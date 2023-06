‘Kunststof’-presentator Jellie Brouwer: ‘Ik heb het leven ervaren als een feest. En dan is het klote als je eerder weg moet’

Jellie Brouwer had ‘extreem geluk’ met haar grote liefde, drie dochters en ‘het mooiste werk van de wereld’. Maar altijd was er ‘die ondertoon’, de angst voor de kanker waaraan al verschillende familieleden ten prooi vielen. Vorig jaar kreeg Brouwer, opnieuw, slecht nieuws. ‘Je bent in een waanzinnig boek bezig, en dan moet je opeens stoppen zonder dat je weet wat het einde is.’

Toen Jellie Brouwer (59) afgelopen december een kandidaat mocht kiezen voor een avondvullend radio-interview, wist ze meteen wie het zou moeten zijn: Emiel Rutgers, de borstkankerchirurg die haar in 2017 had behandeld. ‘Dat liep toen goed af’, zegt Brouwer in de eerste minuut van de uitzending, ‘en dat was een mirakel. Nu ziet alles er heel anders uit. Jij bent met pensioen gegaan, en bij mij is de kanker terug.’

Het was slechts een paar weken na het slechtnieuwsgesprek waarin Brouwer te horen had gekregen dat het ‘helemaal foute boel’ was. In het interview met Rutgers deed ze iets wat ze zelden en uit principe eigenlijk ook liever niet doet: over zichzelf praten. Ditmaal wel, ook om luisteraars te laten weten waarom ze de komende tijd minder te horen zou zijn als presentator van Kunststof op Radio 1.

Maar veel vertelde Brouwer niet over zichzelf, of over haar door kanker getekende familie, in die marathonuitzending. En over de vraag of ze dit interview wilde geven moest ze nadenken, schreef ze begin februari in een mail: ‘Wat gezondheid betreft is de situatie vrij ernstig, maar er is een behandeling mogelijk die de ziekte kan vertragen. Dat wil ik afwachten voordat ik in het openbaar ga vertellen hoe de zaken ervoor staan. Ik wil namelijk graag zo lang mogelijk blijven werken en dat lijkt me ingewikkeld worden als de geïnterviewden te veel over mij weten. Dat zul jij je als geen ander kunnen voorstellen.’

Op 16 mei mailt ze weer, de vooruitzichten zijn somber. ‘We kunnen het niet te lang meer uitstellen.’ Aan de telefoon, als we bellen om een afspraak te maken, waarschuwt ze: ‘Jij moet er goed over nadenken of je dit wilt, want het kan voor jou misschien ook zwaar zijn.’

Ter voorbereiding stuurt ze een aantal documenten, ‘zodat je weet waar ik in zit’: haar ziektegeschiedenis, op één A4’tje chronologisch verteld, de speech die ze hield bij de uitvaart van haar jongere broer Harry, die op 3 mei aan maagkanker overleed, en een recent stuk dat ze schreef voor het boek In de spiegel, over een voor Brouwer gedenkwaardig interview met Renate Dorrestein, bij wie destijds ‘verdachte activiteit’ was gevonden. De vraag die ze in dat stuk stelt: ‘Hoe voer je een gesprek met iemand die weet dat ze binnen afzienbare tijd gaat sterven terwijl je zelf nog aan het bijkomen bent van levensreddende ingrepen?’

Brouwer hield toen vast aan haar rol en verzweeg haar eigen ‘kankeravonturen’ zorgvuldig, schrijft ze in het stuk. ‘Een interview is een gesprek dat van één kant komt, een duidelijke rolverdeling: ik stel de vragen, de ander geeft antwoord. Het gaat om de ander. Ik ben altijd verbaasd als een collega zelf van alles te berde brengt, wiens – in de meeste gevallen wiens en niet wier – vragen soms langer zijn dan de antwoorden. Het kwam niet in me op mijn eigen verhalen erin te fietsen.’

En ja, zo denkt ze er nog steeds over. ‘Ik heb dat stuk herlezen, voor je kwam, en ik zet het daar helder neer. Het is een rol waarin ik me prettig voel, die van vragensteller. Ik heb weleens gedacht: als ik nou maar iets meer ego had gehad, dan had ik misschien meer bereikt. Maar wat is meer? Die hele televisie is ook een draak, natuurlijk. En ik zat bij Kunststof helemaal goed. Het was net als met de liefde. Ik zag Philip en wist: dit is hem. Bij Kunststof was dat gevoel er ook direct, toen het programma begon.’

