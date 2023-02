Liesbeth wist dat ze was geadopteerd, en toch domineerden geheimen haar leven

Liesbeth van Berkel. Beeld Daniel Cohen

‘Zijn jullie nog op zoek naar mensen?’, vraagt Liesbeth van Berkel (72) via Twitter.

In deze krant loopt op dat moment een serie interviews met alleenwonenden. Liesbeth zou willen meewerken. ‘Ik heb een verhaal over hoe ik op latere leeftijd zorg voor drie Chinese bonusdochters die onverwacht op mijn pad kwamen.’

Of ze per mail kort wat meer kan vertellen, is het verzoek. Daar moet ze ‘even voor gaan zitten’. Het is ‘nogal ingewikkeld’. En haar mail is bepaald niet kort. ‘Niet schrikken’, schrijft ze, ‘ik kon niet anders. Sorry.’

Ze schrijft onder meer over 2018. Dat jaar komt zij erachter dat een Chinese vrouw aan wie zij als vrijwilliger Nederlandse les heeft gegeven terug naar China is gegaan en haar drie dochters in Nederland heeft achtergelaten. Liesbeth heeft zich over hen ontfermd.

Maar dat jaar is om nog een reden magisch voor haar. Haar halfzussen en halfbroer hebben contact met haar opgenomen. Die hadden tot dan toe nooit van haar bestaan geweten, want Liesbeth is bij haar geboorte in 1951 in het diepste geheim door haar biologische moeder afgestaan.

Zo zijn er sporen in haar leven bij elkaar gekomen zoals ze nooit had kunnen vermoeden. Want kort geleden heeft ze ‘haar meiden’ haar eigen verhaal verteld. En was er over en weer herkenning. Want nu helpt zij, die zich als afstandskind afgewezen heeft gevoeld, drie meisjes die op hun beurt afgewezen zijn.

Ze ziet het als een ‘happy end’. ‘Maar natuurlijk zit hier een lelijke geschiedenis aan vast.’ Een geschiedenis waardoor ze het grootste deel van haar leven met een geheim heeft geleefd. Met als dieptepunt een pijnlijke confrontatie tussen de volwassen Liesbeth en haar biologische moeder. ‘Geheimen zijn verwoestend’, zegt Liesbeth.

***

De laatste jaren is er meer aandacht voor de schaduwkanten van de geschiedenis van adoptie in Nederland. Maar daaraan vallen Liesbeth twee dingen op. Die aandacht gaat in merendeel uit naar het lot van de afstandsmoeders. Op zich begrijpelijk, want die stonden vroeger vaak onder grote druk om tegen hun zin hun kind op te geven en zijn daarin lange tijd niet erkend. Het steekt Liesbeth alleen dat er nóg minder belangstelling lijkt te zijn voor hoe het hun kinderen is vergaan.

En er is nog iets. Er loopt in opdracht van het kabinet een onderzoek naar adoptie, maar dat richt zich op de periode ná 1956. Toen kreeg Nederland de Adoptiewet, waarna het aantal kinderen dat werd afgestaan enorm toenam. Zo wordt de groep waar Liesbeth toe behoort, vergeten. Want zij, geboren in 1951, is van vóór die wet, toen er nog niets formeel was geregeld. ‘Ik noem ons onderhandse weggeefkinderen’, schrijft ze. ‘We zijn nergens geregistreerd, we worden niet genoemd, maar we zijn voor ons leven veroordeeld.’

Ze gunt de mensen die met eenzelfde geheim rondlopen meer openheid. ‘Ik wil ons een stem geven.’ Het kost haar moeite erover te praten, nog steeds. En ze heeft maar beperkt energie: ‘Want ik heb een heel slecht lijf. Twintig jaar geleden is een progressieve zenuwaandoening bij me vastgesteld. Het is begonnen in mijn benen en zit nu ook in mijn handen.’ Voor elke dag met inspanning moet ze een dag rustig aan doen. Maar we spreken elkaar meerdere keren in wat ze haar ‘kabouterhuisje’ noemt, aan de vaart in een Fries dorp. Ze heeft in de streek gewerkt als ergotherapeut in een revalidatiecentrum. Bij mooi weer zitten we in haar weelderige tuin, uitlopend in een kleine appelboomgaard.

Liesbeth vertelt: ‘Met een vriendin had mijn moeder het vaak gehad over de wens om een kind aan te nemen, zoals dat destijds werd genoemd. Die vriendin kreeg eerder dan mijn moeder twee kinderen, afgestaan door dochters uit religieuze gezinnen die ongewenst zwanger waren geraakt. Daarna kreeg ze nog een derde kind aangeboden, maar ze vond haar gezin ‘af’ en vroeg of mijn moeder dat kind niet wilde. Het zou al een week later worden geboren.’

Het is goed om te beseffen dat wanneer Liesbeth praat over ‘mijn ouders’ of over ‘mijn moeder’ of ‘mijn vader’, als ze het heeft over haar adoptieouders. Het komt niet in haar op om die met termen als ‘adoptieouders’ of ‘pleegouders’ aan te duiden.

Ze groeide op in Den Haag. Haar moeder, huisvrouw en later verdienstelijk kunstschilder, kwam uit een diep gelovig gezin dat in die stad kamers met pension verhuurde. Haar vader, een boekhouder, kwam uit een Delfts notarisgezin.

Haar ouders hielden veel van elkaar, maar leefden volgens Liesbeth ‘als broer en zus’. Daarbij raakte haar moeder erg vroeg in de overgang. Zo kwamen er geen biologische kinderen. ‘Mijn moeder wilde wel heel graag. Voor mijn vader hoefde het niet, maar hij hield het ook niet tegen.’

