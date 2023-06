Lena, Jacques en Naomi verloren een dierbare door femicide: ‘Als je weet wat het is, kun je het zien aankomen’

Lena Olivier (50) woont in Overveen. Ze heeft een partner en een samengesteld gezin. In 2014 werd haar zus Miranda vermoord door haar partner.

‘Op 17 mei 2014 werd mijn zusje Miranda 38. Op haar verjaardag moest ze heel hard huilen toen ik wegging. Ik vroeg haar waarom, maar daar gaf ze geen duidelijk antwoord op. Ze voelde haar einde naderen, daarvan ben ik overtuigd. Het is de laatste keer dat ik haar heb gezien. Zes weken later, op 27 juni 2014, werd ze vermoord.

Miranda en haar partner waren ongeveer zeven jaar samen. Ergens pasten ze bij elkaar. Ze waren allebei flamboyant. Hij was muzikant, zij deed zijn boekingen. Het waren graag geziene gasten in het uitgaansleven. Ze hadden een intense knipperlichtrelatie. Het was ‘aai poesje, aai poesje, rotkat’. Het ene moment was ze alles voor hem, het andere moment was ze een rotwijf.

Het begon met heftige ruzies, wel en niet samen zijn, stalking, fysiek geweld. Wat ik het lastigste vind, is hoe hij het voor elkaar kreeg haar sociaal te isoleren. Lange perioden was ze onbereikbaar. Ze schaamde zich voor wat er gebeurde, ze schaamde zich als moeder voor haar kinderen, van wie hij niet de vader was.

Ik kon niet meer tot haar doordringen, maar altijd hield ik vertrouwen dat het goed zou komen. Tot die laatste weken voor haar dood, ik zag dat ze op was. Ze had altijd prachtig lang haar, maar het werd dun, vlassig. Twee weken voor haar dood zei ik: ‘Je moet kappen met die gast, het wordt nog eens je dood.’ Ik wist niet wat ik zei, ongelooflijk dat dat werkelijkheid werd.

Miranda had mijn moeder die middag gebeld: ‘Mama, vandaag is het de laatste keer dat ik met hem afspreek, daarna is het echt klaar.’ Ze zouden bami maken, maar ze zijn de kroeg ingegaan. De taxichauffeur heeft later verklaard dat er in de taxi naar huis veel geschreeuw was, er was drank en jaloezie in het spel. Toen ze de woonkamer inkwamen, heeft hij een keukenmes gepakt en haar vanachter gestoken. Rond 03.30 is ze overleden. Hij is daarna meer gaan drinken en bewusteloos op haar lichaam gevallen. De volgende ochtend heeft hij een vriend gebeld, die de politie heeft gealarmeerd. De eerste 48 uur heeft hij ontkend, gezegd dat ze zelfmoord had gepleegd. Dat kon niet, ze was immers vanachter gestoken. Daarna heeft hij verklaard dat hij alleen ‘een waarschuwend prikje’ wilde uitdelen met dat mes.

Iemand gaat niet van de ene op de andere dag over tot moord. In de tijd dat hun relatie duurde, werd ik langzamerhand steeds banger. Niet alleen ik, iedereen. Zo’n proces gaat in fasen, maar ik wist niet dat we daar middenin zaten. Je kunt femicide, vrouwenmoord, zien aankomen als je weet wat het is. Maar ik kende het begrip niet eens. In het politiedossier staat niets over hun hele voortraject. Als dat beter geregistreerd was geweest, zou je veel eerder herkennen door welke fasen deze vrouwen heen gaan: niet-fatale verwurging, stalking, isolatie, geweld. Wat ik probeerde, met de juiste bedoelingen, was vaak niet de beste manier, heb ik inmiddels geleerd van professionals. Ik zei vaak tegen Miranda dat ze bij hem weg moest. Dat werkte sociale isolatie in de hand, want ze durfde steeds minder te vertellen. Bovendien heeft het geen zin, want ze ging niet weg, omdat ze dat niet kon. Iedereen heeft zijn best gedaan om hen uit elkaar te houden, maar hun relatie was echt een verslaving.

