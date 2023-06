Maak een praatje op het schoolplein, haal je kinderen op tijd op van een speelafspraak en nog 43 regels voor nieuwe opvoedetiquette

Lees hier alle tips.

Beeld Gino Bud Hoiting

Op een gegeven moment heb je door hoe je je kind moet opvoeden. Of dénk je dat je het doorhebt. Wellicht is er ergens onderweg een kwartje gevallen, maar waarschijnlijker is dat je gewoon een hele tijd hebt aangerommeld en opeens weet hoe het moet. Of dénkt dat je weet hoe het moet. Of een vaag idee hebt van hoe het moet, of op z’n minst een vermoeden hebt van een vaag idee hoe het moet. In ieder geval: je doet het. En je doet het op jouw manier. Je weet hoe je moet omgaan met een driftbui, je weet hoe je ze hun bord (of een deel daarvan) laat leegeten en hoe je ze min of meer op tijd in bed krijgt. De tropenjaren zijn achter de rug, de lucht is opgeklaard en het leven is helder.

En dan gaan ze naar school.

Alles verandert. Een verwarrende jungle van schoolpleingedrag, playdates, verjaardagspartijtjes, traktatieprotocollen, appgroepen, digiborden, studiedagen, meeneemdagen, luizenpluizen, buitenschoolse activiteiten, VSO, TSO, BSO en klassenouders. Met nieuwe en ongeschreven regels, uitgesproken en verzwegen verwachtingen, bewuste en onbewuste oordelen. En vooral: Andere Kinderen en Andere Ouders. Misschien ben je een helikopterouder, die overal bovenop zit, niets ontgaat en zijn kind zo veel mogelijk probeert te beschermen. Misschien ben je een curlingouder, die alle obstakels voor zijn kind wegveegt zodat het nergens over kan struikelen. Of misschien ben je juist, zoals ze dat overzees zo fraai noemen, van het free-range parenting; een ouder die zijn kind een vrije-uitloopopvoeding geeft, zo min mogelijk corrigeert en hem zelf zijn grenzen laat zoeken.

Wellicht ben je geen van al die soorten ouders, of een mix ervan, of doe je gewoon de ene keer dit en de andere keer dat. Maar hoe we met onze eigen kinderen omgaan is één. Daar zijn eindeloos veel boeken over verschenen die je, als je het even niet meer weet, kunt raadplegen. Dat geldt niet voor de omgang met andere kinderen en andere ouders. Vroeg of laat krijgt iedereen met kinderen daarmee te maken. In die wirwar van tere zieltjes, fragiele ego’s, uiteenlopende opvoedstijlen en botsende karakters is het misschien handig om wat richtlijnen te hebben over hoe om te gaan met andere kinderen, hun ouders en hoe we ervoor zorgen dat we zelf enigszins verdraagbaar zijn voor anderen.

Het schoolplein

1. Zeg andere ouders gedag. Dit lijkt een open deur, maar er zijn genoeg ouders die hun kind afzetten en weer ophalen zonder enige vorm van interactie met andere ouders. Je hoeft niet iedere ochtend de stralende zon te zijn en highfivend over het schoolplein te rennen, maar met een simpel knikje of glimlach kom je al een heel eind.

2. En zeg misschien af en toe iets meer dan gedag. Het gaat om de ouders van kinderen met wie jouw kind een band heeft of opbouwt. Je zult die mensen vaker tegenkomen, op verjaardagen, tijdens klassenactiviteiten en dus op het schoolplein. Als je eenmaal contact hebt gelegd is het makkelijker om speelafspraken te maken, of misschien een keer een oppas te regelen als je zelf omhoog zit. Ouders van kinderen die te boek staan als ‘lastig’, kunnen zich aangekeken of alleen voelen op het schoolplein. Een simpel praatje geeft ze het idee dat zij er ook bij horen.

3. Zoek gelijkgestemden. Dat je met elkaar zit opgescheept betekent niet dat je moet afzien. Je hoeft met niemand beste vrienden te worden, maar je hoeft ook niet in zelfisolatie te gaan. Zoek ouders bij wie je je op je gemak voelt en mijd diegenen die op je allergie werken.

