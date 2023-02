Lorenzo Viotti: ‘Dirigeren voelt soms als een superkracht’

Nederlands spreekt hij niet en gaat hij waarschijnlijk ook nooit spreken, want Lorenzo Viotti, de Zwitserse chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest en De Nationale Opera, is altijd druk met andere dingen. Nu weer met het delen van zijn voorkeuren als Weekendgids.

Terwijl op de achtergrond een orkest repeteert in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam, schudt Lorenzo Viotti (32) zijn hoofd. Niet omdat het naar niets klinkt, maar omdat hem gevraagd wordt of hij het Nederlands eigenlijk al een beetje machtig is.

De Zwitser is sinds 2021 de chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest en De Nationale Opera. Vijf maanden per jaar woont hij in Nederland. Eerst huurde hij Airbnb-appartementen of sliep hij in de huizen van sponsoren van de opera, maar tegenwoordig vindt hij onderkomen bij zijn vriendin in Amsterdam. Over een paar dagen, op 28 februari, dirigeert Viotti het Münchner Philharmoniker als dat in Amsterdam de Zesde symfonie van Mahler komt opvoeren. ‘Als ik vrije tijd zou hebben, zou ik wel een taalcursus kunnen volgen. Maar als ik hier ben heb ik nooit vrije tijd.’

Vandaar dat zijn Nederlands nog steeds ‘pretty bad’ is. ‘Als je dirigent bent, moet je bepaalde dingen voor elkaar krijgen. Ik moet al aan zoveel zaken tegelijk denken. Als ik Nederlands zou proberen te spreken met mijn musici zou ik veel te veel tijd en momentum verliezen. Ik werk op een snelle manier en eis heel veel aandacht en concentratie op de muziek en structuur van de repetitie, en daarbij wil ik geen seconde verliezen. Tegelijkertijd heb ik ook andere repetities, met de zangers. Of geef ik interviews, of moet ik iets voor tv doen, of doe ik een videoshoot om een concert te promoten.’

Hij lacht. ‘Bovendien, Nederlands is niet een heel poëtische taal. En verwarrend ook, zeker omdat ik al Duits en Engels spreek. Ik bedoel: alleen al tot tien tellen. Wie en waarom heeft bepaald dat je ‘tien’, ‘zeven’, ‘zes’ en ehm, ‘vijf’ zegt? Waarom?! Het is alsof het twee talen in één zijn!’

Climax: Sergei Rachmaninov, The Bells

‘Aan het eind van De Zilveren Sleebellen, het eerste deel van The Bells van Rachmaninov, hoor je een koor, vervolgens een solo van een tenor en uiteindelijk knalt het orkest erin. Het is een ultieme climax, een explosie, en het heeft een haast orgastisch effect. Ik wil het volgend jaar gaan spelen. Hier, luister maar, als je het hoort snap je wat ik bedoel. Het is een heel vrolijk stuk, maar gaandeweg voel je dat er iets aan komt. Het groeit en het groeit en het groeit en dan... BOEM! It’s just crazy! Dat soort momenten zijn de mooiste als dirigent: jij laat dat geluid ontstaan. Een dirigent kan de spanning van een stuk manipuleren of stiltes laten vallen, maar het gevoel dat je als dirigent krijgt als alles helemaal klopt – dat is onbeschrijflijk. De hemel gaat open en je ziet de zon. Het voelt alsof je vliegt.’

Sergei Rachmaninov in Villa Senar, zijn landgoed in Zwitserland, 1939. Beeld Heritage Images via Getty Images

Superkracht: Dirigeren

‘Als dirigent ben ik onderdeel van het publiek, want ik luister ook naar het orkest en ik zit op de eerste rij. Maar wat heel bijzonder is: ik breng het geluid zelf teweeg. Dat voelt soms als een superkracht. Elke beweging van mijn handen is direct gelinkt aan de bewegingen van de musici en het resultaat van wat je samen hebt opgebouwd, vanaf de eerste repetitie. Iedereen zou een keer in zijn leven moeten dirigeren. Want pff, het is echt een superkracht, dat je zoiets aan mensen kunt geven. Ik ben de brug tussen de mensen en de muziek. Soms is dat ook lastig, als ik weet dat ik er niet alles uit heb kunnen halen wat ik wilde, en daar baal ik dan ook van. Maar als het wel lukt, weet ik dat mensen dat moment nooit meer vergeten.