***

‘Toen dat aanbod kwam was het nog kort na de oorlog. Mijn ouders waren doodarm. Hun kleine bovenwoning was ijskoud. Ze hadden geen wiegje, geen luiers, geen flesje. De dominee zei toen mijn moeder hem advies vroeg: niet doen hoor, het kind kan wel van een crimineel zijn. Maar vanaf dat gesprek, zo heeft mijn moeder mij later verteld, liep ze naar huis en zag ze op straat een meisje van een jaar of 5 met grote paarse strikken in het haar, dat aan het huilen was. Verdwaald na een verjaarspartijtje. Mijn moeder bracht dat meisje naar huis en is daarna zelf huilend naar huis gelopen. Toen heeft ze haar eigen moeder gebeld en die zei: natuurlijk moet je het doen, ik naai wel lakentjes voor je.’

Liesbeth werd vroeg geboren en vijf dagen later konden haar vader en haar oom, die een auto had, haar al ophalen. ‘Mijn vader heeft mij daarna afgegeven aan mijn moeder en is nog even naar een verjaardagsfeestje gegaan.’

Met hem heeft ze nooit een sterke band gekregen. Vrienden van Liesbeth beschrijven haar vader als beleefd, zuinig en stijf. Haar moeder als ruimdenkend, sociaal en geïnteresseerd. Die moeder, zegt Liesbeth, werd ‘alles’ voor haar.

‘Ik heb altijd geweten dat ik niet uit haar buik kwam, maar dat ze wel mijn mama was. Ik kan me niet herinneren dat dat me ooit is verteld. Het is nooit een schok geweest. Dat heeft ze fantastisch gedaan. In de familie werd er ook open over gepraat dat ik was aangenomen. Maar alleen als het zo uitkwam, het was niet bijzonder.’

Dat Liesbeth in de familie zo als vanzelfsprekend werd aanvaard, maakte de confrontatie met de minder begripvolle buitenwereld des te harder. ‘Toen ik 8 was heb ik het argeloos aan een vriendinnetje verteld. De volgende dag op school stond de hele klas mij op te wachten en vanaf dat moment werd ik gepest. Leraren noemden mij de rotte appel in de mand. Want een kind dat niet bij de ouders was geboren, zou wel uit een crimineel nest komen of asociaal op z’n minst.’

Dat was het moment dat Liesbeth, 8 jaar oud, besloot nooit meer tegen iemand te vertellen dat ze was geadopteerd. Iets dat ze dertig jaar zou volhouden.

Het paste bij de moraal van de jaren vijftig en zestig, dat pesten. Ongehuwde moeders werden op een lijn gesteld met prostituees en alcoholisten. Dus aan een kind dat werd afgestaan moest ook wel een luchtje zitten.

Voor haar ouders verzweeg Liesbeth hoe erg ze werd getreiterd. ‘Ik dacht: als ik dat zeg, heeft mijn moeder verdriet. En als er iets was dat ik mijn leven lang niet wilde, was het haar verdriet doen. Want mama wilde me wél.’

***

In één belangrijk opzicht was het met Liesbeth anders gegaan dan met de meeste afstandskinderen. Doorgaans hadden afstandsmoeders geen idee waar hun baby was gebleven. Maar Liesbeths biologische moeder wist waar ze was. Hoe dat kon, weet Liesbeth niet. ‘Vanaf dat ik een jaar of 2 was, stond ik soms met mijn moeder voor het raam en voelde ik haar verstijven. Dan wees ze op een jonge vrouw die buiten voor ons huis op een bankje zat en zei ze: kijk, daar zit tante Truus. Die komt dadelijk vast bij ons op bezoek.’

Truus was in werkelijkheid Liesbeths biologische moeder. Die was niet lang na de geboorte van Liesbeth ook naar Den Haag verhuisd. Truus woonde in als hulp bij een hoogleraar en diens echtgenote en paste op hun dochtertje, dat maar een half jaar jonger was dan Liesbeth.

Een paar keer per jaar stond Truus zo op de stoep. ‘Ik voelde angst van mijn moeder, zonder te weten waar ze bang voor was.’ Wat Liesbeth niet wist, is dat Truus langskwam omdat ze haar kind terug wilde. ‘En je moet bedenken’, zegt Liesbeth, ‘als Truus mij had meegenomen, hadden mijn ouders daar niets tegen kunnen doen, omdat er niets officieel was geregeld.’

Liesbeth van Berkel. Beeld Daniel Cohen

‘Veel later heb ik aan mijn moeder wel eens gevraagd waarom ze Truus eigenlijk altijd binnen liet. En mijn moeder verdient een troon in de hemel, want die zei tegen me: stel nou dat je terug had gemoeten, dan wilde ik dat je haar al zou kennen, want dan was het minder erg voor je geweest.’

De mogelijkheid van een officiële adoptie kwam met de Adoptiewet in 1956 in zicht. Die was urgent geworden door het grote aantal oorlogswezen en omdat er sinds de Tweede Wereldoorlog meer kinderen buiten het huwelijk werden geboren.

Liesbeths ouders zetten een procedure in gang. Maar er was een probleem. ‘Voordat ik kon worden geadopteerd moest Truus officieel afstand van mij doen en zij wilde dat niet.

‘Vanaf mijn 8ste wist ik dat Truus mijn biologische moeder was. Al bleef dat iets abstracts voor me, ik bleef haar tante noemen. En dat zij mij terug wilde, werd bij me weggehouden.

Nadat Truus en haar man een dochter en een zoon hadden gekregen, stemde zij alsnog in met de adoptie. Toch was dat nog geen gedane zaak, want nu twijfelde Liesbeths moeder. ‘Ze wist hoe graag ik broertjes en zusjes wilde. Ik wilde altijd zo graag op iemand lijken want ik leek op niemand in onze familie. Toen is mijn moeder met mij op bezoek gegaan bij Truus, haar man en hun twee kinderen. Ze zei alleen: we gaan kijken hoe je het daar vindt.’

