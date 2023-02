Laat die heupen maar liegen: de rokken mogen ouderwets breed zijn deze zomer

Het schilderij ‘Las Meninas’ (1656) van Diego Velasquez. Beeld Getty Images

Het icoon

Las Meninas (1656) van de Spaanse schilder Velázquez is en blijft een intrigerend doek. Inspirerend bovendien: Picasso maakte 57 varianten op het werk. Middelpunt van de aandacht is de rok van infante Margaretha Theresia, dochter van Filips IV, hoogmodisch 17de-eeuws gekleed. De brede heupen in de rokken van haar en haar hofdames (meninas) werden gevormd door met gesteven en met paardenhaar volgeladen linnen heupvullingen of korfjes die aan de weerszijden van de draagster voor volume zorgden. Paniers werden ze genoemd, naar de Franse naam voor broodmandjes.

Lil Nas X op de MTV VMA’s in New Yersey, augustus 2022. Beeld WireImage

De sterveling

Zanger Lil Nas X is er de persoon niet naar om in een traditionele smoking naar een awarduitreiking te komen. Nas zat lang in de kast, maar toen hij er eenmaal uit was kreeg hij er schik in ook outfittechnisch alles uit de kast te halen. Bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards van vorig jaar droeg hij een deux-pièces van de jonge Brits-Amerikaanse ontwerper Harris Reed, die zelf ook wars is van hokjes en gendergrenzen. Hij is wel dol op oude Hollywoodglamour en powerjurken, en kent zijn klassieken waar het hoepelrokken betreft. Voor Nas (en eerder voor Iman) gaf hij er een pluizige doorkijkdraai aan. Kijk, zo worden nieuwe stijliconen geboren, compleet met harige halo.

Vanaf links: Christian Dior, Richard Quinn, Toga, Louis Vuitton, Del Core Beeld Imaxtree

Op de catwalk

Dik drie jaar geleden, bij de shows voor voorjaar 2020, zagen we crinolines en heupverbreders zoetjesaan al opdoemen op de catwalks. Wellicht dat de trend toen door dat hardnekkige virus in de kiem is gesmoord – hoepelrokken en Zoommeetings zijn immers niet helemaal voor elkaar gemaakt. Deze zomer werken de paniers knetterhard aan een doorbraak. Heel letterlijk, zoals bij Loewe, Richard Quinn en Christian Dior. En wat minder opvallend, zie Vuitton en Comme des Garçons, waar de triangelvorm op geheel eigen, artistieke wijze terugkomt.

Huiswerk

* Als je het volume op of onder de heupen legt, hou het daarboven dan strak en smal om een SpongeBob-silhouet te voorkomen en het heupvolume optimaal uit de verf te laten komen.

* Wie originele paniers wil bestuderen kan de online museumarchieven in duiken. Het Amsterdam Museum heeft er bijvoorbeeld twee in de collectie.

* De breedste rok van het land is die van de lichtblauwe, ripszijden trouwjapon van Helena Slicher, die in 1759 trouwde met mr. Aelbrecht van Slingelandt. De rok is 2 meter breed en bezaaid met geborduurde zijden bloemen. Op YouTube onder #Rijksmuseumfromhome vind je een korte video waarin conservator kostuum Bianca du Mortier er smakelijk over vertelt.