De strafeis tegen hem was zeven jaar en tbs, na drie jaar en zoveel maanden stond hij weer buiten. Gelukkig gaan we in Nederland naar hogere straffen toe. Wat ik raar vind is dat er ongelooflijk veel tijd, geld en aandacht gaat naar rehabilitatie van daders. Mensen verdienen een tweede kans, dat vind ik echt, deze man heeft ook kinderen. Maar ik vind dat er ook geld, tijd en aandacht mag naar nabestaanden, naar kinderen van een vermoorde moeder. Toen ik Miranda’s kinderen opving kon ik dat betalen, maar veel mensen kunnen dat niet. Je kunt nabestaanden toch niet aan hun lot overlaten? Ik ben me gaan inzetten voor dit onderwerp als adviseur van de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers. Het is fijn dat Miranda op die manier een stem houdt, een beetje blijft leven.

Als ik zie wat de dader onze familie heeft afgenomen aan levensvreugde en levenslust, onbezorgd zijn – dat neem ik hem het allermeest kwalijk.’

Jacques Beemsterboer (68) woont in Doesburg met zijn vrouw Wanda (67). Hun jongste dochter Nadine was 20 toen ze in 2006 werd vermoord door haar ex-partner.

Jacques: ‘Na de eerste kennismaking met Gerold hadden Wanda en ik een overduidelijk negatief onderbuikgevoel, maar het eerste jaar leek Nadine blij met hem. Het viel ons wel op dat hij haar controleerde. In telefoongesprekken hoorden we haar zeggen bij wie ze was geweest, hoelang, en waar ze naartoe zou gaan. Als wij daarover begonnen, vertikte ze het om toe te geven. Alles was halleluja, alles was positief.

We zagen en voelden aan ons kind: het gaat niet lekker met haar en Gerold. Haar zelfvertrouwen nam af, haar ogen stonden wat doffer. Na tweeënhalf jaar zei ze tegen ons dat hij niet de vader van haar kinderen zou worden, het was de eerste keer dat ze prijsgaf dat ze geen vertrouwen had in de relatie. Vlak daarna maakte ze het uit. Maar toen hij in tranen belde, ging ze weer naar hem toe. De knipperlichtrelatie bleef naar mijn smaak veel te lang doorgaan. Nadat hij haar tijdens een ruzie in haar gezicht had gespuugd, was ze er helemaal klaar mee. Ze ging niet meer naar hem toe en ze bloeide op. Wij bazuinden blij rond: we zijn weer in veilige haven, Nadine is weer gelukkig.

Het was zaterdag 2 december 2006 en Nadine zou om 14.00 uur thuis zijn van haar werk. Mijn vrouw Wanda zou met haar gaan shoppen en belde haar. Nadine zei: ‘Mam, ik bel je zo terug.’ Het werd 14.30, 14.45, 15.00 – en taal noch teken van onze jongste dochter. Toen ik de politie belde, zei de agent dat ze vaak worden gebeld door ongeruste ouders en hier niets mee konden.

De neef van Nadines boezemvriendin woonde vlak bij Gerold en is langs gefietst. Na een kwartier belde hij dat bij het huis overal agenten stonden en dat de rode Golf van Nadine voor de deur stond. Ik belde de politie en vertelde dit aan dezelfde politieagent die ik eerder aan de lijn had. Hij zei: ‘Dat klopt, mijn collega’s hebben op dat adres een jonge, dode vrouw aangetroffen.’ Wanda en ik wisten meteen: ons kind is vermoord door Gerold. Wanda stortte letterlijk in, zakte door haar knieën. Ikzelf verstarde in een soort zakelijkheid, mijn emotie was ver te zoeken. We hebben onze andere dochter Jacqueline gevraagd om naar huis te komen, daar hebben we het haar verteld. Meteen ben ik begonnen met de uitvaart regelen, ik ben uitvaartverzorger van beroep. Dat was de strohalm waaraan ik me vasthield.