Liesbeth was inmiddels 9. ‘Ik was gek op kleine kinderen. Met de oudste, Janny, heb ik gespeeld. De jongste, Otto, heb ik op schoot gehad. Maar toen we naar huis gingen, vroeg mijn moeder: hoe vond je het daar? En ik zei: ik vond het heel gezellig, maar ik wil er nooit meer heen. Ik moet de beklemming hebben gevoeld. Mijn moeder heeft me later verteld dat dat het moment was dat ze besloot om de adoptie door te zetten.’

Kort daarna deed Truus officieel afstand. Door een wachtlijst duurde het nog drie jaar voordat de adoptie was geregeld. ‘Mijn vader en moeder kwamen thuis van de rechtbank met taart en slingers. Maar ik werd zo gepest, ik wilde er niets van weten. Ik ben naar mijn kamer gegaan en heb gezegd dat ik er nooit meer over wilde praten.’

Een paar dagen later kwam er een pakje met daarin een gouden horloge. Van Truus en haar man. ‘Ze hadden de datum van de adoptie erin laten graveren. De jaren daarna kwam er elke verjaardag een pakje van ze, steeds een boek. Van mijn moeder moest ik altijd een bedankbriefje schrijven. Tot ik op mijn 16de zei: dat doe ik niet meer. Daarna kwamen er ook geen pakjes meer en hadden we geen contact meer. Ik dacht: mooi, klaar.’

***

‘Ik was een heel moeilijk kind. Ik voelde geen basisveiligheid, hoezeer mijn moeder mij die ook probeerde te bieden. Ik heb altijd haar angst gevoeld, zonder te weten dat het de angst was dat ik zou worden teruggehaald.

‘Daar kwam bij dat ik altijd het gevoel heb gehad dat ik er niet had mogen zijn. Er zal vast aan mij zijn uitgelegd dat Truus bij mijn geboorte niet voor mij kon zorgen. Maar mijn eigen conclusie was, zeker als tiener: ze wílde me niet, ik was ongewenst.’

Liesbeths moeder was ‘heilig’ voor haar, maar daar ging ook druk vanuit. ‘Ze had zoveel moeite voor me gedaan, ik dacht dat ik een extra goede dochter moest zijn.’ En dat lukte vaak niet. Op momenten misdroeg Liesbeth zich juist. ‘Ik denk dat ik haar op de proef stelde: als ik stout ben, houd je dan ook nog van me? De ergste keer was toen ik haar op mijn 9de een half uur buitensloot op het balkon, terwijl het regende. Ze stond te huilen: laat me alsjeblieft binnen. Daar voelde ik me dan weer zo schuldig over. Ik voel me nog steeds vaak schuldig. Over alles. Eigenlijk heb ik me vrijwel mijn hele leven schuldig gevoeld dat ik besta.’

Veel afstandskinderen delen dit, blijkt onder meer uit een kranten- en literatuuronderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut vorig jaar publiceerde. Ze hebben het gevoel nergens bij te horen, missen erkenning, hebben verlatingsangst. Al kunnen ze rationeel begrijpen waarom hun biologische moeders hen hebben afgestaan, net als bij Liesbeth voelt dat toch als een afwijzing. En de liefde van hun adoptiegezin ervaren ze niet als vanzelfsprekend. Alsof ze die moeten verdienen.

De tiener Liesbeth probeert zulke gevoelens diep weg te stoppen. Ze wil zo snel mogelijk op kamers. ‘Weg uit de omgeving die wist dat ik was geadopteerd.’

Als ergotherapeut gaat ze later vooral met kinderen werken. Daarnaast wordt ze zeilinstructeur en maakt ze vrienden in die sport. Uiteindelijk wordt ze fondsenwerver van beroep. Liesbeth krijgt zo een rijk professioneel en sociaal leven. Vrienden zien haar als iemand die heel open is. Maar met niemand deelt ze waar ze oorspronkelijk vandaan komt. Zelfs niet met de geliefde die ze op haar 24ste ontmoet en met wie ze twaalf jaar samen is. ‘Ik kreeg het mijn strot niet uit.’

Hoe langer ze het voor zich houdt, des te moeilijker wordt het om nog iemand in vertrouwen te nemen. ‘Want ik had het gevoel dat ik de kluit belazerde. Mensen zeiden zo vaak iets als: je lijkt helemaal niet op je ouders. Ik was er handig in geworden om met leugentjes op dat soort opmerkingen te reageren.’

Zelfportret van Liesbeths moeder. Beeld Daniel Cohen

Die spanning, dat leven met een geheim wordt Liesbeth uiteindelijk te veel. ‘Rond mijn 35ste liep ik vast. Ik werd zo somber, ik dacht: als ik zo verderga met mijn leven, komt er misschien wel voortijdig een eind aan. Ik besefte: ik móét het aan iemand kwijt.’

Liesbeths keus valt op haar goede vriendin Maaike, die ze dan al tien jaar kent van het zeilen.

Ze nodigt Maaike uit om een week samen te gaan zeilen. ‘Ik dacht: als we op een bootje zitten en ik zeg het, dan kan ze niet weg.’ Eenmaal vertrokken, wil het maar niet lukken. ‘Ik was zenuwachtig. We waren al op dag vier en het leek of er een steeds grotere klont in mijn maag zat. Toen heb ik ’s avonds laat gezegd: ik wil je iets vertellen, maar ik vind het heel moeilijk. Het woord adoptie kreeg ik er niet uit. Dat duurde uren.’

Liesbeth bibbert er stottert, herinnert Maaike zich. Die probeert te raden: heb je een abortus gehad, ben je verkracht, is er incest met je gepleegd? Het is al nacht als het er eindelijk uit komt. Waarop Maaike zegt: is dat nou alles? ‘Ze bleef voor mij dezelfde persoon. Ik vond het alleen maar naar voor haar dat ze er zo lang mee had rondgelopen.’