Lorenzo Viotti: 'Uiteindelijk gaat het er niet om dat je je omringt met de juiste spullen, maar met de juiste mensen.' Beeld Daniel Cohen

Als dirigent móét je empathisch zijn; je moet echt van mensen houden. Wat dat betreft vormt het dirigeren wel een paradox met mijn privéleven. Ik ben niet eenzaam, maar omring me met slechts een handjevol mensen. Ik heb geen behoefte om veel mensen te zien of om naar plekken te gaan waar veel mensen komen. Maar als ik op het podium sta voor een volle zaal en een voltallig orkest, dan geef ik mijn ziel en zaligheid aan hen allemaal. Tijdens de repetities praat ik veel, maar als het professionele gedeelte achter de rug is behoud ik altijd een zekere professionele afstand ten opzichte van mijn musici.’

Liedje: Hate it or love it - The Game en 50 Cent

‘Een van de liedjes die altijd altijd altijd altijd in mijn playlists moet staan is Hate it or love it van The Game en 50 Cent. (Viotti pakt zijn telefoon, zet het nummer op en rapt de eerste zinnen mee). Ik heb altijd van rap gehouden. Ik was een jaar of 9 toen ik met mijn familie in New York woonde. Mijn broer en ik waren twee kleine witte dunne jochies. We vroegen mijn vader, die destijds dirigent was van de Metropolitan Opera, of we alsjeblieft naar Harlem konden om gospel te zien, of een rapconcert. We waren enorme fans van 50 Cent, maar ook van Dr. Dre en Eminem. Ik kende de tekst nooit van dit lied, sprak nauwelijks Engels, maar het heeft een zekere nostalgie, met dat intro, de manier waarop ze rappen; het heeft zo veel groove. Ik luisterde er veel naar nadat ik mijn vader had verloren (Marcello Viotti, Lorenzo’s vader, overleed in 2005 op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van een beroerte, red.). Het werd een soort herinnering aan hem. Ik bleef er maar naar luisteren en kan het nog steeds eindeloos horen. Ik begreep de tekst niet, maar soms hoef je de tekst ook niet te begrijpen als het lied zelf je al een bepaalde emotie geeft. Het is ook een zonnig, opgewekt liedje. Ik voel me goed als ik ernaar luister.’

Dansmuziek: Salsa

‘Als je naar salsamuziek luistert, ga je automatisch glimlachen. We zouden meer naar dit soort muziek moeten luisteren. Een paar weken geleden had ik een fotoshoot in Amsterdam. En fotografen zetten altijd muziek op, om een bepaalde sfeer te creëren. Deze fotograaf had behoorlijk duistere, sombere muziek opgezet. En het was al een donkere dag; het regende, het was allemaal heel mistroostig. Dus ik vroeg of ik mijn playlist met salsamuziek op mocht zetten en meteen sloeg de sfeer om. Iedereen werd relaxed: de mensen van de techniek, de visagie. Iedereen begon op zijn eigen manier een beetje te dansen. Het werkte echt. In noordelijke landen zouden ze in steden gewoon dit soort muziek moeten opzetten, om de mensen eraan te herinneren dat de zon nooit ver weg is.’

Mode: Valentino

‘Ik ben net terug van een modeshow van Pierpaolo Piccioli, de ontwerper van Valentino. Deze man is echt een inspiratie. Mode heeft ook wel wat weg van muziek, in die zin dat het een heel oude industrie is, met veel tradities en regels die je moet respecteren. Er is veel druk en je bent altijd gericht op de toekomst, loopt altijd voor op het moment. Valentino is een gerespecteerd, groot en oud merk, heel traditioneel. Als je ontwerper wordt van zo’n modehuis, moet je bepaalde dingen respecteren. Pierpaolo Piccioli heeft dat gedaan, maar wel met zijn eigen ideeën over generositeit, over wat liefde en mode betekenen. Zijn shows zijn elke keer weer een verrassing: de muziek, de modellen, de kleuren, het is ongelooflijk. En de acceptatie van wie je bent, wat voor type lichaam je ook hebt, welke taal je ook spreekt. Mode kan kunst zijn.’

Pierpaolo Piccioli, de ontwerper van Valentino, op Paris Fashion Week in 2018. Beeld Getty Images

Kleur: Roze

‘Ook bij klassieke muziek kan kleding onderdeel van het proces zijn. Bijvoorbeeld bij een gala: dat is een show, met verrassingen, er wordt gelachen. Nou, dan kan ik best glitter dragen. En bij een concert voor jongeren is het geen enkel probleem als ik sneakers aantrek. Of roze! Ik hou heel erg van roze. In sommige landen is het nog not done om als man roze te dragen. Maar het is flitsend, diepgaand, het is verschillende kleuren tegelijkertijd, het is sensueel, het is pop. Je kunt het dragen bij de muziek van Gershwin, Bernstein of Hellmesberger; je kunt er alle kanten mee op.’