Jellie Brouwer Beeld Paul Faassen (illustratie) / Frank Ruiter (fotografie)

We spreken op 1 juni af bij haar thuis in Scheveningen, in een oud herenhuis vlak bij zee, waar ze woont met haar man Philip Kroonenberg (71), psychotherapeut en singer-songwriter. Hun drie dochters Patsy (25), Dunja (22) en Lynn (19) zijn er deze weken dagelijks. Patsy doet open (‘welkom in ons sprookjeshuis’), Jellie zit achter in de tuin, opgekruld op een hoekbank in de zon. Naast haar een glas cola met ijsblokjes, een kommetje en een washand. Ze leeft op cola en raketjes, zegt ze. ‘Ik denk dat je net op tijd bent. Volgende week kan ik nog meedoen. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik dit nog lang volhoud. Dat lichaam is gewoon helemaal op.’

Op de foto wil ze niet, daar is ze duidelijk over. ‘Ik weeg nog 42 kilo en ik heb een slang in mijn neus, dus dat zullen de lezers denk ik wel begrijpen.’ Ze weet hoe ze het wél wil: ouder beeldmateriaal (de foto’s op deze pagina’s zijn twee jaar geleden gemaakt), bewerkt door de door haar bewonderde illustrator Paul Faassen, die ze een paar keer interviewde.

Lang had ze voor ogen dat ze weer zou gaan werken. ‘Ik dacht: oké, nog een paar Kunststoffen. Er was zelfs sprake van dat ik de uitzendingen vanaf De Parade zou doen, maar ik moest alles afzeggen. Ik bén eigenlijk al over grenzen heen gegaan, hoor, het is verschrikkelijk dat zij dit allemaal meemaken.’ Brouwer werpt een blik door de openstaande tuindeuren naar binnen, waar dochter Patsy en Philip aan tafel zitten met de krant, om van een afstandje in de gaten te houden of het goed gaat, hoe Jellie erbij zit, of ze pauze nodig heeft. ‘En zij ontkennen het. Zij willen mij erbij hebben, maar zij zien ook wel dat het eigenlijk niet gaat.’

Dan weer relativerend: ‘En misschien is het volgende week opeens weer anders hoor, dat kan.’

Over het geven van dit interview had ze ‘ontzettende twijfel’, zegt Brouwer. ‘Want ik heb altijd moeite gehad met mensen die in het openbaar gaan sterven, die alles – het doktersbezoek, de onderzoeken – op sociale media zetten. Dat begreep ik niet, al heb ik het ook nooit veroordeeld. Jan Rot, Thé Lau, ze genoten van de aandacht en dat snap ik in hun situatie. Ik heb er in het openbaar nooit voluit over willen praten. Het eerste interview dat ik deed nadat ik was geopereerd, was met Paul van Vliet. Vlak voor het rode lampje aanging zei hij dat hij me al een tijd niet op de radio had gehoord. Ik zei: ‘Ja, ik was een tijd ziek.’ Hij vroeg: ‘Niet te ernstig, hoop ik?’ ‘Ja, dat wel’, zei ik, en toen ging gelukkig dat lampje aan.’

Jellie Brouwer Beeld Paul Faassen (illustratie) / Frank Ruiter (fotografie)

Is het vanuit overtuiging dat je in interviews liever niet over jezelf praat, of ook vanuit een soort schroom?

‘Ook wel dat laatste. En dat heeft natuurlijk te maken met waar ik vandaan kom. Groningen, een heel eenvoudig milieu. Of nou, een heel eenvoudig milieu, daar heb ik ook weer een hekel aan, om het zo te zeggen, maar het was in ieder geval totaal niet cultureel. Ik ging als enige naar het gymnasium en daar was ik ongelooflijk trots op. Echt, zó trots. Op school zeiden ze: jullie zijn de wetenschappers van de toekomst! Dus ik vertelde dat thuis. En toen redde ik het niet, in het tweede jaar. Ik moest vreselijk huilen omdat ik niet meer de wetenschapper van de toekomst was. Dat gevoel bleef, ik voelde me altijd net iets minder dan de rest, ook omdat ik het idee had dat iedereen in het culturele wereldje, in de media, elkaar kende. En ik woon niet in Amsterdam hè, ik woon hier lekker in deze enclave.’

