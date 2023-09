Maarten Slagboom geniet van vervallen Duitse gebouwen waar het behang van de muren krult

Maarten Slagboom in zijn keuken. Beeld Ivo van der Bent

Als je Maarten Slagboom (53) vraagt om zonder in z’n agenda te spieken te vertellen waar zijn voorbije week zoal uit bestond, is dat geen probleem zolang er iets ‘bijzonders’ tussen zat, want ‘daar hoop je natuurlijk elke week weer op’. We hebben geluk, zijn hoogtepunt ligt voor het oprapen. ‘Ik was een paar dagen met mijn dochter Billie (22) in Polen, tegen de grens van voormalig Oost-Duitsland aan.’ Ze bezochten samen ‘de zone’, zoals zij dat noemen. ‘Verlaten en vervallen gebouwen waar het behang van de muren krult. Daar proberen we in te klimmen, om foto’s te maken.’ Want vader en dochter Slagboom maken samen fotoboeken over dit soort plekken. ‘We vonden een oud hotel dat al sinds de Wende leegstaat. Alles waar we van houden was daar: afbladderende kalk, met mos begroeide muren en varens die uit verlaten hotelbedden groeiden. Sommige mensen worden treurig van zo’n plek, maar ik word gek genoeg juist levenslustig van de confrontatie met de vergankelijkheid van dingen. Ik wil dan wat van het leven maken.’

Week uit is een rubriek in Volkskrant Magazine waarin (bekende) Nederlanders de balans opmaken van hun afgelopen week.

De Slagbooms waren ook voor een ánder gezamenlijk project op pad. ‘We maken al jaren een soort pelgrimstocht langs allerlei speelfilmlocaties en schrijven daar essays over, dat wordt ook een boek.’ De autoreis richting het oosten was dus een combi-trip. Belangrijk om te vermelden dat niet alleen die boeken in wording, maar ook de reis zelf de bestemming is. ‘Het is geweldig om uren met mijn dochter te praten over onze lievelingsfilms vanuit de twee verschillende perspectieven die wij nu eenmaal hebben. Dat zijn gesprekken over dromen, ambities en twijfels.’

Bij terugkomst moest hij van de ene zone de andere in – die van opperste concentratie in de montagekamer, waar hij met regisseur Jurjen Blick de laatste hand heeft gelegd aan de nieuwe VPRO-documentaireserie De laatste kans, die eind deze maand in première gaat op het Nederlands Film Festival. Het is een serie over mensen die nog één kans hebben om een cruciaal doel te bereiken. ‘Verhalen met de urgentie van een Griekse tragedie, ze zijn universeel en gaan over de menselijke conditie.’ Een serie die volgens hem grote verwantschap kent met zijn privéproject waarvoor hij langs lege gebouwen trekt. ‘De schoonheid van het leven zit in de tijdelijkheid.’