Liesbeth: ‘Het was een enorme ontlading voor me. Een paar andere vrienden heb ik het toen we terug waren ook laten weten, per brief. Met Maaike had ik het er heel veel over tot ze vroeg: zou het niet goed zijn als je hier met een hulpverlener over sprak?’

Liesbeth wendt zich tot Fiom, hulpverleningsinstantie bij ongewenste zwangerschappen en adoptie. Een maatschappelijk werker biedt aan om met Liesbeth verder te praten. De avondlijke gesprekken lopen een half jaar en daarna denkt Liesbeth dat ze haar verleden heeft verwerkt. ‘Voor dat moment was dat ook zo.’

***

Het is in deze periode dat ze besluit geen kinderen te krijgen, ook al heeft ze die wens wel. Wat ze zichzelf voorhoudt is dit: op haar werk ziet ze kinderen met de vreselijkste aangeboren aandoeningen. Zij weet niet wie haar vader is en wat nou als zij ook ergens erfelijk mee is belast? Er komt bij dat ze single is en niet weet of zij een kind wil laten opgroeien zonder andere ouder.

Tegen anderen praat ze luchtig over het alleen zijn: zo loopt het nu eenmaal, ze vindt het prima. ‘Ik heb alleen wonen ook altijd fijn gevonden.’

Tot ze op een dag thuis zit, naast de kachel. Het is 2003. Acht jaar eerder is haar vader overleden. Vier jaar geleden haar moeder. De afgelopen periode heeft in het teken van rouw gestaan. Het contact met de familie van haar ouders is verwaterd.

Haar werk is intussen heel druk en Liesbeth is moe. Op tv kijkt ze veel naar programma’s als Spoorloos. Het mooist vindt ze het als daarin broers en zussen worden herenigd. Naar haar biologische vader is ze zoals veel afstandskinderen nooit nieuwsgierig geweest. ‘Het is je moeder bij wie je in de buik hebt gezeten en die je daarna heeft weggegeven’, zegt Liesbeth. ‘Daarover voel je de sterkste afwijzing. Maar mijn biologische moeder kende ik al. De gedachten aan mijn zussen en broer had ik altijd verdrongen, maar die hadden toch altijd boven de horizon gezweefd: er zijn nóg drie mensen die misschien op mij lijken!’

De wens om achter hen aan te gaan heeft ze nooit toegelaten zolang haar moeder nog leefde. Bang om haar pijn te doen. Maar nu zou het kunnen, mijmert ze. Een andere goede vriendin – aan wie ze eerst weer met erg veel moeite over haar adoptie moet vertellen – besluit haar te helpen bij haar zoektocht.

Liesbeth wil het via Truus spelen. ‘Ik was niet boos meer op haar. Zij had toch ook een verhaal? En dat had ik nog nooit gehoord.’ Besloten wordt dat Liesbeths behulpzame vriendin Truus opbelt en dan terug rapporteert.

Zo gezegd, zo gedaan.

Truus’ reactie schokt Liesbeth: ‘Ze wilde mij haar verhaal wel vertellen, maar haar man Bernard en zij zouden daarvoor naar mij toe komen, want mijn zussen en broer wisten niet van mijn bestaan en die mochten het ook absoluut niet te weten komen.

‘Mijn wereld stortte in. Ik had van tevoren geen seconde over deze mogelijkheid nagedacht. Het was voor mij vanzelfsprekend geweest dat zij wisten dat ik bestond. Ik kreeg wéér het gevoel dat ik er niet mocht zijn.’

Toch stemt ze toe. ‘Truus en Bernard zouden op een vrijdag om 11 uur bij me zijn, maar ’s ochtends om kwart over 9 stonden ze al op de stoep. Hij een dikke bourgondiër, luid en overheersend. Zij een rimpelig vogeltje.’

‘Toen heb ik iets heel kwetsends gedaan. Ik zei: ontzettend fijn en dapper dat jullie hier zijn, maar ik wil jullie wel zeggen dat ik maar één moeder heb gehad en die is dood. Ik voelde kennelijk de behoefte om duidelijk te maken dat ik door met hen te praten niet mijn moeder afviel. Truus zonk steeds dieper in de bank en Bernard wees op haar en bulderde: zíj is hier het slachtoffer hoor.’

‘We dronken koffie, kalmeerden een beetje. Truus vertelde. Ze was de elfde uit een gezin van dertien. Een slim meisje. Ze wilde weg uit dat keuterboerderijtje waar ze was opgegroeid, maar wist niet hoe. Ze had gedacht: dat lukt alleen als ik zelf een gezin sticht en daarvoor moet ik een man vinden. Van de eerste de beste met wie ze iets kreeg was ze zwanger geraakt.’

‘Haar vader mocht beslist niet weten dat ze zwanger was. Vanaf het moment dat de zwangerschap zichtbaar was, werd ze naar zolder verbannen. Daar moest ze alleen bevallen. Zo triest, ik kreeg er een steek van in mijn hart.’

Zulke situaties kwamen vaak voor. Buitenechtelijke zwangerschappen werden tot diep in de jaren zeventig als zo’n grote schande gezien dat families ver gingen om die geheim te houden. Soms werd de zwangere dochter binnengehouden, zoals Truus. Tegen de buitenwereld werd gedaan alsof ze ziek was. In andere gevallen werd het zwangere meisje gestald bij een familielid elders.

***

Over de beslissing om het kind af te staan was weinig discussie mogelijk. Een in 2017 verschenen onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van Justitie heeft niet voor niets als titel: Beklemd in de scharnieren van de tijd. ‘De dreiging zichzelf door ongehuwd moederschap buiten de samenleving te plaatsen’, was voor veel vrouwen genoeg reden om hun kind af te staan, schrijven de auteurs. ‘De conservatieve ideaalbeelden van huwelijk, seksualiteit en gezin leken in de jaren vijftig, zestig en vroege jaren zeventig onaantastbaar.’