4. Roddel niet met ouders over andere ouders. En zeker niet met jouw kinderen over andere kinderen. Als je een mening hebt over een ander kind of de ouders van dat kind, hou die dan voor jezelf en eventueel je partner. Kinderen nemen jouw mening over, of zijn er op z’n minst gevoelig voor en dat heeft gevolgen voor de omgang met en de gevoelens van dat andere kind. Het risico is te groot dat het een keer bij je terugkomt. Bovendien draag je op die manier bewust of onbewust bij aan het uitsluiten van anderen.

5. Oordeel niet, of probeer het zo min mogelijk te doen. En succes daarmee. Niet iedereen is gezegend met jouw eindeloze geduld en niet iedereen heeft zulke gemakkelijke kinderen als jij. Die vader die elke keer in je oor schreeuwt als hij zijn zoontje ophaalt en zich met de subtiliteit van een tank naar voren dringt? Inderdaad, misschien is hij ongemanierd, maar wellicht komt het omdat hij thuis nog twee kinderen heeft en er alleen voor staat. En die moeder die altijd in het hoekje van het schoolplein staat met haar oordopjes kan het ook gewoon eng vinden om met andere mensen in contact te komen. Omhels haar iedere dag (nee, niet doen).

6. Dat gezegd hebbende: doe je oordopjes uit. Dat je aan andere ouders het signaal geeft dat je niet geïnteresseerd of beschikbaar bent is tot daaraan toe. Maar als je je kind uit school haalt, doe dan ten minste alsof jouw volledige aandacht bij hem of haar is. (En doe dus ook je telefoon even weg.)

7. Trek je niets aan van andere ouders die over jou of over jouw kind oordelen. Kritiek, hoe verholen of opbouwend ook, kan hard binnenkomen. Uiteindelijk weet jij het best wat de beste aanpak is voor jouw kind.

8. Niet tegenover andere ouders opscheppen over hoe geweldig jouw kind is, haar superprestaties op school, het eetgedrag, het slaapgedrag, het gedrag-gedrag, de sportprestaties, het vrijwilligerswerk of de Nobelprijzen die ze gewonnen heeft, tenzij ernaar wordt gevraagd. Het idee is dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, waarbij het schuitje niet een jacht voor de kust van Saint-Tropez is, maar een lekke, houten roeiboot op het IJsselmeer.

9. Andersom is klagen over hoe moeilijk en slecht je kinderen eten en slapen, of hoe slecht ze thuis luisteren absoluut oké. Het is een manier van het ijs breken, van kwetsbaarheid tonen. Iedereen worstelt. Grote kans dat je daarin bijval vindt en opeens gemeenschappelijke grond hebt. Gedeelde smart is halve smart en halve smart kan het cement voor een goede verstandhouding zijn. Maar: alles met mate, voor je het weet ben je die ouder die te boek staat als de kinderhater.

10. Als jouw kind uit school komt en klaagt over een ander kind, stap dan niet gelijk op de vader of moeder van dat kind af (en helemaal niet op het andere kind). Als het voorval serieus genoeg is, informeer dan eerst de onderwijzer. Problemen die zich op school voordoen moeten in eerste instantie op school worden opgelost.

Speelafspraken: op het schoolplein

11. Kinderen bepalen met wie ze willen spelen. Op het moment dat de school uit is en de kinderen het schoolplein op rennen, zijn er soms al ellenlange, slopende onderhandelingen achter de rug over wie met wie gaat spelen. Natuurlijk kunnen ouders hun voorkeur (of afkeur) hebben voor bepaalde vriendjes en vriendinnetjes, maar je moet je kinderen geen speelafspraken door de strot duwen, of juist ontzeggen.

12. Als niet het kind de speelafspraak initieert, maar de ouder, geldt het uitgangspunt: wie vraagt is de host. Als jij dus aan een andere ouder vraagt of het goed is dat jullie kinderen met elkaar gaan spelen, dan betekent het dat jij in principe de organiserende partij bent.