Denkt even na. ‘Maar goed, nu lijkt het net of ik een heel lage dunk heb van mezelf, dat is ook weer niet zo. En het is ook wel veranderd in de loop der jaren. Twee jaar geleden vierden we het 20-jarig bestaan van Kunststof, en de nieuwe eindredacteur zei: ‘Jellie, jij bent de koningin van Kunststof, dus jij gaat alle jubileuminterviews doen.’ Zoiets is natuurlijk fijn. Sommige andere presentatoren klaagden soms over van alles, ik nooit. Ik bleef van dat programma houden.’

Kunststof, waarin elke werkdag een schrijver, artiest, journalist of muzikant wordt geïnterviewd, bestaat sinds 2001, en Brouwer was er vanaf het begin bij, twee of drie keer per week, honderden interviews van een uur lang. Volgens velen heeft ze de mooiste radiostem van Nederland. En met de opkomst van de podcast bereikt het radioprogramma tegenwoordig ook een jonger publiek.

Je mailde dat je een aantal redenen hebt ‘om je verhaal één keer goed te vertellen’.

‘Ik ben heel zenuwachtig, dit is zo belangrijk voor mij. Want aan de ene kant ging ik het onderwerp uit de weg, en tegelijkertijd heb ik altijd iets met het verhaal willen doen. Het zat in mijn achterhoofd, maar ik dacht: ik ga niet het zoveelste boek over kanker schrijven, daar zit niemand op te wachten. Dus toen wilde ik een documentaireserie maken over familiaire, erfelijke kanker – want ik heb ook een missie, weet je, ik vind echt dat meer mensen dat moeten laten uitzoeken, dat er meer onderzoek naar gedaan moet worden. En, dacht ik, dan weef ik mijn eigen verhaal daar subtiel tussendoor. Dat zit er nu natuurlijk niet meer in. En Philip en de dochters zeiden: geef dat interview, wij willen het, als document. Want er is nu niks, hè. Terwijl: ik wilde er zó graag iets mee. Ik kan het niet meer, dus nu moet jij het doen.’

Het verhaal begint als Jellie Brouwer 3 jaar is – dan wordt haar vader ziek. ‘Ik ben me er toen niet van bewust geweest, dat is allemaal de vertelling. Mijn zusje Gea was net geboren en er kwam een kraamhulp die zei dat het niet normaal was dat mijn vader zijn eten niet weg kreeg. Toen zijn buik begon op te zetten, werd er lacherig over gedaan: ben jij ook zwanger? Ze dachten aan een maagzweer, want er waren spanningen op zijn werk – mijn vader deed de administratie voor een bouwbedrijf. Hij is naar de dokter gegaan, en die raakte gealarmeerd. In het ziekenhuis hebben ze hem opengesneden en hij zat helemaal onder de kanker. Bij de operatie is hij in een coma geraakt en na een paar dagen gestorven. Gea was een half jaar oud, mijn broertje Harry 2 jaar en ik was 3. Vanaf toen woonde mijn moeder op een flat met drie kleine kinderen. In dezelfde periode stierf ook mijn tante, en mijn oma, die 58 was. Het was een slagveld. Mijn moeder was héél gelovig – nog steeds trouwens, want ze leeft nog. Ze heeft zich vastgeklampt aan het geloof. En ik was de oudste, dus mijn verbond met haar was ongelooflijk sterk, ook door de dood van mijn vader. We zijn nog altijd erg close. Het is ongelooflijk, hoe ze dit ook weer doorstaat. Er zit een soort relativering in haar, een eigenschap die ze heeft overgedragen op mij en onze dochters. Kijk, het is erg. Maar als ik tien jaar geleden dood was gegaan, was het vele malen erger geweest. Ik heb onze dochters volwassen zien worden, ik zie dat het bijzondere meisjes zijn. Dat ze sterk zijn. En mijn moeder zegt dingen als: het is verdrietig dat Harry is gegaan, en dat Jellie gaat, maar zo lang hoef ik niet meer te wachten en dan ga ik ook.’

Jellie Brouwer Beeld Paul Faassen (illustratie) / Frank Ruiter (fotografie)

Heb je een herinnering aan je vader, aan de tijd rond zijn dood?