Het relaas van Truus ‘gaf een zachtheid aan het gesprek’, zegt Liesbeth. ‘Zij bleek heel bang te zijn dat ik boos was en ik heb in alle toonaarden gezegd dat ik dat niet was.

‘Maar toen kwam de giftige draai. Bernard zei tegen me: jij bent haar afgepakt door de Van Berkels. Ik was stomverbaasd. Maar zo was Truus’ gevoel: de ochtend na de bevalling waren twee Haagse heren met een auto langsgekomen alsof ze een pakje kwamen halen. Dat moet ook afschuwelijk zijn geweest.

‘Bernard en Truus vroegen er niet naar, maar ik zei dat ik nooit over mijn verleden had kunnen praten, dat ik een onveilige jeugd had gehad, dat ik erg was gepest. Dat woven ze allemaal weg. Ze begonnen over het gouden horloge dat ze me hadden gegeven en zeiden: je mocht van de Van Berkels zeker geen contact meer opnemen? Ze geloofden niet dat ik van mijn ouders juist altijd bedankbriefjes had moeten schrijven.

Liesbeth van Berkel. Beeld Daniel Cohen

‘Wat ze steeds bleven herhalen, was: onze kinderen mogen niets van jou weten. Ik dacht: we komen niet verder. Maar toen gingen ze er juist eens goed voor zitten en begonnen ze uit te wijden over de levens van die kinderen. Over carrières, relaties, kinderen. Ik vond het afschuwelijk, want dat ging over de kinderen waar ik niet bij mocht horen.

‘Nadat ze eindelijk waren vertrokken, besefte ik dat ze niets aan mij hadden gevraagd. Niet wat voor werk ik deed, niet of ik een partner had, niets. Ik was er zo beroerd van dat ik een paar dagen niet kon werken.’

Nadat een volgend gesprek ook niets brengt, roept Liesbeth de hulp in van een maatschappelijk werker van Fiom. Die legt haar uit dat het haar recht is om contact met haar zussen en broer te leggen, of Truus en Bernard dat nu goed vinden of niet. De maatschappelijk werker kan hierbij bemiddelen en ondersteunen.

***

Dat wordt een traject dat zich jaren voortsleept. De gesprekken met de Fiom-medewerker helpen Truus niet over de drempel. Al zijn er soms momenten van toenadering. Een keer schrikken Truus en Bernard als ze horen dat Liesbeth uren heeft moeten huilen na een telefoongesprek waarin Bernard tegen Liesbeth is uitgevaren.

‘Truus en ik stonden daarna samen stilletjes naar mijn katten te kijken. Toen vroeg ze: hoe zou jouw moeder het hebben gevonden dat wij hier zijn? Ik zei: ze zit op mijn schouder en ze vindt het fantastisch. En Truus omhelsde me. Ik voelde niet: dit is mijn moeder. Maar ik voelde wel iets. Dat was de enige keer dat we echt contact hadden.’

De maatschappelijk werker van destijds, Eflin Rouwenhorst, mag niet gedetailleerd op Liesbeths zaak ingaan, omdat ze dan de privacy van Truus zou schenden, maar ze schetst wat context. Ze heeft nu een andere baan, maar deed het werk bij Fiom tien jaar lang.

‘Het initiatief voor zoekacties naar biologische familie zoals die van Liesbeth kwam bijna altijd van kinderen’, zegt Rouwenhorst. ‘En meestal pas als ze volwassen waren. Ze wisten vaak al wel hun hele leven dat ze waren geadopteerd, maar die adoptie was ook voor hen met schaamte omgeven.’

Het kwam ook vaker voor dat de kinderen net als Liesbeth pas contact zochten na het overlijden van de adoptie-ouders. ‘Kinderen voelen zich erg loyaal aan hun adoptieouders. Die hebben hen soms geadopteerd vanuit een eigen verdriet over kinderloosheid en doen dat met heel hun hart. Die kunnen angstig zijn om hun kind na het hernieuwde contact met biologische familie te verliezen en het adoptiekind is zich van die angst bewust. Al gebeurt dit in de praktijk nooit. Het is eerder zo dat alle puzzelstukken op hun plaats vallen.’

Volgens Rouwenhorst kreeg Fiom wel vaker hulpvragen van afstandskinderen van vóór de Adoptiewet. Liesbeths zaak kan ze zich nog erg goed herinneren omdat die om meerdere redenen bijzonder was: Liesbeth kende haar biologische moeder al, Liesbeths adoptie had ongebruikelijk lang op zich laten wachten én het uiteindelijke contact met haar biologische moeder escaleerde. ‘Soms is er al te veel gebeurd in de levens van betrokkenen. Het contact rakelt te veel pijn op.’ Dat een biologische moeder contacten met broers en zussen afhoudt – of zelf geen contact wil – komt meer voor, vooral wanneer zij over haar kind heeft gezwegen. ‘Hoe opener moeders erover hebben kunnen zijn in hun omgeving, des te beter hebben ze de gebeurtenis verwerkt.’

Liesbeth vertelt dat Rouwenhorst uiteindelijk meermalen bij Truus en Bernard op bezoek gaat om te bemiddelen. Die houdt Truus en Bernard voor dat zij desnoods namens Liesbeth haar zussen en broer kan benaderen. Ze zal Truus en Bernard in dat geval inlichten, maar ze heeft geen toestemming nodig.

Niets heeft Liesbeth kunnen voorbereiden op Truus’ reactie. ‘Ze dreigde tegen Eflin: als jij mijn kinderen inlicht, spring ik onder de trein. Ze kon de schande niet accepteren. En ze was als de dood dat haar kinderen boos zouden zijn. Eflin probeerde haar gerust te stellen, zei haar dat kinderen soms wel even boos zijn omdat er iets is achtergehouden, maar nooit omdat een moeder in een kwetsbare positie een kind heeft afgestaan. Het hielp niet. Bernard is met Eflin meegelopen naar de lift en die heeft gezegd: ze doet het hoor. Het spoor liep achter hun huis langs.’

