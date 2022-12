Laten we Thanksgiving ruilen voor een van onze eigen tradities: carnaval, Leids Ontzet of Bokketochie bijvoorbeeld?

Vrijgezellenfeesten, babyshowers, Black Friday, Halloween: Eva Hoeke heeft niets met al die uit Amerika overgewaaide tradities. Op Thanksgiving na.

En dan wil ik nu, op deze laatste dag van het jaar, graag korte metten maken met een paar vanaf de overkant van de plas overgewaaide tradities waarvan je werkelijk de tranen in de ogen krijgt wat stompzinnigheid betreft, maar die ons ook dit jaar weer stevig bij de kladden hadden, waarmee de Amerikanen niet alleen over zichzelf regeren, maar ook over ons.

Om te beginnen: het kerstdiner op school.

Ik ben echt de kwaadste niet, en je moet wel een psychopaat zijn om niet met een zekere vertedering naar al die roodgekoonde koters met een strikkie om te kijken, maar die vertedering bereik ik ook tijdens mijn eigen kerstontbijt dus waarom, wáárom zou je ouders over de kling jagen door hen, in een tijd die toch al van prikkels en snaaierijen aan elkaar hangt, beginnend bij Sint-Maarten op 11 november en zo hop, via Sinterklaas richting Kerst en Oud en Nieuw, te verplichten tot het in elkaar flansen van in bladerdeeg gehulde knakworsten? Verplichten ja, want geen ouder die zijn kind uitsluit van dit soort sociale verzinsels en probeer het trouwens maar eens uit te leggen, nee, daar doen we niet aan mee want dat vindt mama allemaal maar commerciële flauwekul en fascistoïde groepsdruk bovendien, succes ermee.

Volgende punt: Foute Truiendag. Mag ook weg, al sluit ik niet uit dat dit geen Amerikaans gebruik is maar het armetierige bedenksel van een of ander schijtlollig Nederlands radio-duo. Halloween weg. Valentijn ook weg, Black Friday, zéker weg, wie je dat in tijden van klimaatverandering uit moet leggen is onderdeel van het probleem.

Komen we bij de afdeling vrijgezellenfeesten en babyshowers – die laatste is me bespaard gebleven omdat mijn vrienden ook wel weten dat ik zou walgen van een luiertaart en ik vertrouw erop dat als ik ooit trouw – ook al een betrekkelijk onnozele traditie – ze me niet zullen dwingen in een glitterpak uit mijn comfortzone te komen, anders doe ik hén weg.

Blijft nog over de genderrevealparty, ik geloof niet dat er situaties zijn waarin ik me ongemakkelijker voel. Het joelen, de tranen, het gewapper voor de ogen, het slaan op schouders, het inzoomen op schoonouders, de nauwelijks verholen teleurstelling, het blauw, het roze, het oudere broertje of zusje bij wie dogmatische man-vrouwideeën zo achteloos naar binnen worden gelepeld: genderrevealparty’s brengen het slechtste in de mens en van deze tijd naar boven, van de veronderstelde maakbaarheid van het leven tot de drang om jezelf voortdurend in de schijnwerpers te zetten, en zo zijn we weer terug bij waarom alles wat Amerikaans is weg moet.

Maar één ding doen ze daar goed, en dat is Thanksgiving, een nationaal feest dat ieder jaar op de vierde donderdag van november wordt gevierd om dank te zeggen. Ooit voor de oogst, inmiddels voor alles waar een mens inderdaad weleens een keer bij stil mag staan. Daarom stel ik voor een van onze eigen tradities voor Thanksgiving te ruilen. Carnaval, het Zaanse Bokketochie, Suikerfeest, Koningsdag, voor mijn part nemen ze Oud en Nieuw, zijn we meteen dat van klerevuurwerk af, en dan gebruiken wij deze avond voortaan om elkaar te vertellen waar we dit jaar blij van werden. Krakend vers brood met zoute boter. Rijp op de velden. Strijklicht. Een knipoog op straat. Trams die op de je wachten. De geur van knoflook op je vingertoppen. Eefje de Visser. Het vermogen om je dingen voor te stellen, de moed je onbemind te maken. Van lachen als je janken moet, en een man die dat begrijpt. Van het simpele feit dat wij de mazzel hebben in dit hoekje van de aarde te zijn geboren, waar je vrijuit kan klagen over nationale feestdagen. Ik dank u voor uw aandacht.