‘Alleen aan de dag van de begrafenis, omdat wij daar niet bij mochten zijn. Wat ik volgens mij heel erg vond, maar dat is misschien ook achteraf beredeneerd. Mijn volgende herinnering, wat ziekte betreft, is dat mijn moeder tegen me zei: wat loopt Gea raar, daar moeten we even mee naar de dokter. Het was helemaal mis, Gea, toen 3 jaar, had uitgezaaide botkanker. Het heeft ongeveer een jaar geduurd tot ze stierf. Het gekke is: als kind ervaar je alles gewoon, hè? Je denkt niet: waarom maken wij het ene drama na het andere mee? Je neemt het zoals het komt.’

Je moeder hertrouwde met je oom. Wat vond jij daarvan?

‘Joop was de man van een zus van mijn vader. Zij waren geëmigreerd naar Canada en hadden vier kinderen, maar toen stierf zijn vrouw, ook aan kanker. Hij is met de kinderen terugverhuisd naar Nederland en in 1972 met mijn moeder getrouwd. Mijn broertje Harry vond het prima, ik zag het helemaal niet zitten. Want ik was met háár, snap je, ik had die erepositie, dat verbond, en dat wilde ik behouden. Ik zag de bui hangen. Ze heeft het gedaan, en ik ben blij voor haar. We gingen in een nieuwe frisse flat wonen, maar het was natuurlijk één grote verzameling getraumatiseerde mensen bij elkaar. Wij waren onze vader en ons zusje kwijt, de kinderen van Joop hun moeder. Het was heel verdrietig, we waren allemaal zo jong. En Joop was ontredderd, want hij had zijn gelukkige leven in Canada moeten opgeven en nu zat hij met al die kinderen in een flatje en een zware baan als arbeider op een scheepswerf.’

Een verzameling getraumatiseerde mensen in een flat, dat lijkt me vragen om moeilijkheden.

‘Ja, het was ingewikkeld, en ik heb me in dat gezin altijd een beetje een buitenstaander gevoeld, maar iedereen deed zijn best er iets leuks van te maken. We kregen cadeautjes met Pasen, Sinterklaas en Kerst. Mijn moeder werkte keihard en Joop had acht fietsen te repareren. Het was een verdrietige toestand, maar we maakten er het beste van.’

Je zei: als kind neem je het zoals het komt. Heb je jezelf ooit zielig gevonden?

‘Als kind niet. Wel als student, aan de School voor Journalistiek, toen de moeder van een goede vriendin van mij aan kanker stierf. Dat was moeilijk tussen ons, want ik dacht: jij hebt haar tenminste gekend, je weet wie zij was. Dat vond ik heel erg van mezelf, maar zo voelde ik dat. Ik heb mijn vader echt ontzettend gemist. Juist omdat ik niet wist wie hij was.’

Heb je geprobeerd daarachter te komen?

‘Mijn moeder heeft hem maar een paar jaar meegemaakt, en dat waren hectische jaren, waarin ze kort na elkaar drie kinderen kregen. Alle brieven die er waren heeft ze weggegooid. De broer van mijn vader zei altijd één zin over hem: hij ging fluitend de deur uit en kwam fluitend weer thuis. Dat was het. Niet veel, en toch denk ik: het is treffend. Want het zou zomaar kunnen dat ze dat over mij ook zeggen.’

Jellie Brouwer Beeld Paul Faassen (illustratie) / Frank Ruiter (fotografie)

Ben je een positief ingesteld mens?

‘Extreem. Ik kon zó genieten van zoveel. Echt. Van vriendschappen, van de kinderen, van Philip, van het werk. En het wás ook echt veel, weet je. Veel vriendinnen, alles veel. Ik stond elke dag vrolijk op. Nou is dat trouwens vooral zo sinds ik Philip ken, moet ik zeggen. Toen is alles op zijn plek gevallen.’

Hoe oud was je toen je hem ontmoette?

‘Begin 30, hij was twaalf jaar ouder. Ik interviewde hem, hij maakte deel uit van het duo Personnel. Die andere helft van het duo kende ik al, en die had tegen Philip gezegd: deze interviewster ga jij heel leuk vinden. En ik vond Philip echt zo aantrekkelijk, en bijzonder, en alles. Muzikant én psychotherapeut. En toen heb ik, wat ik echt nooit doe, op de redactie een foto van hem op het prikbord gehangen. Een tijdje later zag de redactie dat Philip een soloalbum uitbracht, en toen hebben ze mij, als verrassing, het interview laten doen.’

