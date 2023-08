Laurens Verhagen over zijn overleden gehandicapte zoon: ‘Hij leerde me in het hier en nu te leven’

Filosoof en Volkskrant-techredacteur Laurens Verhagen ervoer het leven met zijn meervoudig gehandicapte zoon Boris als een doorlopend rouwproces: steeds opnieuw moest hij leren leven met de wetenschap dat de kloof tussen Boris en zijn leeftijdsgenoten, hoe ouder hij werd, alleen maar groter werd. Tot hij in 2020 totaal onverwachts overleed.

Boris Verhagen werd in het jaar voor zijn dood een beetje beroemd, door toedoen van zijn eigen vader, die in de Volkskrant twee artikelen wijdde aan zijn zoon. Het eerste verhaal, van oktober 2019, schetste de moeizame, uiteindelijk succesvolle zoektocht naar een fijne, eigen woonplek voor Boris. ‘Boris is 19 jaar en ruim 1,90 meter lang. Vanbinnen een blije, naïeve peuter die de wereld bekijkt met een onbevangenheid en vrolijkheid waar zijn vader weleens jaloers op is.’

Het tweede verhaal, van maart 2020, beschreef het dilemma waar de coronacrisis Boris’ ouders voor stelde, evenals veel andere ouders van kinderen met een beperking: nemen we hem in huis of laten we hem in zijn zorginstelling – met als gevolg dat we hem misschien maanden niet kunnen zien? ‘Alleen al het vooruitzicht dat we hulp hebben en dat we er niet alleen voor staan, is genoeg om de beslissing te kunnen nemen. We halen hem op. Het voelt als een militaire operatie.’ Tweeënhalve maand na die publicatie overlijdt Boris plots aan een hersenbloeding.

Boris Beeld Linelle Deunk

Deze week verscheen Heen, een boek als een monument voor een zoon waar Verhagen zich ‘te lang voor heeft geschaamd’, met een tot op het bot verpletterende eerste zin: ‘Over precies een maand gaat Boris dood.’ En daarna: ‘Het is nog steeds prachtig lenteweer en eigenlijk gaat alles verrassend goed.’

Vandaag is het ruim drie jaar later. Het is een regenachtige augustusdag – of laat dat ‘achtig’ maar achterwege – als Verhagen met zijn Volvo op de kiss-and-ride voor het station van Putten op me wacht. Bij gebrek aan eigen vervoer bood hij aan me hier op te halen. Voorafgaand aan deze afspraak appten we over een geschikte interviewlocatie. De week waarin het interview moet plaatsvinden, blijkt in zijn vakantie te vallen. ‘Het mag ook op mijn vakantieadres, lekker in de bossen (en Boris was daar ook vaak).’ De boodschappen tussen haakjes zijn soms de belangrijkste. Verhagen woont met zijn vrouw Roelien in Naarden, hun jongste zoon Pieter (nu 20) woont sinds kort op zichzelf in Utrecht. In de vakanties en weekenden zijn ze regelmatig met z’n drieën hier, op de Veluwe, waar het landgoed ligt dat al sinds de 19de eeuw in de familie is, en waar een stuk of vijftien vakantiehuizen op staan. ‘Iedereen hier kende Boris, natuurlijk. Het was een veilige omgeving voor hem, hij gedijde hier goed, en was er ook regelmatig zonder ons, met mijn ouders, later met alleen mijn moeder, en mijn broer, zodat wij met Pieter even konden bijtanken, zonder hem op vakantie konden.’

Hoe herinner je je de dagen hier met Boris?

‘Daar in de verte zie je nu één boom, dat was vroeger een hele beukenlaan. Ik herinner me zijn grote ogen vanuit de kinderwagen als we daar met hem wandelden, de sensatie van die blaadjes vond hij als baby al fantastisch. Toen hij ouder werd, deden we vooral veel klusjes samen. Er is hier altijd wat te doen. Grasmaaien, houthakken, een struik snoeien, boodschappen halen. Boris voelde zich gezien als hij kon helpen. Eigenlijk is hij hier nog altijd, er hangt nog kleding van hem boven, en als we in het bos wandelen, voel ik hem met ons meelopen. Je kijkt natuurlijk met een andere bril, een gekleurde, want het was vaak ook loodzwaar. Elke minuut met hem was gevuld, we moesten helpen met eten, aankleden, zijn luiers verschonen.