De laatste contacten tussen Liesbeth en Truus lopen uit de hand. Er volgt nog één ontmoeting. Volgens Liesbeth erkent Truus daarbij dat ze helemaal niet van plan is voor de trein te springen. Liesbeth zegt dat ze nu geen andere keus meer heeft dan haar biologische vader maar op te sporen, om daarvoor desnoods naar de media te stappen. ‘Niet dat ik dat echt van plan was.’ En ze schrijft Truus nog een bittere brief: ‘Omdat zij had gezegd dat het met mijn leed allemaal wel meeviel, schreef ik dat het met dat bevallen op zolder ook wel zou zijn meegevallen. Heel gemeen. Daarna belde Truus me woedend op en zei: weet je wat ik had moeten doen? Ik had jóú bij je geboorte onder de trein moeten gooien. Ik heb opgehangen. Het is het laatste dat ik ooit met haar heb gewisseld.’

Moegestreden staakt Liesbeth haar pogingen. Het is 2010 als ze besluit: ‘Ik moet wachten tot Truus dood is.’

Om dat in de gaten te houden, belt een vriendin van Liesbeth zo eens in de anderhalf jaar met een smoes naar het nummer van Truus en Bernard.

Maar het zal anders gaan.

Liesbeth: ‘Ik weet het nog goed. Ik zat naar de herdenking van Wim Kok te kijken toen ik post op de mat hoorde vallen.’ Het is dus oktober 2018. ‘Nog aangedaan van de plechtigheid op tv maakte ik de enveloppe open. En toen zag ik het kaartje.’

Liesbeth kan het nog altijd uit het hoofd citeren.

Dit stond erop: ‘Beste Liesbeth, op 24 september jongstleden is onze moeder Truus (...) overleden. Daarna hoorden we van jouw bestaan. Wij zouden het fijn vinden om met je in contact te komen. Graag horen we van jou of je dat ook wil. Zo niet, dan horen we dat ook graag. Hartelijke groet, Janny, Otto en Ellen.’

Liesbeth: ‘Daar waren ze. Ik heb het honderd keer moeten lezen, zat te shaken in mijn stoel. Ik was dolblij, maar ook behoedzaam. Ik was inmiddels 67. We hadden een heel leven zonder elkaar geleid. Ik dacht: het kan bijna niet dat je dan nog een broer-zusrelatie opbouwt.

‘Ze stelden voor om op neutraal terrein af te spreken, een Van der Valk-hotel. Ik was daar al vroeg, ging met mijn rug naar de muur zitten, wilde ze zien aankomen. En ik wilde de uitgang kunnen zien. Als het moest wilde ik weg kunnen.’

***

‘Liesbeth zat daar al’, zegt Ellen. ‘We liepen naar haar toe. Zij stond op. Het was gelijk heel warm. Ze viel ons in de armen. Ik vond dat oké, prima.’

‘Dat laat je toe’, zegt Janny.

‘Dat was het moment dat Liesbeth in ons leven kwam’, zegt Otto.

Janny, Otto en Ellen zijn de halfzussen en halfbroer van Liesbeth. En ze willen over hun kant van het verhaal ook wel praten. Aan tafel bij Otto thuis vertellen ze hoe ze erachter waren gekomen dat Liesbeth bestond.

‘Onze moeder was net overleden’, zegt Janny. ‘De dag voor haar crematie was het afscheid in de aula van het zorgcentrum waar zij verbleef. Ik zat aan een grote tafel toen een oom zich over me heen boog, me condoleerde en vroeg: is je oudste zus er niet? Ik begreep hem niet. Ik was toch de oudste? Maar hij vroeg het nog een keer. En in mijn ooghoek zag ik een nichtje van me schrikken. Ik vroeg: wat ís dit? Toen zei ze: dat weet je toch, dat je nog een zus hebt? Onze moeder, moet je bedenken, stond nog boven de grond.’

Otto: ‘Later zou blijken dat de hele familie op de hoogte was.’

Janny: ‘Iedereen wist het! Alleen wij niet.’

Otto: ‘Dertig neven en nichten. Geen van allen hadden ze zich geroepen gevoeld om ons iets te vertellen. Maar dat beseften we op dat moment nog niet. Janny kwam naar Ellen en mij toe en vertelde wat er was gebeurd. Ik had meteen zoiets van: hier gaan we nu helemaal niks mee doen.’

Ellen: ‘We waren bezig met het overlijden van onze moeder.’

Janny: ‘En met de zorg voor onze vader.’

Otto: ‘We hielden het bij hem weg.’

Ellen: ‘We hebben alleen de begrafenisondernemer ingelicht, zo van: joh, het kan zomaar zijn dat de volgende dag, bij de uitvaart, een vrouw komt die wij niet kennen.’

Otto: ‘Wij blijven dan gewoon zitten, maar als die vrouw zegt dat zij een dochter van onze moeder is, geef haar dan de ruimte, want die heeft dan ook recht op een afscheid.’

Ellen: ‘Ik was verbijsterd.’

Otto: ‘Kenden we deze zus? Onze moeder had lang voor een kindje gezorgd bij een familie in Den Haag. We dachten: misschien is zij het wel. Ik weet nog dat we bij de crematie zaten en dat ik bij elke vrouw dacht: zou jij het kunnen zijn?’

Ellen: ‘De dag na de crematie hebben we tegen onze vader gezegd: we komen morgen op de koffie, volgens mij heb jij ons wat te vertellen. Hij wist meteen waar het over ging.’

Otto: ‘Hij was opgelucht. Hij vertelde van het bestaan van Elisabeth, zoals hij haar noemde.’

Ellen: ‘De achternaam wist hij niet.’

