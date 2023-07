Lykele Muus: ‘Het was onvermijdelijk dat ik na het atheneum iets creatiefs ging doen’

Lykele Muus met broodzakje 1990 Beeld Hans Muus

‘Mijn vader maakte aan de lopende band foto’s van mijn oudere broer en mij, gék werden we ervan. De zwart-witfoto’s zijn van zijn hand. Voordat hij kinderen kreeg, heeft m’n vader een korte carrière gehad als fotograaf. Ik denk dat het altijd zijn grote frustratie is geweest dat hij daarmee is gestopt. Hij heeft tot zijn pensioen gewerkt als eindredacteur bij een vaktijdschrift voor psychiatrie. Ik kan me niet herinneren dat hij ooit met plezier naar zijn werk is gegaan. Misschien hebben we het creatieve wel van hem meegekregen, mijn broer en ik waren in ieder geval altijd iets aan het doen: strips tekenen, verhaaltjes schrijven, of we waren een band met een heel repertoire. En ja, ik speelde de hoofdrol in de toneelproducties van school. We werden vrijgelaten, er werd ons zelden iets verboden. Vrijheid is fijn, maar de keerzijde is dat je niet wordt gezien. Er werd thuis ook nooit gepraat over gevoelens. Hoe het met ons ging, hoe we ons voelden: dat vroegen mijn ouders niet. Ze scheidden toen ik 11 was, opeens was het: ‘Papa gaat ergens anders wonen.’ En mijn broer werd vanaf de middelbare school erg gepest. Stress en emoties waren zeker aanwezig, maar alles werd onder het tapijt geveegd. Geen wonder dat ik zo’n expressiedrang had. Ik was niet bezig met mijn toekomst, het was gewoon logisch en onvermijdelijk dat ik na het atheneum iets creatiefs zou gaan doen. Iets waarmee ik wel gezien zou worden.’

Lykele Muus, Theaterschool Amsterdam, 2011 Beeld Bart Koetsier

Naam: Lykele Muus Leeftijd: 36 jaar Is: acteur en schrijver Bekend van: de tv-series Dertigers en Cast, de film De zitting en de boeken Eland, We doen wat we kunnen en Zo kan het dus ook

Toneelschool

‘Na drie afwijzingen werd ik eindelijk aangenomen bij Toneelschool Amsterdam. Ik wilde me graag bewijzen, ook door de opleiding zelf, want die is succes- en prestatiegericht. Het gaat daar veel meer om de acteur, om de méns, dan over het materiaal en de inhoud. Daar ging ik wel een beetje in mee, maar uiteindelijk is dat niet goed: je wordt er ijdel en competitief van. Ik denk dat ik daarom zo’n drive kreeg om zélf dingen te maken, het ging mij juist wel om het verhaal. Achteraf denk ik dat ik toen al de behoefte had om verborgen emoties zichtbaar te maken. Om mensen bewust te laten worden van wat er niet wordt gezegd, en waarom. Dat is ook het doel van kunst, denk ik: blootleggen, delen, herkenning bieden. Ik heb niet echt een studententijd gehad. Met de toneelschool was ik vijf, zes dagen in de week bezig en ik moest alles zelf betalen, dus er bleef weinig tijd over voor feestjes. Ik heb alleen maar als een malle gewerkt – en dat bleef ik na mijn afstuderen doen. Ik ontwikkelde mezelf als maker, ik schreef, produceerde, speelde in series, films, toneelstukken. Er was altijd een nieuw doel, iets om af te vinken, een nieuwe stip op de horizon. Ik werd tijdens mijn rol in Soldaat van Oranje verliefd op Melissa, we kochten een huis, kregen onze dochter Nine toen ik pas 26 was. Ik deed alles in blokken, met steeds zicht op het volgende blok, er was nooit eens niks. Maar op persoonlijk vlak, wat gevoel en ziel betreft, ontwikkelde ik me totaal niet. Op mijn 30ste had ik een dochter van 4, een koopwoning, een auto en een theatergezelschap. Ik was klaar. Maar toch voelde ik me nog steeds niet gezien, omdat ik mezelf totaal was vergeten.’