Philip komt de tuin in lopen. ‘Kijk, daar komt hij net aan. Ik zit net te vertellen over je.’

Philip: ‘O, dat is heel goed. Een hele pagina, mag ik hopen.’

Jellie: ‘Nou toen kwam hij naar dat interview, in z’n eentje met die gitaar, en ik vond het geweldig. Een tijdje later heeft hij via via mijn nummer gekregen en toen zijn we gaan bellen, en voor ik het wist woonde ik hier, bij hem. Want dit is zijn ouderlijk huis, waar hij boven zijn moeder woonde. Zijn moeder had MS, en hij zorgde vanaf zijn 13de min of meer voor haar. Daar pluk ik nu de vruchten van, want hij kan dat, en hij doet ook het hele huishouden. Philip en ik komen uit totaal verschillende milieus, maar we hebben allebei een ontzettend verdrietige moeder gehad om wie we ons erg bekommerden. Dat is iets wat ons bindt, iets wat we in elkaar herkennen.’

Was je zelf bang om ziek te worden?

‘Ja. Ik heb altijd gevraagd, als kind al: is het erfelijk? De angst is mijn leven lang gebleven. Ik was altijd, áltijd bang dat het zich op een gegeven moment zou openbaren. En toen voelde ik, in 2016, een strengetje in mijn borst. De huisarts zei: Jellie, dit is echt niks, een melkkliertje ofzo. Ik moest meteen heel erg huilen. Ik vertelde hoeveel angst ik er altijd voor had gehad. Die arts zei: dit is niet normaal, misschien moet je EMDR gaan doen, traumatherapie. En toen, om mij gerust te stellen, kreeg ik toch een verwijzing voor een borstonderzoek. Ze keken, en daarna gingen ze toch ook even een biopt nemen. Hoefde ik niet van te schrikken, zeiden ze. Een paar dagen later gingen Philip en ik naar het ziekenhuis. Die ochtend werd bekend dat Leonard Cohen was overleden, wat ik als een slecht voorteken zag. Toen het ons werd verteld begon ik te trillen over mijn hele lichaam. Het eerste wat ik dacht was: dit kan ik niet tegen mijn moeder zeggen.’

Dan: ‘Maar goed, toen was het alleen nog borstkanker. Goed te behandelen, geen probleem. Ik ben borstbesparend geopereerd. En toen bleek het, compleet onverwacht, ook in de andere borst te zitten. Foute boel, alarmbellen aan. Daarna ben ik doorgestuurd naar de afdeling klinische genetica in Leiden, waar ze onderzoek doen naar erfelijke kanker. Ik dacht: eindelijk iemand die het gaat uitzoeken, die mijn verhaal wil horen. Mijn hele familie werd doorgelicht, wie was er overleden, wanneer, welke kanker. Op een gegeven moment zei die geneticus: ‘Ik moet even iets informeren’, en ze liep weg. Toen kwam ze terug, en ze zei: je hebt de bekende BRCA-genmutaties, die borstkanker veroorzaken, maar er bestaat ook een zeldzame genmutatie, CDH1, die een verhoogd risico op maagkanker oplevert, en bij vrouwen ook een hoger risico op borstkanker. Heel zeldzaam, het kwam voor bij maar negen families in Nederland. En ik dacht meteen: dat is het.’

En dat was het ook.

‘Ja. Vlak voor Kerst kregen we de uitslag, er zat meteen een psycholoog klaar. Ik was inderdaad erfelijk belast. Niet lang daarna bleek de kanker ook in mijn maag te zitten. Harry is meteen getest, en hij had het ook. Bij ons allebei is de maag verwijderd. Op het moment dat ik het hoorde dacht ik: dit is het verbond met mijn vader.’

Had de ziekte van je zusje Gea ook een erfelijke component?

‘Dat wilde ik natuurlijk ook weten. De artsen in het Antoni van Leeuwenhoek kunnen het zich niet voorstellen. Ze hebben het nooit gezien, dat het zich op zo’n jonge leeftijd openbaart. Waar dat vandaan kwam, die bron is nooit gevonden.’

