Leuk hoor, een concert bijwonen, alleen een beetje jammer van de rest van de mensen

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week rekent Margot C. Pol af met de rest van de mensen bij een concert.

Er zijn veel dingen die van tevoren leuker lijken dan ze daadwerkelijk zijn. Emigreren. Koekjes bakken met kinderen. Bijna alle Netflix-series. Foodtruckfestivals. Maar wat teleurstelling betreft, spannen concerten toch echt de kroon. En dat komt door de rest van de mensen.

Dat klinkt niet aardig, maar het is wel zo. Al maanden van tevoren koop je kaartjes. Duur, omdat de rest van de mensen ook geen cd’s of bandshirts meer aanschaft, maar je koopt natuurlijk een bijzondere ervaring. Tezamen met duizend anderen, weet je weer als je in de rij voor de ingang staat, dus dat wordt dringen tijdens het herinneringen maken. De sfeer is uitgelaten: de rest van de mensen heeft er ook zin in. Ze beginnen al een beetje te duwen, en als de garderobe in zicht komt dringen ze soms voor. Eenmaal in de zaal blijkt dat de rest van de mensen voor het concert snel naar de snackbar om de hoek is geweest en daarna naar het café: de geur van rauwe ui vermengd met bierscheten is adembenemend.

Het mag de pret niet drukken. Een polonaise aan drankjeshalers wringt zich langzaam lekkend door de zaal, de kartonnen houders hoog boven het hoofd, vriendengroepen praten weer eens lekker bij en zien geen reden om daarmee te stoppen als de band begint. Vlak voor je zijn inmiddels twee mensen komen staan die vanavond blijkbaar niet naar basketbaltraining hoefden. Maar het geeft niet echt, want zo gauw de eerste tonen van je lievelingsnummer klinken, blokkeren honderden opgeheven smartphones toch het zicht. Meedeinen in de massa, je één voelen met de rest van de mensen en niet te diep inademen, er zit niets anders op.

Hoor, een gevoelig nummer. Dat is fijn, want nu de bassen dempen kun je tenminste verstaan waar de vriendengroep achter je over schreeuwt. Dat ze ondanks het prille vaderschap nog regelmatig naar concerten blijven gaan, nee maar.

De band vraagt of iedereen het naar zijn zin heeft. De rest van de mensen joelt. Er volgt een minder bekend nummer dat vooral de echte kenners weten te waarderen, en om woordeloos duidelijk te maken dat ze weten wie ze zijn, beginnen de twee basketballers met hun hoofden te knikken, steeds verder naar voor en naar achteren, als grote baby’s die in de baarmoeder drijven, maar op hun serieuze kennershoofden ligt een volwassen, plechtige uitdrukking. Soms sluiten ze hun ogen tijdens het wiegen. Boenk. De beuk van de zoekende drankjeshaler, onderweg naar ergens links voor het podium, deert ze niet.

Ah, de stroboscopen. Tijd om zachtjes te springen op je plaats, oppassend om niet omver te worden gestoten, schreeuwend om desondanks wat enthousiasme te tonen; 60 euro per kaartje wil je toch een beetje voelen. Verstandige vrouwen beginnen alvast hun jassen te halen, dan zijn ze de drukte maar voor, stelletjes staan statisch tegen elkaar aan gedrukt de ‘coolers’ van de zaal te zijn.

Tegen de tijd dat de band de show heeft afgerond, is teruggekomen voor de niet geheel verrassende reprise en opnieuw is weggelopen terwijl er achterin drie mensen met heimwee naar Lowlands 2004 ‘Theooooo’ beginnen te roepen en de vriendengroep luidkeels opsomt welke concerten hierna nog op de planning staan, word je volledig verteerd door haat voor de rest van de mensen in deze zaal, maar vooral voor jezelf. De cd was écht beter, onthoud dat nou toch eens.