Otto: ‘Onze grote vraag was: waarom nú pas? Nu is mama dood, haar kunnen we nooit meer iets vragen. Hij was geëmotioneerd, bezwoer dat hij niet anders kon. Hij zei: ik heb haar beloofd dat jullie dit nooit mochten weten. Ik zei: dan is het nog steeds je eigen beslissing. Ik vond dat ze extreem egoïstisch hadden gehandeld.’

Janny: ‘Wij konden dat niet begrijpen. Nog steeds niet. Liesbeth was nota bene bij ons thuis geweest toen we klein waren.’

Otto: ‘Jij hebt met haar gespeeld, Janny. Ik heb bij haar op schoot gezeten. Wat heeft onze ouders bezield om dat bij ons weg te houden?’

Ellen: ‘Ze zijn later nog vier of vijf keer bij Liesbeth in Friesland geweest!’

Otto: ‘Allemaal georganiseerd om te voorkomen dat wij ergens achter zouden komen.’

Ellen: ‘Liesbeth wist alles over ons. Over onze partners, onze kinderen. En wij wisten van haar bestaan niet af. Eerst was pa blij dat hij het ons kon vertellen...’

Janny: ‘...maar aan het eind van ons gesprek was daar niets van over. Hij kreeg een reactie van ons die hij niet had verwacht.’

Ellen: ‘Hij praatte de keuze van zichzelf en van mama goed. Hij schilderde Liesbeth en haar moeder heel slecht af. Zei verontwaardigd dat Liesbeth niet eens naar mama toe was gelopen toen ze als kind op bezoek was geweest. Terwijl je het hebt over een kind van 9 dat altijd bij haar eigen moeder was geweest. Mijn vader bracht het alsof hij een slachtoffer was en mijn moeder ook. Ik was boos.’

Otto: ‘En over cadeautjes had pa het. Dat horloge kwam steeds terug. En dat ze niets meer hadden gehoord, dat vond hij héél erg.’

Gevraagd hoe dit grote geheim past in de relatie met hun ouders barsten de drie in hoongelach uit. Ellen: ‘Er werd bij ons nooit gepraat over dingen die ertoe doen. Dit verklaarde veel. Nu besef ik: als er écht was gepraat, was dat geheim misschien wel boven gekomen. Dus dat geheim heeft invloed gehad op de hele band binnen ons gezin.’

Over het laatste contact met Liesbeth was hun vader ‘vernietigend’, zegt Otto.

Janny: ‘Maar we namen dat met een korrel zout.’

Ze beschrijven hun vader als een opvliegende man, vooral tegen vrouwen en ook tegen zijn dochters.

Otto: ‘Een tante met wie we zijn gaan praten heeft ons enorm geholpen door de tijdsgeest te schetsen van toen onze moeder zwanger werd. Ze heeft ons verteld dat onze moeder zodra ze zwanger toonde op een hooizolder was gestald. Voor haar zussen werd een betrekking gezocht, die werden weggestuurd. Onze moeder mocht maanden niet naar buiten. Het is gewoon mishandeling. Ze heeft het kind na de bevalling niet eens mogen aanraken. Wat moet dat erg zijn geweest voor onze moeder.’

***

Het direct verbreken van alle contact tussen afstandsmoeder en -kind, zou nog decennia praktijk blijven in Nederland. De gedachte was: wetende dat het kind ter adoptie zal worden aangeboden, is het voor iedereen makkelijker wanneer zij zich niet aan elkaar kunnen hechten. Er zijn zelfs verhalen bekend van meisjes en vrouwen die moesten bevallen met een laken over het hoofd, zodat ze geen glimp van hun baby zouden opvangen. Achteraf wijzen afstandsmoeders juist dit soort praktijken aan als ervaringen waardoor ze ernstig zijn getraumatiseerd.

‘Als ik denk aan haar sterfbed’, zegt Otto, ‘waarom heeft ze het zelfs toen niet ons en zichzelf gegund om haar echte ik te laten zien?’

Daar zaten Janny, Otto en Ellen nu. Ze hadden een voornaam. Ze hadden wat informatie over de vriendin die het contact had gelegd. En hun vader was nog op de naam van het Friese dorp gekomen waar Liesbeth woonde. Via LinkedIn hadden ze haar al snel gevonden. Ze hadden geen idee wie ze tegenover zich zouden vinden en hoe die persoon zou reageren.

‘Ik keek daar in dat Van der Valk-restaurant in Otto’s gezicht’, herinnert Liesbeth zich, ‘en ik zag mijn eigen gezicht. Ellen lijkt op me wat karakter betreft: impulsief, spontaan. Tegen Janny zei ik: wat lijk jij op je moeder. Ze pakte toen mijn hand, had tranen en vroeg: vind je dat erg? Natuurlijk niet, zei ik. Ik verwijt hun niets, hoe zou dat kunnen?

Liesbeth van Berkel. Beeld Daniel Cohen

‘Ik had me voorgenomen om nog niet het hele verhaal te vertellen. Ik wilde niet lelijk spreken over hun moeder. Maar Otto zei: je kunt niets zeggen waar wij nog van schrikken.’ Otto: ‘We vonden het wel verbijsterend om te horen dat onze moeder tegen Liesbeth had gedreigd voor een trein te springen.’

Vijf uur zaten ze te praten, met vooral Liesbeth aan het woord.

Liesbeth: ‘De ochtend na de ontmoeting ging ik zwemmen. Ik dreef in het water en ik heb echt gedacht: dit is niet gebeurd, het was een droom.

‘De eerste verjaardag die ik een paar weken later heb gevierd was de mooiste van mijn leven. Ze gaven me een foto van hun drieën en een lief boekje. Het voelde zo onvoorwaardelijk.’

