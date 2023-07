Ma’Ma Queen: ‘Het is pijnlijk om sommige jeugdfoto’s terug te zien’

Dennis in 1999. ‘Ik wilde alleen maar meisjesdingen hebben.’ Beeld Ma'ma Queen

Ma Ma Queen in drag, 2023. Beeld Ma'ma Queen

Verkleden

‘Mijn moeder maakte vroeger kleding voor mijn oudere broer, mijn jongere zus en mij. Mijn broer en ik kregen altijd hetzelfde, maar ik vond de kleding van mijn zusje veel mooier, dus die paste ik soms stiekem. Ik wilde alleen maar meisjesdingen hebben en doen. Dus maakte mijn moeder die gele jurk uit Belle en het Beest voor me na, omdat ik die in Euro Disney had gezien. Ook hadden we een verkleedkist, en ik ging weleens op de hakken van mijn moeder naar een familiefeest. Thuis bij familie kon ik me dus vrij uiten, maar mijn ouders wilden me beschermen tegen reacties uit de omgeving.

Dennis (7) en zijn zusje (5). Beeld Ma'ma Queen

‘Toen ik een keer in een jurk naar school ging, in Doetinchem, begon de ellende. Ik werd uitgescholden voor travestiet, wat die kinderen van hun ouders moeten hebben gehoord, en waarschijnlijk niet eens begrepen. Ze zeiden namelijk geen travestiet maar ‘strakke tiet’. Ik werd vanaf groep 3 ook vaak geschopt en geslagen. De vriendinnetjes die voor me opkwamen kregen er ook van langs. In groep 7 besloten mijn ouders dat het zo niet langer kon en ik naar een andere school moest. Maar toen was mijn dossier ineens kwijt, waardoor ik zo gestrest was dat ik de Cito-toets verpestte en bijna niet naar de mavo kon. Ik kreeg daardoor zelfs hevige buikkrampen, wat een acute darmontsteking bleek te zijn.

Naam: Venus Bijleveld, artiestennaam Ma’Ma Queen Leeftijd: 33 jaar Beroep: professioneel dragqueen en modeontwerper Bekend van: de tv-talentenjacht Drag Race Holland, de documentaire Mama, en zet zich als activist in voor inclusief voorlezen aan kinderen

Dysforie

‘Op mijn 7de ben ik al met mijn ouders naar de genderpoli geweest, waar ik de diagnose genderdysforie kreeg (een onvrede met het geslacht waarmee iemand is geboren, red.). Maar dat traject vergrootte juist mijn angst, omdat er bijvoorbeeld werd gevraagd of ik wilde worden geopereerd. Dat wil niemand, helemaal niet als kind. Ze zochten toen nog naar medische redenen waarom iemand transgender was, dus werden mijn bloed en speeksel onderzocht. Ook werd ik door een spiegelraam geobserveerd, om te kijken hoe ik me gedroeg. Heel klinisch en traumatisch, alsof ik een lab-experiment was.

‘Tegen mijn klasgenoten op de middelbare school zei ik dat ik hun vriendin met een piemel was. Ik voelde me hetzelfde als hen, maar dan met een ander lichaam. Ondertussen probeerde ik mezelf te beschermen op school, door me soms mannelijker te kleden. Als ik die operaties niet wilde, was ik dan toch een jongen? Dus knipte ik mijn haar zoals Tom Cruise, of droeg een hoedje zoals Justin Timberlake. Maar rond mijn 16de kreeg ik ineens rare nachtmerries, een vorm van posttraumatische stress, waarvoor ik EMDR-therapie kreeg.

‘Toch bleef ik altijd zoeken naar uitlaatkleppen. Ik begon met turnen en mocht uiteindelijk van mijn ouders op ballet en andere dansstijlen leren. In de schoolvoorstellingen speelde ik vaak vrouwenrollen en na de middelbare school ging ik bij een circustheater. Ik schetste ook kledingontwerpen: eerst alleen voor Cruella de Vil uit 101 Dalmatiërs, maar later heb ik ook kostuums ontworpen voor de dansschool. Ik wilde eigenlijk al designer worden toen ik een jaar of 6 was, en heb me altijd expressief gekleed.

Dennis (midden) op ballet, 2001. Beeld Ma'ma Queen

Moeder

‘Na een mbo-opleiding in Arnhem ging ik mode studeren aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam, de stad waar ik nog steeds woon. Via een stage bij een entertainmentbureau en het uitgaansleven kwam ik in contact met dragqueens, zoals Envy Peru. Bij een show van de Amerikaanse transartiest Amanda Lepore trad ik voor het eerst zelf op als dragqueen, die avond werd Ma’Ma Queen geboren. Ik ontwierp mijn eigen outfits, maar op de Academie werd drag niet als kunstvorm gezien. Daarom heb ik al mijn assessments in drag gedaan, als een statement en een performance. Ik benoemde dat iedereen een rol speelt, zowel de docenten als de leerlingen.

‘De naam Ma’ma Queen is deels een eerbetoon aan de ontwerper Alexander McQueen (die in 2010 uit het leven stapte, red.). Daarnaast ben ik altijd gefascineerd geweest door het moederschap, sinds ik zag dat mijn moeder mijn zusje in haar buik had. Het liefst zou ik zelf zwanger zijn. Toen ik 2020 meedeed aan de tv-talentenjacht Drag Race Holland, was ik de eerste deelnemer in de wereldwijde serie die een make-over gaf aan haar vader. Ik gaf hem ook een zwangere buik, zodat hij mijn verlangen zelf kon zien en voelen. Ik hou veel van mijn ouders, maar het ontbrak hun vroeger aan kennis. Daarom ben ik nu dragmoeder van unmothered queer kids, die het begrip of de liefde van hun ouders moesten missen.

Ma Ma Queen leest voor, 16 april 2023. Beeld Ma'ma Queen

Transformatie

‘Rond mijn 25ste hoorde ik voor het eerst de term non-binair, en daar herkende ik me sterk in. Ik noem mezelf nu zo, omdat ik me niet identificeer met de maatschappelijke tweedeling tussen mannen en vrouwen, en alle sociale constructies die daaromheen zijn bedacht. Tegelijkertijd erken ik ook mijn vrouwelijkheid, wat meer een gevoel is en losstaat van wat de maatschappij daarvan verwacht. Daarom heb ik besloten om toch in transitie te gaan, ik begin binnenkort met de hormoonbehandeling. Ik wil af van de dysforie die ik zo lang voelde, over mijn baard en hoe mensen me aanspreken. Ik ga ook de naam veranderen die ik van mijn ouders kreeg, omdat die te mannelijk voelt. Het wordt Venus, zoals de planeet.

‘Als dragqueen lees ik ook voor uit inclusieve kinderboeken. Daar waren laatst protesten tegen, waarbij men riep dat we predators en pedofielen zijn. Zij geven het voorlezen aan kinderen een seksuele lading die schadelijk is voor mijn gemeenschap. Ik doe dit om de diversiteit te vieren, dat je kunt zijn wie je wilt zijn, of je even kunt inbeelden dat je een zeemeermin of een eenhoorn bent. Ik beantwoord ook vragen, maar die gaan meestal over de jurken en pruiken die ik draag, niet over mijn geaardheid, mijn lijf of mijn transitie. Ik had als kind graag zulke voorbeelden gehad. Het is pijnlijk om sommige jeugdfoto’s terug te zien. Ik heb mezelf ontkend en wist niet wie ik was, maar ik zie ook hoe sterk mijn intuïtie was, en dat ik me vreedzaam overal doorheen heb gevochten. Ma’Ma comes in peace.’