‘Boris was 20 en 2 tegelijk. Hij had een beperkte actieve woordenschat – in zijn laatste jaren vooral ‘ja’, ‘nee’, ‘lekker’ en ‘heen’ –, maar was ook een boomlange vent die met zijn armen zwiepte en overal bij kon, bekers van tafel veegde, iemand die je continu in de gaten moest houden. We stonden altijd aan. Alles is anders nu. Nu kan ik urenlang in een boek lezen.’

Pas een paar jaar voor zijn dood kreeg Boris’ anders-zijn het juiste label: het syndroom van Phelan-McDermid. Je schrijft: ‘Nu weten we dat het gewoon domme pech is geweest, ergens vlak na de conceptie. Een stukje chromosoom dat ervan afwaait, als een lenteblad in de eerste storm van het jaar.’ Hoe gaat een mens om met pech?

‘Als student filosofie leerde ik al dat er niet zo veel lijn in het leven zit. Het is chaos, toeval en pech, en een mens heeft maar weinig controle. Maar als er zoiets ingrijpends gebeurt als een gehandicapt kind krijgen, vind je maar weinig houvast in de theorie. We hebben tot zijn 15de niet precies geweten wat er aan de hand was. Hij zou autistisch zijn, later kwam daar een verstandelijke handicap bij. Dat dit allemaal ‘zomaar’ kon gebeuren, kon ik lange tijd maar moeilijk accepteren.

‘Ik ging op zoek naar verklaringen. Was het die zware bevalling geweest? Iets anders waar we invloed op hadden gehad? Die gedachte dat we het misschien hadden kunnen voorkomen, vond ik onverteerbaar. Toen we uiteindelijk hoorden dat het domme pech was geweest, realiseerde ik me hoe kwetsbaar en precair het leven is. De uitslag vond ik toch vooral heel troostrijk. Aan pech kan een mens niets doen.’

Boris en Laurens Verhagen Beeld Linelle Deunk

Kwam met die uitslag pas de acceptatie van Boris?

‘Ik vond het een loeizware tocht. Ieder mens – of tenminste: ik – wil controle hebben, maar Boris onttrok zich aan elke vorm van controle. Ik ben vreselijk ongeduldig geweest, gefrustreerd, boos, ik snapte hem niet als hij weer eens zomaar op de grond ging liggen, en ik heb me ook voor hem geschaamd – vooral als het contrast tussen hem en zijn omgeving groot was, zoals op kinderfeestjes, als hij enthousiast met zijn armen zwaaide, en andere kinderen daar niet mee konden omgaan en er agressief op reageerden.

‘Ik vond het moeilijk om Boris te omarmen. Roelien kon dat veel eerder al. Zij is veel intuïtiever, voelt en kijkt beter. Ik hou van kennis en feiten en ben verbaler. Boris was puur, had geen geheime agenda, hij was een en al vrolijkheid. Hoezo zag ik dat zo lang niet? Uiteindelijk schaamde ik me voor mijn eigen schaamte, en ook voor mijn ongeduld, wat averechts werkte omdat hij daarvan alleen maar blokkeerde. Dat had zijn broertje Pieter al door toen hij 3 was, en mij vertelde dat ik rustig moest doen. Hij heeft het altijd voor hem opgenomen. Tegen vriendjes die kwamen spelen, zei hij dat er iets mis was met zijn hoofdje. Hij heeft zich nooit voor zijn broer geschaamd.’

Het cliché wil dat je van zoiets ingrijpends als een gehandicapt kind ook iets kunt leren, er dankbaar voor kunt zijn.