13. Maar de speellast moet wel eerlijk verdeeld. Als Kamille al drie keer bij jullie heeft gespeeld, mag je best zeggen dat het nu een keer bij Kamille thuis moet. Dat kan door subtiel te sturen (‘bij ons thuis is serieus net het totale riool naar boven gekomen, dus dat is misschien niet zo handig’) maar ook heel direct (‘sorry, maar de afgelopen drie keer was het al bij ons, zullen we het nu even andersom doen?’).

14. Als je op zoek bent naar een oppas, wees daar dan eerlijk over. In plaats van listig een speelafspraak op te zetten zodat jij je handen vrij hebt, is het beter om gewoon direct te vragen of jouw kind even bij iemand anders terechtkan.

15. Durf nee te zeggen. Als het eigenlijk niet kan, of als je er echt geen zin in hebt, zeg dan gewoon nee. Je hoeft geen excuses op te voeren, een simpel ‘sorry, het komt vandaag even niet zo goed uit’ volstaat. Eventueel kun je er nog veelbetekenend bij kijken.

16. Accepteer en respecteer een nee. Als een ouder zegt dat het niet uitkomt, zet er dan gelijk een streep onder en blijf niet apathisch achter je kind staan wachten tot de andere ouder misschien nog van gedachten verandert. ‘Maar hij/zij wil het zo graag’ is een absolute no-go.

17. Bij een annuleringsdrama ontfermt iedere ouder zich over zijn eigen kind. Als jij zegt dat het niet uitkomt en het andere kind barst in huilen uit, is het aan die andere ouder om hem/haar te troosten (het kind, niet de ouder). Klinkt vanzelfsprekend, maar de praktijk wijst dikwijls het tegenovergestelde uit.

18. Spreek een ophaaltijd af. De ophalende partij doet een vragend voorstel (‘zal ik ze om 5 uur komen halen?’). Zo heeft de ontvangende partij de ruimte om die tijd naar eigen inzicht aan te passen (‘o, het kan ook wel wat later hoor’, of juist ‘kan het misschien iets eerder, we moeten nog [excuses] en [excuses]’). Daarbij geldt (behalve op halve dagen) het principe dat alles vóór 17.00 uur overdreven vroeg is en alles na 17.30 onnodig lang.

Speelafspraak: thuis

19. Jouw huis, jouw regels. Schoenen aan of uit. Wel of geen snoep. En de hoeveelheid daarvan. Schermtijd. Binnen of buiten spelen. Aanspreekvormen. In jouw huis ben jij de baas en daar moeten de gastkinderen zich naar voegen. Maar word vooral niet boos op je kindgast (niet te snel in ieder geval). Als hij bijvoorbeeld uit zichzelf naar de voorraadkast loopt en iets te eten pakt, hoef je niet meteen te vragen in welke bossen hij is opgevoed, maar volstaat een vriendelijk ‘zo doen we dat hier niet’.

20. Hun huis, hun regels. Andersom geldt dat ook. Je levert je kind in vertrouwen over aan een andere ouder en die mag het doen zoals hij het doet. Dus kom niet aan met hele boekwerken over hoeveel gram suiker je kind mag en welke filmpjes er gekeken mogen en welke niet. Uiteraard geldt dit niet als het gaat om gezondheidsredenen of religieuze overtuigingen.

Dit geldt ook voor opa’s, oma’s en vrienden die oppassen. Richtlijnen zijn prima, maar laat ze het op hun eigen manier doen en je kind een beetje verwennen – dat is waar opa’s en oma’s (en leuke ooms en tantes en vrienden en vriendinnen) voor zijn. Als je mensen niet betaalt, kun je ook geen eisen stellen.

21. De enige uitzondering op bovenstaande regels gaat over het gebruik van sociale media. Er is geen ontkomen meer aan, maar dat betekent niet dat je alle teugels hoeft te laten vieren. Vooral jonge kinderen zijn bijzonder kwetsbaar. In mei nog waarschuwde de medisch hoofdadviseur van de Verenigde Staten dat ‘sociale media een groot risico kunnen vormen voor de mentale gezondheid en het welzijn van kinderen en adolescenten’. Daarom is het verstandig om voor kinderen jonger dan 10 als regel te hanteren dat sociale media in principe uit den boze zijn. Omdat het zo’n onontgonnen gebied is en de ene ouder er anders over kan denken dan de ander, is het raadzaam te overleggen over wat wel en niet mag.