Gerold had haar gevraagd nog één keer langs te komen voor ‘een prachtig afscheidscadeau’. Toen ze nee zei, is hij gaan dreigen. Anders zou hij die avond naar haar toe komen, hij wist waar ze die avond was. Na haar werk is ze naar hem toe gegaan, dat bezoek is haar fataal geworden.

36 keer heeft hij gestoken met een mes. Daarna heeft hij met haar pinpas haar laatste 190 euro gepind en is naar de Wallen vertrokken. Na drie kwartier is hij naar het politiebureau gegaan en heeft geroepen: ‘Het was code rood, missie volbracht, gaan jullie naar dit adres, daar vinden jullie mijn vriendin die ik wat heb aangedaan.’

Het was onwerkelijk om hem in de rechtszaal te zien. Drie jaar is hij onze schoonzoon geweest, maar toch ken je zo’n man dan niet meer. Ik wil niet zeggen dat we dachten dat er een monster werd binnengebracht, maar het neigt er wel een beetje naar. Wat hij heeft gedaan is monsterlijk. Ik heb hem in de ogen gekeken en gezegd dat hij zich moet realiseren dat hij haar toekomst heeft afgenomen, dat wij haar kinderen nooit zullen kennen.

Soms probeer ik na te denken over wat er werkelijk is gebeurd, maar het is nog te pijnlijk. Nadine was zo’n schat van een kind, een beloftevol meisje. Dat ze geen toekomst heeft, omdat Gerold besloot haar te vermoorden, kan ik niet goed verwerken. Überhaupt kunnen we haar dood niet verwerken. We noemen het verweven, we hebben de dood van ons kind verweven in ons leven.

Dat ons kind met verschrikkelijk geweld om het leven is gebracht, daar moesten we iets mee. We hebben een stichting opgezet, De Nadine Foundation. Sinds haar dood hebben we hard gewerkt om meer aandacht te vragen voor femicide. Zolang ik hard werk, gaat het goed.

Ik kan niet begrijpen dat in Nederland, in ons normale, nuchtere kikkerlandje, iedere acht dagen een vrouw overlijdt door femicide. Dat zijn geen relationele incidenten, nee, omdat Nadine een vrouw is, die haar eigen koers koos, moest ze dood. Als het gaat om geweld en femicide, is er genoeg wat beter kan. Als je als slachtoffer van geweld je verhaal aan de politie vertelt, stelt de agent een verklaring op. Maar door de privacywet mochten ze tot voor kort dat formulier niet overdragen aan Veilig Thuis, een instantie voor ondersteuning bij huiselijk geweld. Dat gebeurt inmiddels vaker, maar nog steeds niet altijd. Dat zou een soepele overdracht moeten zijn, zodat een meisje meteen bescherming vindt en niet haar verhaal vaker hoeft te vertellen. Ik hoop dat instanties als de politie en Veilig Thuis met elkaar communiceren: let op, het gaat daar niet goed. En als een ongeruste ouder de politie belt, kunnen ze op z’n minst vragen naar de situatie.’

Naomi Inez Wielinga (49) woont in Amsterdam met haar dochter van 18. In 1996 is haar moeder Inez vermoord door twee jonge mannen.

‘Ik stoor me eraan dat Netflix vol staat met documentaires over daders en ‘het brein van de moordenaar’. Als ik mensen foto’s van die documentaires op Instagram zie delen, met het hoofd van de moordenaar, reageer ik met de vraag waarom we altijd portretten van moordenaars moeten zien. Dat is pijnlijk voor de nabestaanden. Zet er een portret neer van een slachtoffer. Ik wil een portret zien van mijn moeder in al haar schoonheid. Meteen krijg ik dan reacties met: ‘O wat erg, veel sterkte.’ Ik heb geen sterkte nodig, ik wil dat we erover nadenken waarom de samenleving zo dadergericht is.

Ik was 22 toen mijn moeder vermist raakte. Tijdens de twee weken durende vermissing werd ik 23. Mijn broer woonde in België met mijn moeder, en ik woonde in Amsterdam. Mijn ouders waren gescheiden, met mijn vader had ik geen contact.

