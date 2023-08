Leuke meisjes zijn niet boos? Wat is dat eigenlijk voor flauwekul?

Boos worden, iemand tegenspreken, ruimte innemen: ook dan hoef je je als vrouw nergens voor te schamen, zegt actrice Joy Delima.

‘Kom op lieverd, leuke meisjes zijn niet boos!’

Ik stond tussen zo’n vijftig spelende kinderen op een geitenboerderij toen ik een vader deze zin hoorde zeggen tegen zijn mokkende kleuter. Het was een meisje met een echt eigen persoonlijkheid, dat zag ik aan de manier waarop ze haar kleine armen boos en hoog over elkaar had gevouwen. Haar lippen waren samengeknepen en in haar voorhoofd stonden boze kreukels. Ik had niet gezien waarom ze zo boos was geworden, maar ik zag wel dat zij en ik het erover eens waren dat de uitspraak van haar vader nergens op sloeg en ronduit achterhaald was.

Ik kon niet geloven dat deze generatie kinderen nog steeds wordt opgezadeld met zulk bekrompen gedachtengoed. En ja, u zou kunnen stellen dat het maar een zinnetje is, en ik zeg zeker niet dat deze man vrouwonvriendelijk is, en misschien laat hij wel elke zondag met veel liefde zijn arm volplakken met glitterplaktattoo’s door diezelfde kleuter. Dat hoop ik.

Maar toch, het klonk door zijn toon alsof hij die zin waarschijnlijk vaker gebruikte als zijn dochter boos was.

Het deed mij denken aan een oudere, mannelijke collega die laatst tegen mij zei dat ik in het echt veel leuker ben dan mijn artikelen en interviews doen lijken: ‘Dan denk ik altijd: jeetje, wat is zij principieel. Haha!’

De lach die nog op mijn gezicht stond van het gesprek dat we aan het voeren waren, gleed langzaam van mijn gezicht.

‘Maar ik bén ook principieel. En ik ben ook leuk. Dat kan toch samen bestaan?’

In zijn ogen zag ik plots een deceptie; het leuke meisje heeft een grote mond.

‘Je zegt net zelf dat je mij leuk vindt in het echt. Die Joy is dezelfde Joy als de vrouw die zich uitspreekt over dingen die ze belangrijk vindt. Als je mij niet lastigvalt of geen vervelende opmerkingen maakt, hoeft die principiële kant niet naar boven te komen.’

Het is toch niet of-of? Het is en-en. Ik ben én leuk én grappig maar ik word boos als je vrouwonvriendelijke grappen maakt of uit het niets in een ‘Surinaams’ accent tegen me begint te praten.

Leren wij als kleuters al dat vrouwen niet boos mogen worden? En dat als we boos zijn, niet leuk meer zijn? En wie bepaalt dan eigenlijk dat we niet leuk zijn? Andere vrouwen, of mannen?

Ik heb het gevoel dat we dit idee als vrouwen soms meenemen in ons seksleven. Dat we als we iets ervaren dat we niet fijn vinden, eerst over die drempel moeten: hoe ga ik dit zeggen zonder bozig/bitchy/zeurderig te klinken, voordat we daadwerkelijk het recht voelen om die grens duidelijk te maken. Mensen vragen weleens waarom ik niet ‘gewoon’ nee zeg. Omdat ik heb geleerd te pleasen, te lachen en lief te zijn. Voordat ik kon leren dat mijn nee legitiem is, moest ik mij eerst bewust worden van de patronen die ik al van kinds af aan heb aangeleerd, zoals ‘leuke meisjes zijn niet boos’, en die weer afleren.

Ik ben gestopt met sorry zeggen als ik niets fout heb gedaan, ga de discussie aan als iemand iets vervelends zegt, hoe ongemakkelijk dat ook voelt, en ik ga niet meer automatisch aan de kant als een man mij als vanzelfsprekend wil passeren op de stoep. Ik mag ook ruimte innemen. Ik ga ook breed zitten in het vliegtuig, want ik heb net zo veel betaald voor mijn beenruimte als hij. Mijn woede, mijn mening, mijn emoties hebben evenveel bestaansrecht als die van ieder ander. En al die kanten maken mij juist wie ik ben. Soms boos, vaak blij en altijd even leuk.

joy.delima@volkskrant.nl