22. Plaats geen foto’s van je gastkinderen op sociale media, tenzij je om toestemming van de ouders hebt gevraagd.

23. Als kinderen ruzie hebben, wees dan Zwitserland. Veel ouders zijn geneigd om het gastkind voor te trekken, omdat die een wedstrijd op vreemde bodem speelt en het eigen kind thuisvoordeel geniet. Maar dat kan weer helemaal verkeerd vallen bij je eigen kind. Andersom willen thuisspelende kinderen nog weleens overdreven dominant gaan doen omdat het hun territorium is – daar moet je bij een conflict rekening mee houden. ‘Doe even normaal’, werkt vaak – maar vaak ook niet.

24. Beheers je drang tot informatie delen. Het is beslist niet nodig om tijdens het speelafspraakje de andere ouder te bombarderen met foto’s van hoe leuk jullie kinderen aan het spelen zijn of wat voor suikervrije lekkernijen ze bereid en daarna verorberd hebben. Probeer je te laten zien dat ze het gezellig hebben samen, of probeer je te laten zien hoe goed jij het allemaal georganiseerd hebt?

25. Haal je kind op de afgesproken tijd op (dus niet 20 minuten later) en probeer de sfeer te lezen: blijf niet te lang hangen als je merkt dat de andere ouder daar niet per se op zit te wachten.

26. Hou de samenvatting van de speelmiddag zo kort mogelijk. Het is niet nodig om tot in detail te beschrijven hoelang jullie in de speeltuin zijn geweest, welke snacks ze hebben gehad en over welk vriendschapsarmbandje er onenigheid was. Als de andere ouder je vraagt hoe het spelen ging, is het antwoord altijd ‘prima’, tenzij het een bloedbad was.

27. Als je je kind ophaalt en hoort dat ze een activiteit gedaan hebben waarvoor is betaald, bied dan altijd aan de kosten voor jouw kind terug te betalen. In het geval van een bezoek aan een indoor speelparadijs kun je ook nog aanbieden om de therapie te vergoeden.

28. Maar stuur geen tikkies voor het ijsje dat jullie hebben gegeten. De ene keer trakteert de ene ouder, de andere keer de andere.

Het corrigeren van andere kinderen

Een mijnenveld binnen een mijnenveld: het corrigeren van andere kinderen. Mag dat überhaupt? Vrijwel alle deskundigen zeggen van wel, zeker als het gevaarlijke situaties kan voorkomen. Ook de aanhangers van de it takes a village to raise a child-filosofie zullen beamen dat opvoeden en dus corrigeren niet alleen een taak van de (eigen) ouders is. Maar hoe doe je dat, zonder andere ouders te schofferen of zelf een aanmatigende bemoeial te zijn? We onderscheiden verschillende situaties.

Op neutraal terrein (bijvoorbeeld de speeltuin)

29. Situatie: een kind dat jij niet kent misdraagt zich, het pest bijvoorbeeld andere kinderen, doet ze pijn, gooit met spullen of is onvoorzichtig met kleinere kinderen.

A. De ouder van het kind is wel aanwezig, maar grijpt niet in omdat hij er zich niet van bewust is (opgeslokt is door zijn telefoon). In dit geval kun je die ouder er even vriendelijk op wijzen. ‘Sorry, maar dat is jouw kind toch? Volgens mij gaat het niet helemaal goed.’ Meestal is dat voldoende om die ouder in beweging te krijgen. Zo niet:

B. De ouder van het kind is wel aanwezig en zich ook bewust van het gedrag, maar grijpt alsnog niet in. Deze situatie is lastig, want het is een (bewust of onbewust) opvoedkundige keuze van die ouder om wel of niet in te grijpen. Als jij nu wel ingrijpt en het kind corrigeert in het bijzijn van de ouder, oordeel je niet alleen over het opvoeden van die ouder, maar bemoei je je er ook mee. Dat kan verkeerd vallen en op ruzie uitlopen en dat wil je niet (tenzij je dat wel wilt). Het verstandigste is om jouw kind uit deze situatie te halen en ergens anders heen te gaan. (Bedenk ook dat je het kind in kwestie niet kent en je dus bijvoorbeeld ook niet weet of het gedragsproblemen heeft of bijvoorbeeld op het autismespectrum zit).