‘Er is een verhaal van Edgar Allan Poe, De gestolen brief, waarin een brief met belangrijke informatie door de politie moet worden teruggevonden. Tijdens een huiszoeking legt de dief ’m open en bloot, opzichtig op tafel. Natuurlijk wordt hij niet gevonden, omdat de politie ’m daar niet verwacht. Zo was het ook met Boris. Hij wás de les, recht voor me. Filosoof en dichter Rumi schreef: ‘De wond is de plek waar het licht binnenkomt’ en zo is het: Boris was de wond in mijn leven, maar ook mijn licht. Hij had me van alles te leren over controle, perfectie en ongeduld. En hij leerde me in het hier en nu te leven, misschien wel omdat hij de taal van gister of morgen niet had.’

Je studeerde in 1994 af in de filosofie op het ‘nu-moment’ van Nietzsche en Levinas. Wat leerde Boris jou wat je van hen niet leerde?

‘Dat het loslaten van de illusie van controle een voorwaarde is om in het nu te kunnen leven, net als het omarmen van imperfectie. Hier op de Veluwe ging dat grappig genoeg heel goed – misschien omdat de omgeving christelijk is. Iedereen in het dorp kende hem, begroette hem vrolijk, en in de dorpsbieb had hij zijn eigen boekenkast waar hij mocht helpen de boeken in en uit te zetten. Maar in het Gooi, waar hij opgroeide en dus het vaakst was, merkte ik dat er regelmatig naar Boris werd gekeken met een blik van: wie ís dit, waarom houdt hij de boel op, waarom kijkt hij in mijn boodschappenkarretje? Het loslaten van het fantastische plaatje waarin alles en iedereen in de pas loopt, dat heeft Boris me geleerd. Maar ik was een trage leerling.’

Twee dagen na zijn overlijden plaatste je een bericht op sociale media om over zijn dood te vertellen. Je schrijft dat je je realiseerde dat het een pijnlijk contrast is met al die jaren dat je het níét over hem kon hebben.

‘In mijn tijd als hoofdredacteur van Nu.nl zocht ik altijd de onrust en afleiding op, ik sloeg op de vlucht, denk ik, ik wilde niet in het nu leven, niet uit het raam naar de vogels kijken, de auto’s nawijzen, zoals Boris deed. Ik duwde hem van me af. Ik ging het verdriet dat ik over hem voelde uit de weg door knetterhard te werken, en richtte me op Pieter, die het goed deed op school en op voetbal. Dat was makkelijker. Ik werd onpasselijk van gesprekken over georganiseerde gehandicaptenvakanties met lotgenoten. Ik wilde daar niks mee te maken hebben. Ja, ik heb heel weinig over Boris gepraat.

‘Eigenlijk begon dat pas bij het eerste verhaal in deze krant, in 2019, nog geen jaar voor zijn dood. Het was bijna een soort coming-out, voor collega’s, maar ook voor mijn beste vrienden, over hoe ingewikkeld ik het leven met Boris vond. En daar kwamen zo veel lieve reacties op – dat was een pijnlijke openbaring: openheid levert steun op. En verbinding – wat ik een kutwoord vind, maar het is wel zo. Tot die tijd was het mijn verdedigingsmechanisme om een muur van cynisme op te trekken. Ik lachte alles weg. Als jonge collega’s iets over kinderen vertelden, zei ik grappend dat ze er maar beter niet aan konden beginnen.

Je schrijft: ‘Het voelt alsof ik hem in die jaren heb verloochend. Misschien is dit boek een soort compensatie, een inhaalslag. Een eerbetoon aan alles wat hij was.’ Stond je pijn de trots in de weg?

‘Achteraf gezien was de enige mogelijke volgorde: verdriet voelen, accepteren, trots kunnen zijn. En hij ontpopte zich rond zijn 14de tot een extreem vrolijke jongen. Ik begreep hem beter, het werd makkelijker. Mijn verdedigingsmechanisme raakte overbodig, het veranderde. Dat viel ook samen met het vinden van een veilig en fijn huis voor hem, en de rust die daarmee gepaard ging. Ik kon Boris’ plek in mijn leven accepteren. Ik heb daarna ontzettend van ’m genoten. De lichamelijke intimiteit, zoals die met een baby en peuter, is met Boris altijd gebleven. Zeker toen Pieter in de puberteit kwam, werd dat verschil groot: die had daar natuurlijk geen zin meer in.