Het ‘allerergste’, zegt Brouwer, was dat ze het aan de kinderen moesten vertellen, die 50 procent kans hadden om ook erfelijk belast te zijn. ‘Als je die genmutatie hebt, is de kans dat je maagkanker krijgt 80 procent. Dan wordt preventief je maag verwijderd, op jongvolwassen leeftijd. Er volgden jaren waarin we niet wisten wie het wel had en wie niet, omdat je 18 moet zijn om je te laten testen, en onze jongste was 13. Met ieder kind apart was het een heel proces, naar het ziekenhuis, gesprekken met een klinisch geneticus, iedere keer weer vertellen dat ze recht hadden op embryoselectie als ze belast zouden zijn, gesprekken met psychologen, en dan moeten kiezen hoe je de uitslag wilt: telefonisch, per post, of langskomen. Patsy, de oudste, wilde ernaartoe. We zaten in de wachtkamer, Patsy, Philip en ik, en de geneticus haalde ons op. Patsy liep achter haar aan, draaide zich naar ons om en stak twee duimen omhoog. Ze had het gezien aan het gezicht van die geneticus: goed nieuws. Dunja wilde het per post horen. De brief lag er, maar ze kwam maar niet terug van school. Ze kwam thuis en ging in haar eentje naar boven met die brief. En toen hoorden we ineens een enorm gejuich.’

Ze zucht. ‘Pfff. Nou, en toen Lynn, dat was de laatste. En wij dachten natuurlijk: er moet er toch één zijn met pech, dat kan niet anders. De postbode kwam toen Philip net naar de bakker was, en wij zaten hier met die brief tussen ons in. Toen Philip er was en ze die brief openmaakte, en het was goed, toen hebben we zo verschríkkelijk geschreeuwd. Ik denk dat ik net zo heb geschreeuwd als tijdens de bevalling. Het was waanzinnig, alsof ze opnieuw geboren werden. Ze hadden het niet, allemaal niet, ook de dochter van mijn broer niet. Dat is een mirakel, echt een mirakel. Dat is het grote geluk.’

Maakt het feit dat je het niet hebt doorgegeven je eigen lot beter te verdragen?

‘Ja, echt. Stel je voor, dat een van hen, nu, ik moet er niet aan denken. Dat zij die operaties zonder mij hadden moeten doen, dat ik ze niet had kunnen steunen. O, wat had ik dat afschuwelijk gevonden.’

Want wat betekent het om geen maag te hebben?

‘Dat verschilt. Ik ben daar goed uit gekomen. Je kunt niet meer voluit eten, kleine beetjes, maar ik kon nog steeds lekker uit eten. Dat is ook zo erg, eigenlijk, in dit hele verhaal: bij mij was alles zó goed gelukt. Ze zeiden: 99,9 procent dat het niet meer terugkomt.’

Je ging ook snel weer aan het werk.

‘Nog geen anderhalve maand na de maagoperatie. Ik wilde zó graag terug. Ik wilde dat het leven weer gewoon was. Als je ziek wordt, kom je in een parallel universum terecht dat je nauwelijks kent, je zit de hele tijd in ziekenhuizen tussen de zieke mensen en zelf ben je ook een patiënt. Ik had zin om gewoon weer Jellie te zijn. Dat niemand van die geïnterviewden het wist vond ik prettig, een soort kick zelfs. In fasen dacht ik er nauwelijks meer aan, ik was beter, klaar.’

Jellie Brouwer Beeld Paul Faassen (illustratie) / Frank Ruiter (fotografie)

Heb je, hoewel je in interviews liever niet over je zelf praat, het idee dat een interview uiteindelijk toch altijd over jezelf gaat, bijvoorbeeld doordat je bespreekt waar je op dat moment zelf mee worstelt?

‘O ja, dat weet ik wel zeker. Ik heb zo vaak naar dode vaders en dode broertjes of zusjes gevraagd, naar de invloed ervan op iemands leven. Je eigen ervaringen kunnen je, ook zonder dat je ze benoemt, een betere interviewer maken. Ik weet – voel – waar het verdriet zit, denk ik. Ik ben begonnen in de nieuwsjournalistiek, wat me niets interesseerde en wat ik ook helemaal niet kon. Toen kwam ik onverwacht in de cultuurhoek terecht, en dat klopte meteen, omdat het daar over het leven, de dood en de liefde gaat. Ik heb bij talkshows gewerkt, voor Rur, en voor Ischa, maar ik wist – zoveel ego had ik dan weer wel – dat ik geen redacteur wilde zijn, dat ik zelf wilde interviewen.’

Je werkte nauw met Ischa Meijer samen, keek je naar hem en dacht je: dat zou ik ook kunnen?