C. De ouder van het kind is niet aanwezig. Ook hier is (bewust of onbewust) een keuze gemaakt door de verantwoordelijke ouder: door zelf niet aanwezig te zijn, is het kind automatisch overgeleverd aan het gezag van andere volwassenen die wel aanwezig zijn. Nu staat niets je in de weg om het kind aan te spreken op zijn gedrag. Uiteraard vriendelijk, zonder je stem te verheffen, tenzij de situatie daar om vraagt.

Op eigen terrein, bijvoorbeeld op een verjaardagsfeestje van je zoon of dochter.

30. Situatie: Een vriendje of vriendinnetje sloopt de boel, plaagt andere kinderen of gedraagt zich gewoon onuitstaanbaar.

A. De ouder is niet aanwezig. Hierbij grijpen we terug op regel 19: jouw huis, jouw regels. Je kunt het kind er even vriendelijk aan herinneren dat in jouw huis bepaalde regels gelden en eventueel uitleggen waarom. Als ze daarvan schrikken, pech. Die kinderen leren zo dat er op andere plekken ook andere regels kunnen gelden en dat je je als gast een beetje hebt te gedragen.

B. De ouders zijn wel aanwezig, maar grijpen niet in. Nogmaals: jouw huis, jouw regels. Het staat je dus vrij om in te grijpen en iets te zeggen als: ‘Sorry, maar hier in huis rennen we niet’. Dat zal misschien niet altijd even goed vallen bij de andere ouders, maar dan hadden zij maar moeten ingrijpen. Als je conflictvermijdend bent, kun je er natuurlijk voor kiezen het te laten gaan en je frustratie in te slikken. En dan later een tikkie sturen voor de gebroken vaas.

Als jij ergens op bezoek bent en jouw kind wordt gecorrigeerd, accepteer dat dan en overrule/countercorrigeer nooit de gastheer of -vrouw.

31. Als je met bevriende gezinnen bent, bijvoorbeeld op vakantie of tijdens een dagje uit, kan het handig zijn om afspraken te maken over het corrigeren van elkaars kinderen. Duidelijkheid kan veel ongemakkelijke en frustrerende situaties voorkomen. ‘O ja’, zeg je bijvoorbeeld heel terloops, ‘ik heb er overigens geen problemen mee als jullie Venus en Moofje tot de orde roepen als ze irritant doen.’ Het spreekt wellicht voor zich en de meeste ouders zullen er geen problemen mee hebben en zeggen dat andersom hetzelfde geldt. Maar er zijn altijd mensen die hun autoriteitsmonopolie willen bewaken en liever niet hebben dat jij je met hun kinderen bemoeit, en ook dat is prima – als het maar duidelijk is.

Verjaardagen

32. Uitnodigen doe je het liefst niet in de klas, want dan zien andere kinderen of ze wel of niet uitgenodigd zijn. Niet uitgenodigd worden leidt niet tot PTSS, maar je kunt vervelende situaties voorkomen door uitnodigingen na school uit te delen, of via de app te versturen.

33. Uitgenodigd worden betekent niet automatisch dat je dat kindje zelf ook weer moet uitnodigen. Vriendschappen bij kinderen zijn grillig en kunnen per dag, week of maand weer helemaal anders zijn. Maar: als je praktisch de hele klas uitnodigt, is het wel erg lullig om dan niet ook die twee of drie resterende kinderen te vragen.

33. Wat trakteren betreft: houd je aan de regels van de school. Houd je aan de regels van de school. Houd je aan de regels van de school. Als de school zegt: geen snoep, deel dan geen snoep uit. Laat je tegelijkertijd ook niet intimideren door overijverige ouders met exorbitant creatieve traktaties. Je hoeft echt niet tot diep in de nacht in de keuken te staan als je daar geen zin in hebt. Fruitspiesjes zijn altijd goed, popcorn is makkelijk en meestal mogen zelfgebakken cupcakes ook nog wel. Alsjeblieft geen avocado-selderijsmoothies met vrolijke gezichtjes.