Mijn broer was de eerste die ontdekte dat in het huis van alles was omgegooid en dat de televisie was meegenomen. Mijn moeders bontjas en tas lagen nog op de bank. We hebben de politie gebeld en al snel berichtten veel media over de vermissing. Als journalisten belden, zeiden we: ‘Hou de lijn vrij, voor onze moeder en de politie.’ De eerste dagen had ik nog hoop, maar na vier à vijf dagen wist ik dat er iets heel ergs was gebeurd. Ik vond het altijd verschrikkelijk dat ze een bontjas droeg. Ik vond het er koket uitzien en zielig voor de dieren. Nu baalde ik dat de jas op de bank lag. Ik wilde niets liever dan dat ze hem aanhad, omdat het een extreem koude winter was.

24 november was ik jarig. Mijn broer en ik gebruikten humor om met deze heftige situatie om te gaan. Ik at nauwelijks. Mijn broer zei: ‘Ik ga koken, we moeten eten, en dan belt mama straks als verrassing aan voor je verjaardag.’ Humor kan op zo’n moment een redmiddel zijn. Op mijn verjaardag belde een kunstenaar aan. Mijn moeder had hem gevraagd een portret van mij te maken voor mijn verjaardag. Hij had het nieuws gelezen in de krant, en kwam het kunstwerk brengen. Dat portret heb ik nog steeds.

In de dagen van de vermissing sliep ik in mijn moeders bed, ik deed geen oog dicht, dus na mijn verjaardag vertrok ik weer naar Amsterdam. Op 28 november ging de telefoon, mijn vriend nam op en werd lijkbleek. Mijn broer vertelde hem dat haar lichaam was gevonden. De dag daarna zijn de twee daders opgepakt, nadat we in de tuin een strip van hun auto hadden gevonden.

Femicide wordt niet altijd door een ex of partner gepleegd, het is moord omdat iemand een vrouw is. Omdat mijn moeder een vrouw was, is dit haar overkomen.

De avond van de moord heeft mijn moeder ruzie gekregen met haar vriend, die wegliep. Twee jonge mannen boden aan om haar naar huis te brengen. Bij haar thuis is er sprake geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze hebben haar daarna doodgeschopt en haar lichaam in de auto gelegd. Omdat de jongens wilden dat het zou lijken op een roofmoord, hebben ze een televisie en wat spulletjes meegenomen. Ze hebben haar lichaam en de spullen in de rivier gegooid.

De jongens hebben tussen de vijftien en twintig jaar gekregen. Ik was blij dat de jongens waren gevonden, dat mijn moeder was gevonden en dat ik door het uitoefenen van mijn spreekrecht kon zeggen wat een mooie vrouw mijn moeder was. Een van de jongens stond daarna op, barstte in tranen uit en zei: ‘Het spijt me zo, ik heb dit niet gewild.’ Ook zijn moeder stond op en barstte in tranen uit. Dat was voor mij helend. Een dader is nooit alleen een dader, zij hebben vaak ook een traumatische achtergrond. Het blijft vooral een ontzettend verdrietige samenloop van omstandigheden.

In januari ben ik naar het justitiegebouw gegaan in Hasselt. Ik had het politiedossier opgevraagd. Het leek me goed om nog een keer terug te gaan naar die traumatische periode. Ik voelde dat ik dat nodig had. Ik had geluk dat het dossier er nog was, want ze zeiden dat ze het na 25 jaar meestal vernietigen. Alles wat er is gebeurd, alle getuigenverklaringen, heb ik gelezen. Een deel van het trauma moest nog helen en dat ging vanzelf door dit te lezen. Het gaat heel goed met me. Lange tijd heb ik mijn mond gehouden omdat mensen ongemakkelijk van mijn verhaal worden, daar ben ik klaar mee. Ik heb een lied geschreven over mijn moeder, Geen Afscheid, en ben nu bezig met het maken van een theatervoorstelling over het leven en de dood van mijn moeder en intergenerationeel trauma. Ik heb besloten dat ik moedig moet zijn en mijn verhaal moet delen. Dat ben ik mijn moeder verschuldigd en het kan van betekenis zijn voor anderen. Mensen mogen zien waar ik vandaan kom.’