‘Nee. Ik vond hem meesterlijk, en ik dacht: dat niveau haal ik nooit. Maar ik wilde wél dat vak.’

Je bent natuurlijk een veel aardigere interviewer dan hij was.

‘Klopt. Ik ga er nooit met gestrekt been in. Maar, zoals Joost Prinsen zei, bij jou is het de hele tijd gezellig, en dan komt er wél ineens een kutvraag. Ik stel de kutvragen met een glimlach. Zoiets. Ze zullen niet zenuwachtig voor me zijn, maar ik ben ook niet totaal ongevaarlijk, of saai.’

In jouw interview met Emiel Rutgers zegt hij dat hij door zijn jeugd, waarin er veel ruzies waren, in zijn volwassen leven conflicten uit de weg gaat en wil dat iedereen hem aardig vindt. ‘Ik ook’, zeg jij.

‘Ja, dat heeft bij mij ook met dat ingewikkelde, niet zo harmonieuze gezin te maken. Ik vind disharmonie heel ingewikkeld, een beetje beangstigend. Ik wil echt dat mensen mij aardig vinden en bereid zijn om mij hun geheimen te vertellen, hun verhalen. Ik doe alles voor het verhaal. Want ik ben misschien niet cultureel opgevoed, maar mijn moeder had wél altijd verhalen. Wat ze graag deed – en misschien doe ik dat ook wel – is verhalen vertellen over mensen bij wie het nog véél erger is dan bij jou.’

In 2019 maakte Philip Kroonenberg een plaat over het ziekteproces van zijn geliefde, Some more time, met Americana-liedjes over elke fase van haar ziekte. ‘Eerst vond ik het moeilijk, want dat is dus helemaal niet wat ik zelf zou doen. That was the day cancer came to live in our sweet home, zingt hij in een van de liedjes. Gruwelijk, vond ik het, zo’n lief liedje met zo’n tekst. Philip is heel letterlijk, in al zijn teksten. Ik ben meer van het gedraai eromheen, de subtiliteiten. Maar uiteindelijk vond ik het ongelooflijk mooi. Onze dochters hebben meegespeeld en -gezongen op de plaat, en uiteindelijk hebben zij met Philip opgetreden bij De Wereld Draait Door, waar ik ook aan tafel zat. Dat was een van de mooiste ervaringen.’

Nico Dijkshoorn zat in dezelfde uitzending en bracht na het optreden een ode aan Brouwer: ‘Ik ken geen andere interviewer die zoveel gierende levensvreugde en nieuwsgierigheid koppelt aan vakmanschap’, zei hij, en: ‘Ik werd zelf enkele maanden geleden door Jellie geïnterviewd, en o Jellie, ik schaam me nu zo, dat gemurmel van mij over wat klein ongemak, je hebt naar mij geluisterd met de dood in je lichaam en ik vind dat zó erg. Maar gelukkig zitten Philip en je kinderen naast je, die in prachtige liedjes de schijnwerper zetten op de vrouw die dat juist liever niet heeft.’

Brouwer: ‘Het was geweldig. Rafael van der Vaart was de volgende gast, en toen stelde Matthijs van Nieuwkerk on the spot voor dat ik op zijn plek zou gaan zitten en dat interview zou overnemen, wat ik deed, en het lukte, het werd een ontroerend gesprek.’

Waar je enorm veel lof voor kreeg. Geef die vrouw een talkshow op televisie, klonk het.

‘Zó’n boost. Dat deed wel iets voor mijn ego. Alles in die uitzending lukte. En toch was het daar ook weer niet het héle verhaal, ik heb over die erfelijke component niets verteld. Patsy kwam Nico Dijkshoorn laatst tegen, en hij vroeg: hoe is het met je moeder? ‘Niet goed’, zei ze. ‘Dat vind ik heel erg’, zei hij, ‘maar ik feliciteer je wel met zo’n moeder.’ Dat doet me echt iets, als ik zoiets hoor.’

Dit leven dat wij leiden is te mooi om waar te zijn, schijnen jij en Philip vaak tegen elkaar te hebben gezegd, voor je ziek werd.

