten bureau met tientallen laden als mijn favoriet. Wie weet wat voor brieven daar ooit aan zijn geschreven! Als ik bij Gertrude ben, voelt het, eventjes, alsof ik dicht bij mijn ouders ben.’

Op mijn plek is een wekelijkse rubriek in Volkskrant Magazine waarin de geïnterviewden, op een mooie locatie, vertellen over hun smaak en voorkeuren op het gebied van kleding, interieur en design.

Je bent make-upartist, hoe is jouw interesse voor make-up ontstaan?

‘In Engeland groeide ik op in Essex, daar was ik op de middelbare school al gefascineerd door de dikke lagen foundation die oudere meisjes droegen. In het weekend keek ik naar videoclips op MTV, op maandag ging ik naar school met blauwe mascara of dikke zwarte eyeliner, geïnspireerd door artiesten als Avril Lavigne. In de bus naar huis haalde ik het er snel af, mijn moeder vond me te jong voor make-up.’

Als make-up artist bedenk je de looks voor modellen bij fotoshoots voor grote modebladen en bij internationale fashion weeks. Waar haal jij je inspiratie vandaan?

‘Uit films en series. Het mooiste aan make-up is dat je er een personage mee kunt neerzetten. Mijn favoriete serie op dit moment is Daisy Jones & The Six, een verhaal over een rockband in de jaren zeventig. In één scène ontspoort Daisy, de leadzangeres, volledig. Ze steekt een lucifer aan, strijkt met haar vinger over de houtskool en smeert zwarte strepen over haar ogen. De kijker weet dat Daisy sterk is, maar zelf voelt ze zich nogal verloren, een gevoel dat iedereen wel herkent. De ene dag denk je: ik ben goed in mijn werk, en de volgende: wie heb ik bedrogen om zo ver te komen? Zo’n scène ontroert me.’

Make-up van Mac Cosmetics, het merk waar Hannah Bennett voor werkt. Beeld Jordi Huisman

Heeft jouw verhuizing naar Nederland invloed gehad op jouw stijl?

‘Als student woonde ik in Londen. Als ik daar met vriendinnen een avond op stap ging, waren we meer tijd kwijt aan het opmaken dan aan het daadwerkelijke uitgaan. In Nederland gaan mensen relaxter met uiterlijk om. Een vrouw kan hier de deur uitgaan zonder een full face of make-up, niemand kijkt daarvan op, en haar zelfverzekerdheid maakt haar prachtig.’

Parfum

‘Parfum is onderdeel van mijn outfit. Ik heb thuis zes of zeven verschillende flesjes staan en afhankelijk van mijn bui kies ik er een uit. Lost Cherry van Tom Ford als ik iets moet presenteren, English Pear & Freesia van Jo Malone als ik thuis ben, een geur die me aan mijn moeder doet denken, en Coco Mademoiselle van Chanel, een zoete en speelse geur, als ik met mijn vriend op date ga.’

Gehaakt, wit pak van Free People. Beeld Jordi Huisman

Wit

‘Als ik aan het werk ben, zou ik geen wit durven dragen. Witte kleding blijft dan niet lang wit. Aan het begin van mijn carrière was ik me daar nog niet van bewust, dan zat mijn witte T-shirt helemaal onder de foundation. In mijn vrije tijd draag ik wel altijd lichte kleuren, zoals dit gehaakte, witte pak van Free People.’

Bennett draagt vaak rode lippenstift. Beeld Jordi Huisman

Lippenstift

‘Lippenstift is mijn geheime wapen. Als ik op fashion week werk, zijn de dagen lang: soms werk ik 16 uur op een dag. Om er dan ondanks het slaaptekort toch verzorgd uit te zien, draag ik lippenstift, vaak in de kleur rood, cherry of bordeaux.’

Nagels

‘Voor mijn werk maak ik video’s voor TikTok, waarbij mijn handen soms in beeld zijn. Daarom ga ik regelmatig naar een nagelstylist die mijn nagels lakt. Dit ontwerp was geïnspireerd op bloemetjesbehang uit de jaren zestig.’