34. Goodiebags zijn onzin. Iedereen heeft al genoeg goedkope plastic troep in huis. Kinderen zijn er na één dag op uitgekeken, het is slecht voor het milieu en het is goed mogelijk dat het goedkope speelgoed dat je koopt voor kinderen, gemaakt is dóór kinderen. Het is ook helemaal niet nodig om na verjaardagspartijtjes zakken met snoep mee te geven. Het snoepen en schransen kan uitstekend tijdens het verjaardagspartijtje gebeuren, niet erna.

35. Voor cadeaus geldt dat een bedrag tussen de 5 en 10 euro prima is (voor het cadeau, niet om contant te geven). Ga geen dure cadeaus geven, daarmee kun je andere ouders en ook de ouders van het kind in kwestie in verlegenheid brengen. Het moet – net als met de traktaties – geen wedloop worden.

36. Maak geen appgroep aan voor elk feestje, maar gebruik in Whatsapp de zogenoemde ‘verzendlijst’: daarmee kun je ook berichten sturen aan meerdere ontvangers, alleen hoeven die ontvangers elkaars reacties dan niet steeds te lezen.

De klassenappgroep

37. Hou het bij schoolgerelateerde zaken, of in ieder geval berichten die relevant zijn voor de meeste kinderen uit de klas. Informatie over naschoolse activiteiten kan prima worden gedeeld, maar stuur geen petities over de komst van windmolens in de buurt. Politiek is uit den boze. Hoe meer overbodige informatie wordt gedeeld, hoe groter de kans is dat andere deelnemers de meldingen van de groep uitzetten.

38. De klassenappgroep is voor beide ouders. Niemand heeft er zin in en iedereen wordt er gek van, dat is het hele idee van een klassenappgroep. Daarnaast is het een goede manier voor beide ouders om op de hoogte te blijven van wat er op school speelt en dat niet steeds van je partner te hoeven horen.

39. Als er op school iets is voorgevallen, informeer dan eerst de school, de verantwoordelijke leerkracht en eventueel de klassenouder. Of als het om een kind uit de klas gaat, rechtstreeks de ouder van dat kind. Als het daarna nog relevant genoeg is, kan het altijd nog in de appgroep worden gedeeld.

40. Heb geduld met de klassenouder, ook als die zich als een dictator ontpopt. Soms – vaak – is gedram nodig om echt dingen gedaan te krijgen van andere ouders. Wees blij dat iemand het doet.

41. Verwacht niet dat iedereen altijd maar overal kan komen opdraven. De meeste ouders werken en kunnen niet om 11 uur op een donderdagochtend aanwezig zijn bij een knutselworkshop. En ook lang niet iedereen is in staat om snel te antwoorden op berichtjes, of ze überhaupt gelijk te lezen.

Ten slotte

42. Als je met je kinderen ergens te gast bent, gedraag je je naar de (ongeschreven) regels van die plek. Wat voor leuke vrije vogel jij zelf ook bent, als je in een restaurant eet laat je je kinderen niet rondrennen. Jouw opvoeding is jouw zaak, maar die moet anderen niet tot last zijn. Voel je tegelijkertijd niet een verschrikkelijke ouder als je je kind even op de tablet of telefoon iets laat doen. Als dat helpt om in relatieve rust je bord leeg te eten, dan is dat maar zo. Niemand zal Jeugdzorg bellen (tenzij het geluid te hard staat).

43. Als je heel luid en sympathiek en opgewekt en positief praat met je kind waar andere ouders bij zijn, vraag je dan af of je dat doet voor het welzijn van je eigen kind – of misschien stiekem omdat je aan andere ouders wil laten zien wat voor toffe en verantwoorde ouder jij bent.

44. Ook als je iets aan een andere volwassene wilt communiceren, doe dat dan direct – en niet via je eigen kind (‘Ja, papa vindt mama heus nog wel lief hoor, maar hij staat ook open voor andere mogelijkheden’.)

45. Laat je niets wijsmaken. Niet door andere ouders, niet door artikelen in de krant die je vertellen hoe het allemaal moet.