Plek: Atlantische kust

‘Ik ben het gelukkigst aan zee, en dan met name aan de Atlantische kust. De kust van Lissabon, daar zou ik zo graag ooit willen wonen. Het woeste van de oceaan, het constante geluid. Elke dag is daar anders. Het kan blauw zijn en licht, of juist donker. De zee kan kalm zijn of onstuimig. Ik ben zelf niet opgegroeid aan zee, maar we gingen elke zomer naar de kust. Water is mijn favoriete element. Ik vind het heerlijk om tijdens het duiken de diepte in te vallen. Ik ben een vis, het liefst zou ik onder water leven.’

Stad: Rome

‘Als er één stad ter wereld is die altijd zijn magie zal behouden, is het Rome. Alles is wow, het is een openluchtmuseum, complete en prachtige chaos. En, o, het eten. En de mensen. Die schitterende arrogantie van de Romeinen. Ze zijn lui, elegant, krachtig en trots, maar o zo charmant. Hoe ze zich gedragen en praten. Deze stad is zo heet, zo heet. Je kunt daar elke dag opnieuw verliefd worden, het is gevaarlijk. Je kunt Rome nooit goed leren kennen, omdat er simpelweg te veel is om te ontdekken. En dan heb je binnen de stad nog een andere stad: het Vaticaan, een van de vreemdste, gekste, heiligste en meest mysterieuze plekken ter wereld. De gewone sterveling zal nooit weten wat daar allemaal gebeurt en alleen daarom is het een mythische plek. Je weet gewoon: hier zijn enge en gekke dingen gebeurd.’

Rome Beeld Getty Images

Filmgenre: sciencefiction

‘Ik ben gek op sciencefictionfilms. Interstellar bijvoorbeeld, ook die soundtrack van Hans Zimmer erbij. Als de muziek in een film niet opvalt is het perfect. Veel films proberen het verhaal van een op handen zijnde vernietiging van de aarde te vertellen, maar Interstellar geloof je omdat het zo menselijk is verteld. O, die scène waarin Matthew McConaughey zijn dochter achterlaat, hartverscheurend. Maar ook Supernova is een film waarin alles klopt, van de cast met Stanley Tucci en Colin Firth tot de hond aan toe. Ik heb van het begin tot het einde gehuild.

Dat deed ik ook toen Iron Man doodging in de laatste Avengers-film, Endgame. De Avengers-films zijn fantastisch, los van alle archetypische Amerikaanse manieren om boodschappen of levenslessen over te brengen. Ik geloof alle acteurs en hun onderlinge relaties. Het is altijd hetzelfde verhaal: de goeden moeten het kwaad verslaan, maar als je aan het eind van Avengers: Endgame, nadat de halve planeet verdwenen was, iedereen weer ziet terugkeren, dat is echt een heel emotioneel moment. Ik word snel emotioneel, hoor.’

Boek: Trois amis en quête de sagesse

‘Als ik niet op tournee ben of midden in een reeks van concerten zit, lees ik om mijn hoofd leeg te maken. Toen ik op vakantie in Sri Lanka was heb ik het boek Trois amis en quête de sagesse van Christophe André, Alexandre Jollien en Matthieu Ricard uitgelezen. Het betekent ‘drie vrienden op zoek naar wijsheid’. Het gaat over een monnik, een filosoof en een psychiater die elkaar al twintig jaar kennen. Ze besluiten drie weken met elkaar op een huis op het Franse platteland te gaan zitten en allerlei belangrijke onderwerpen te bespreken, zoals wat compassie precies behelst. Het is zo’n goed boek, omdat het je veel zaken opnieuw doet overdenken. Maar het is ook complex, sommige dingen moet je dertig keer lezen om ze te kunnen begrijpen en ik ben het volgens mij nog steeds aan het verwerken in mijn hoofd.’

Trois amis en quête de sagesse Beeld .

Mensen: Familie

‘Ik bezit veel spullen en ik doe mijn best er vanaf te komen. Want uiteindelijk gaat het er niet om dat je je omringt met de juiste spullen, maar met de juiste mensen. Ik zou graag meer tijd willen doorbrengen met de mensen van wie ik houd, dat is echt een streven. Mijn moeder, mijn zussen en mijn broer. Mijn broer is mijn leven, zeker sinds mijn vader overleed. Hoe vaak ik ze nu zie? Niet genoeg.’