Mijn dochter Nine

Lykele en dochter Nine, juni 2016 Beeld Hans Muus

‘Op mijn 30ste liep mijn relatie stuk. Ik had nooit geleerd om over mijn gevoelens te praten, of ze überhaupt te herkennen. Kwetsbaar zijn, reflectie? Doodeng, ik ging liever werken. Dat is natuurlijk niet te doen. Melissa en ik zijn heel goed uit onze breuk gekomen, ik huur nu ons oude huis van haar en we zijn co-ouders van Nine. Haar komst heeft me wezenlijk veranderd. Niet zozeer als mens, maar vooral in hoe ik de wereld zie. Mijn stemgedrag is anders, ik maak me ontzettend druk om het klimaat, ik ben feministischer geworden en ik let beter op mijn gezondheid. Niet omdat ik dan ‘sexier’ ben, maar omdat ik oud moet worden.’ Grijnzend: ‘En dat ik dan toch heel sexy ben is mooi meegenomen. Alles wat ik doe, heeft een ander doel gekregen. Nuttiger. Dus ik ben blij dat er een reden is om mezelf te verbeteren. Een film als De zitting (over seksueel misbruik, red.) had ik zonder haar nooit geschreven, dan had ik eerder een solo over het leven van Messi gemaakt.

Nine en haar vader. Beeld x

Nine en ik zijn hecht, ik doe ook veel met haar omdat ze het lastig vindt om alleen te zijn. Vooral nu, ze gaat richting de puberteit en is net van school veranderd, dus op het moment is ze extra aanhankelijk. Ik zie mezelf niet per se nog meer kinderen krijgen, het gat tussen haar en de tweede is dan zo groot. Ik had er dan liever eentje achteraan gekregen. Eigenlijk stond ik op het punt om er een knoop in te leggen, mannen mogen wat mij betreft meer de verantwoordelijkheid nemen als het op anticonceptie aankomt. Maar sinds een half jaar heb ik een nieuwe vriendin en ze is 28, dus dat verandert de zaak. Zulke beslissingen neem ik in ieder geval niet meer alleen.’

De zeemeermin in mij omarmen

De zitting is uit 2021 Beeld x

‘Twee jaar geleden ging ik in therapie, omdat ik merkte dat ik niks meer leuk vond. Ik was alleen maar bezig met dingen afvinken in plaats van voelen. Die blokkades moesten weg. Toen dat eenmaal was gebeurd, kwam er veel woede los. Naar mijn ouders, mezelf, hoe dingen waren gelopen. Inmiddels heb ik dat leven in blokken niet meer zo nodig. Ik wil graag van de reis zelf genieten. Heel erg ‘Let it go’ van Elsa, en minder ‘Dat is mijn wens’ van Ariël, haha. Ik wil de zeemeermin kunnen omarmen die ik ben. Kut, dat wordt zeker de kop van dit stukje, hè? Tegelijkertijd kan ik ook wel trots zijn op hoe ik het wat werk betreft heb gedaan. Op eigen kracht, zonder mezelf in de uitverkoop te gooien. Ik word vaak genoeg voor commerciële klusjes gevraagd en financieel is dat ook aantrekkelijk, maar ik kan niet in hetzelfde jaar meedoen met Ik hou van Holland en ook zoiets als De zitting maken. Dan weten mensen niet meer wie ik ben. Tuurlijk heb ik nog wensen. Ik wil meer mijn hoofd en pen gebruiken, meer lezen, fietsen en slapen. Ik wil graag dat de fossiele subsidies worden afgeschaft, dat de opwarming van de aarde wordt teruggedraaid en racisme verdwijnt. Dat vind ik allemaal belangrijker dan de terugkeer van Lykele Muus in het theater. Er zijn een heleboel dingen die ik voor de wereld, Nine en mezelf zou willen veranderen, maar daarvoor moeten eerst de onderliggende systemen worden aangepakt. Desnoods in blokken.’