Boris en zijn ouders. Beeld Linelle Deunk

‘We hoorden vaak hoe leuk zijn hulpverleners en andere ouders Boris vonden. Natuurlijk maakt dat trots. Ik zag in die tijd eindelijk de invloed die hij óók op zijn omgeving had, naast de voorvallen in de supermarkt met mensen die niet op hem zaten te wachten. Daar tegenover stonden zo veel meer mensen die vrolijk van hem werden. Hij had de gave door muren heen te breken. Als hij in de weekenden thuis was, stond hij vaak op het tuinpad naar voorbijgangers te zwaaien, dan zwaaide iedereen lachend terug, als in een onbezorgde Amerikaanse film waarin de zon maar blijft schijnen. Ik voelde me herboren toen ik Boris eindelijk kon accepteren zoals hij was.’

Jullie dachten dat Boris 120 zou worden, maar hij overleed op zijn 20ste aan een hersenbloeding.

‘Bij zijn officiële diagnose hoorde een normale levensverwachting, en daar telden we zelf nog twintig jaar bij op, omdat hij niet rookte, geen alcohol dronk, nooit stress had en van rauwkost hield. Maar bij zijn syndroom hoorde ook een verhoogde kans op een goedaardige hersentumor, een tumor die achteraf al op zijn 15de op een scan gezien had kunnen worden, en die uiteindelijk voor de fatale hersenbloeding heeft gezorgd. Het was pech op pech op pech. Ik schoot in de maanden na zijn dood weer in mijn default-modus van een verklaring willen vinden in een poging controle te voelen. Ik heb met allerlei neurologen en andere specialisten gepraat over wat we hadden kunnen doen om dit te voorkomen. Ik viel terug op mijn rationele aard, maar het was tegelijk totaal irrationeel om zo te werk te gaan. Boris kreeg ik er niet mee terug.

‘Ik heb Tonio van A.F.Th. van der Heijden herlezen in de zomer na Boris’ overlijden, waarin Van der Heijden het zichzelf aanrekent dat hij – in de nacht dat zijn zoon omkwam bij een fietsongeluk – niet bij het stoplicht stond om de boel een paar seconden te vertragen. Ik ervoer datzelfde ultieme metafysische gevoel van falen. Lezen over dat universele gevoel van schuld vond ik heel troostrijk. Ik heb niemand zijn dood kwalijk genomen, geen arts, geen instelling, geen verzorger, alleen mezelf. Ik heb niet op tijd een nieuwe scan aangevraagd. Ik heb de tijd niet stilgezet. Ik heb mijn zoon niet beschermd.’

De mildheid die je naar de artsen voelde, voelde je niet naar jezelf?

‘Totaal niet...’ Stilte. ‘Het raakt me dat je dat zegt. Die strengheid kwam denk ik door het besef dat ik er niet alleen voor zijn dood niet voor hem was, maar er twintig jaar te weinig voor hem ben geweest.’

Je vrouw vertelde dat jullie sinds Boris’ dood veel minder lachen.

‘Met Boris hadden we de hele dag lol. Ik zag laatst een Instagramfilmpje van een bever die in een huiskamer een dam van een kerstboom bouwde. Hij had daar dubbel om gelegen. We proberen dat soort filmpjes nog steeds te kijken, het op te merken als de hond iets doet wat-ie niet mag, daar kon Boris echt om schaterlachen. Ik wil door zijn ogen naar de wereld blijven kijken. Maar ja, het is waar. We lachen minder dan eerst. Ik mis die lach.’

Fotomuur met herinneringen. Beeld Linelle Deunk

Was het ergens ook troostrijk dat Boris jullie niet overleefde?

‘We missen hem iedere seconde van de dag. Ik weet niet of ‘troostrijk’ de lading denkt. Maar het paradoxale is inderdaad dat het altijd onze grootste angst was dat hij ons zou overleven. Van die gedachte lagen we echt wakker. Díe angst is nu verdwenen. En als ik mijn best doe, kan het ook wel troost geven. Boris hoeft nooit meer te lijden, nooit meer pijn te hebben zonder dat hij kan vertellen wat er aan de hand is. Hij is eeuwig 20. In die zin is het leven zorgelozer geworden, al is het een zorgeloosheid met een permanente schaduwrand.