Liesbeth heeft het consequent over haar zussen en haar broer. Janny en Otto zeggen dat niet zo gauw. ‘Ik zou haar aan mensen voorstellen als Liesbeth en niet als mijn zus’, zegt Janny. ‘Ze is een mooi mens. Maar we hebben een historie van vierenhalf jaar. Een bloedband zegt mij niet meteen iets, Otto en Ellen zijn mijn broer en zus omdat we een geschiedenis delen. Liesbeth zegt tegen ons: pas nu ik jullie ken, heb ik het gevoel dat ik er mag zijn. Ik begrijp dat van haar, maar ik vind het ook wel erg heftig.’

Otto: ‘Ik voel veel compassie voor Liesbeth, maar ik ben ook kritisch en zit met vragen. Ik heb tegen haar gezegd: hoeveel tijd had jij wel niet om ons te bellen? Zij zegt eigenlijk net als onze vader: ik kon niet anders. Maar het was toch een keuze van haar om dat niet te doen.’

Janny: ‘Iedereen had een keus behalve wij. Want wij wisten van niets.’

***

Liesbeth noemt 2018 het bijzonderste jaar van haar leven, maar niet alleen omdat zij haar halfzussen en halfbroer hervindt. Ze krijgt er meer familie bij, uit onverwachte hoek.

‘Ik gaf als vrijwilliger Nederlandse les hier in het dorp. Een van mijn cursisten was een Chinese vrouw. Ze woonde met haar gezin van drie dochters op kamers boven een Chinees restaurant, waar haar man zich twaalf uur per dag voor een schijntje uit de naad moest werken.’

Omdat het niet opschiet met het Nederlands van de vrouw, besluit zij in een zomervakantie door te gaan met de lessen bij Liesbeth. Haar dochters komen mee, bij gebrek aan opvang. ‘Vanaf toen ben ik ook begonnen met de jongste een keer in de week Nederlandse boekjes te lezen’, zegt Liesbeth.

Dan gaat de vrouw terug naar China voor een medische ingreep. En ze laat haar gezin weten dat ze niet meer terugkomt. Haar dochters zijn dan 7, 13 en 14 jaar. En ze voelen zich verloren. Ze zijn een jaar in Nederland en spreken slecht Nederlands. Hun vader werkt alleen maar, krijgt niets mee van de samenleving. ‘We wisten niet eens dat we in Friesland woonden’, vertellen ze.

Eigenlijk willen ze aan niemand vertellen dat hun moeder weg is. Maar op een middag zijn ze bij die aardige dame die hun moeder Nederlandse les heeft gegeven, die de jongste nog altijd voorleest en die met hun een keer het liedje Hoofd, schouders, knie en teen heeft gezongen. Bijna terloops brengen ze haar toch op de hoogte.

Die dame, Liesbeth, helpt ze. Eerst vooral met school of zoiets simpels als waar je een speeltuin kunt vinden. Dan ook met een huis, met belastingen, medische zaken en hulpverlening. Liesbeth besluit de drie een plek in haar leven te geven. ‘Als ik toen had geweten wat het allemaal zou inhouden weet ik niet of ik het had aangedurfd. Maar ik ben wel blij dat ik het ben aangegaan.’

Kerst vorig jaar heeft Liesbeth haar eigen geschiedenis aan ‘haar meiden’ verteld. Vooral de oudste herkent zich daarin. Zij werd in Nederland niet voor het eerst door haar moeder achtergelaten. Al in China werd ze direct na haar geboorte bij een grootmoeder ondergebracht. Ze was een meisje, de eenkindpolitiek was nog van kracht en haar ouders hoopten op een zoon.

En nu is Liesbeth familie voor ze, vertelt de middelste bij Liesbeth op de bank. ‘Geen verre familie, maar echte familie.’ De oudste knikt en de jongste ook. Behalve Kerst vieren ze samen Oud en Nieuw, Chinees Nieuwjaar en verjaardagen.

‘Van Liesbeth, zegt de middelste, ‘heb ik geleerd dat je moet praten als je het moeilijk hebt. Dat je niet alles moet wegstoppen.’

‘Dat vind ik ook heel belangrijk om duidelijk te maken nu ik mijn verhaal aan de krant vertel’, zegt Liesbeth. ‘Ik hoop dat als mensen dit lezen die nog met zo’n geheim rondlopen als ik lange tijd bij me droeg, zij ook de stap zullen nemen om het aan iemand te vertellen.’

***

Liesbeth komt terug op het alleen zijn, het onderwerp waarmee het contact tussen haar en de krant ooit begon. Geïnterviewd worden heeft bij haar veel omgewoeld. Altijd heeft ze verkondigd dat ze geen kinderen wilde omdat ze de genen van haar vader niet kende en dat ze dat wel oké vond. Nu beseft ze: ‘Ik denk dat ik toch ook geen kind durfde te krijgen door mijn eigen hechtingsproblemen. En dat ik nooit meer een partner heb gehad, is toch ook geweest omdat ik me niet goed genoeg voelde. Ik heb altijd gezegd dat het mijn keus was om alleen te zijn. En ik realiseer me voor het eerst van mijn leven dat dat niet waar is.

‘Bij wie heb ik in mijn leven nou gehoord? Bij niemand, behalve bij mezelf. Ik hoor nu een beetje bij mijn broer en zussen en bij goede vrienden. Maar niet bij één iemand.

‘Mijn meiden’, stelt Liesbeth vast, ‘horen ook niet helemaal bij mij.’ En toch, zegt ze: ‘Ik heb wel voor ze gekozen. Het leven leerde hen dat ze niemand konden vertrouwen. En nu vertrouwen ze mij. We hebben de cirkel zo toch een beetje rond kunnen maken. Zij vechten om iets van hun leven te maken. En ik wil hen helpen de rotte plekken uit hun fundament te halen. Stenen vervangen door andere stenen. En als me dat lukt, dan is dat toch te danken aan het leven dat ik heb gehad. ’

