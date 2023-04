Levensgeluk is als een goede goocheltruc, weet Hans Kazàn

Hans Kazàn in zijn vaste hotel als hij in Nederland is. Beeld Ivo van der Bent

Al sinds eind jaren negentig woont Hans Kazàn (70) met zijn vrouw ergens in een piepklein dorpje tussen Marbella en Málaga, maar deze dagen brengt hij een bezoekje aan Nederland, ter ere van de biografie die over zijn goochelaarsleven verschijnt. Het boek, Hans Kazàn, de man die bijna alles kan, komt uit op de dag dat hij de 70 aantikt én in de maand dat hij zijn vijftigjarig jubileum als artiest viert. Hij logeert in een hotel in Zeist, waar hij steevast verblijft als hij hier is, en dat tijdelijke huis maakt hij ’t liefst zo eigen mogelijk. ‘Er staat hier altijd een grote koffer klaar met al mijn spulletjes, mijn kleding, maar ook met kandelaars, fotootjes, een oude speelkaart uit 1672, en ik zet het graag vol met kaarsjes. Die horen erbij.’

Hij komt hier met enige regelmaat, want hij wordt vaak ingehuurd door grote bedrijven zoals Aegon en de Rabobank om lezingen te geven over de levenslessen die hij leerde. ‘Ik loop al zeventig jaar rond op deze aardbol, dus ik heb een hoop meegemaakt. Zo’n lezing gaat vaak over mijn motto: ik heb geleerd van gisteren, leef vandaag en kijk uit naar morgen.’ Het verhaal dat hij graag als een konijn uit zijn hoge hoed tovert en dat altijd indruk maakt op de zaal, is zijn ervaring met een ‘foute investeerder’ die hem eens gruwelijk onderuit heeft gehaald. ‘Je kunt wel zeggen dat die man toen beter goochelde dan ik.’ Het liefst sluit hij zo’n lezing af met een ander belangrijk inzicht: ‘Succes is krijgen wat je wilt, geluk is kunnen waarderen wat je hebt. Daar komt het eigenlijk op neer.’

Zelf ervaart hij geregeld zo’n moment van waardering en tevredenheid. Afgelopen week nog, toen hij uit het raam keek, en in zijn tuin in Spanje een plant zag die na een moment van op-sterven-na-dood opeens weer in bloei was gesprongen. ‘Dat kun je een kleinigheid vinden, of overdreven, maar uit die kleine momenten bestaat het hele leven.’

Levensgeluk is als een goede goocheltruc: je moet heel goed kijken en opletten om het te zien, anders is het gebeurd voor je het doorhebt.