‘De steun die we na zijn overlijden ontvingen maakte in één klap de eenzaamheid goed die ik zo vaak heb gevoeld toen hij nog leefde. Een eenzaamheid die ik mezelf waarschijnlijk aandeed. In de weken na zijn dood was elke gang naar de brievenbus vol kaartjes bijna een feest. Zo veel mensen, zo veel troost.’

Vorig jaar kreeg jij zelf een herseninfarct. En begin dit jaar een TIA.

‘Dat voelde als een trap na. Die eerste keer was anderhalf jaar na Boris’ overlijden, we hadden net weer een beetje het gevoel dat we boven water waren. We leefden nog. Zonder aan de alcohol te gaan, zonder elkaar kwijt te raken. We realiseerden hoe veerkrachtig we waren. We waren verdrietig, maar niet depressief geworden. Door dat infarct en die TIA kreeg ik alsnog depressieve gedachten. Het voelde echt als een dolksteek.

‘Mijn arm was verlamd, mijn motoriek was kapot, ik kwam niet meer uit mijn woorden. In het ziekenhuis moest ik dezelfde klotetestjes doen die Boris ook altijd moest doen en waar-ie een hekel aan had – iets met een muntje, recht over een lijn proberen te lopen. Opeens voelde ík me Boris en voor het eerst snapte ik Boris echt. Weer voelde ik me schuldig. Dat ik nu pas doorhad dat als iets niet werkt in een hoofd, het niet werkt! Mijn ongeduld was vreselijk misplaatst geweest. Na de TIA begon ik echt te wankelen, want twee keer is geen pech of toeval meer. Uiteindelijk kwamen ze erachter dat de bloedverdunners die ik slikte niet aansloegen. Ik kreeg nieuwe medicijnen. Het lijkt onder controle nu.’

Terwijl de dag begon als een dag die de indruk wekte dat het nooit meer zou stoppen met regenen, breekt nu ineens de zon door. De enorme lap gras waar we op uitkijken, verandert van grijzig mosgroen in fel Granny Smith-kleurig. Twee honden rennen uitgelaten door de tuin: de lichtbruine Olle, waarmee Boris altijd wandelde, en de zwart-witte Pip, die zich na zijn dood bij het gezin voegde. ‘Ik voel Boris altijd om me heen. Als ik me hem in deze kamer voorstel, brengt hij jouw koffiekopje terug naar de keuken, hij kirt iets naar de honden, en grijpt daarna die wesp daar met één overtuigde beweging aan zijn vleugel uit de lucht. Met mes en vork eten was te veel gevraagd, maar een wesp onderscheppen – geen punt.

Laurens Verhagen. Beeld Linelle Deunk

‘Nick Cave zegt dat het overlijden van zijn twee zoons hem een beter mens hebben gemaakt, hem hebben verrijkt. Nogal een radicale uitspraak. Maar misschien geldt het ook voor mij. Zowel Boris’ leven als zijn dood hebben mij veranderd. Het is gelukt om milder te worden. Hoewel ik vroeger niets van lotgenoten moest weten, zat ik laatst bijna te huilen op een terras toen ik een moeder met een autistische zoon zag, en haar onmacht voelde. Ik wilde haar eigenlijk een knuffel geven. Een collega is ook zijn zoon verloren – als we elkaar op de redactie vragen hoe het gaat, terwijl de tranen in onze ogen staan, dan houden we elkaar even vast. Ik heb een nieuwe kant van mezelf ontdekt. Mijn hart is vergroot.’

Je uitgever schrijft over je boek dat je op zoek gaat naar de betekenis van de dood.

‘De dood heeft geen betekenis, maar onze omgang met de dood wel. Ik ben niet van plan om binnenkort dood te gaan, maar ik ben er ook niet meer bang voor. Ik voel dat de dood me nog dichter bij Boris brengt, dat we weer samen zullen zijn. Ja, voor zo’n uitspraak had de rationalist in mij zich een paar jaar geleden nog doodgeschaamd.’