‘Ja, ja. Extreem geluk, dat hadden wij. Ik dacht: het kan niet waar zijn dat dit bestaat. Allebei hebben wij veel noodlot in onze families gekend. En dat je dan zo iemand vindt, de grote liefde van je leven, met wie je drie kinderen krijgt, die stuk voor stuk zo bijzonder zijn, én je hebt het mooiste werk van de wereld. Het geluk was te groot. Ik kon het me niet voorstellen. Ik weet nog dat ik dat tegen een tante zei, een zus van mijn moeder. En zij zei: nou, Jellie, het is je gewoon gegund hoor. Die vond het raar, dat ik dat zei. Het was misschien ook wel een beetje raar.’

En als je zo veel geluk hebt, denk je: dit gaat een keer mis?

‘Ja. Ik werd weliswaar fluitend wakker, maar altijd was er die ondertoon.’

Denk je dat als je de dood van dichtbij kent, je het leven meer waardeert?

‘Dat is echt waar. Er waren ook perioden waarin ik het bijna vergat, die geschiedenis, mijn vader, mijn zusje, omdat het steeds verder achter me lag, omdat het leven zo vol was, en dan riep ik mezelf tot de orde: je moet het allemaal nooit vanzelfsprekend gaan vinden.’

In 2017 leek je beter. Maar na vorige zomer was het mis.

‘Toen we vorig jaar in Venetië waren, ging het eten opeens moeilijk. En ik kreeg pijn, die gedurende weken steeds erger werd, ik moest braken, en toen ben ik uiteindelijk naar het ziekenhuis gegaan. Ze maakten een scan en toen werd ik tijdens een voetbalwedstrijd, ik weet niet meer welke, gebeld: ‘We willen het jullie persoonlijk vertellen.’ Dus wij dachten: zijn het uitzaaiingen in de borst, in de maag? En toen bleek ik dus gewoon een totaal ándere zeldzame kanker te hebben, met geen enkele relatie tot wat ik eerder heb gehad, en die ook niks met erfelijkheid te maken heeft. Nou ja, dat is – het is zó gemeen. Een soort dolkstoot. Het is gewoon vette, vette, vette, vette, vette pech. En toen hoorden we op 22 maart ook nog dat Harry uitbehandeld was, dat vind ik ook zo gemeen. Maar ja, gemeen, gemeen. Het is gewoon hoe het leven is. Het slaat allemaal nergens op. Er gebéúrt maar wat. En sindsdien is het eigenlijk bergafwaarts gegaan.’

Dan: ‘Ik zei wel dat ik het gemeen vind, maar ik voel geen woede, ook omdat ik niet weet tot wie ik die moet richten. Ik ben niet boos, dat kost alleen maar energie. Sommige mensen om me heen zeggen: o, ik vind het zo erg voor je dat je je kleinkinderen nooit zult zien. Daar wil ik niks van weten, daar maak ik meteen korte metten mee. Ik heb niet de neiging om vooruit te kijken. Ik kijk liever terug: ik ben blij dat ik mijn kinderen heb zien opgroeien, blij dat ik niet in 2016 ben gestorven toen ze nog zo jong waren. Daar klamp ik me aan vast. En ik klamp me ook vast aan deze periode, waarin we intens samen zijn.’

Jellie Brouwer Beeld Paul Faassen (illustratie) / Frank Ruiter (fotografie)

Maak je je een voorstelling bij de dood?

‘Ik ben er niet bang voor. En ik moet je zeggen dat het echt scheelt dat dat lichaam op is. Ik wil dit lichaam niet meer. Maar voor mijn geest geldt dat totaal niet. Dat was ook het verschil tussen Harry en mij, hij zei: het is goed zo. Nou, dat hoor je mij echt niet zeggen. Ik heb echt zoveel zin in van alles, ik wil weten hoe alle verhaallijnen aflopen – niet alleen die van onze kinderen, maar ook die van de gasten van Kunststof, van alle mensen die ik heb gevolgd door al die jaren heen.’

Volg je nog wat er in de wereld gebeurt?

‘Ik ben nog steeds aan het lezen. Dat verbaast mij ook. Dat snap ik helemaal niet. Ik lees de krant, ik luister zelfs af en toe naar Kunststof, maar alleen als ik echt nieuwsgierig ben, want ik vind dat wel heel moeilijk. Ik kijk naar het journaal, hoewel ik het de laatste twee dagen niet kon opbrengen, ook omdat ik denk: wat gebeurt er allemaal in deze fucking wereld? Maar ik heb bijvoorbeeld ook gewoon het nieuwe boek van Roxane van Iperen gelezen, een gruwelijk goed boek. Dat wilde ik per se.’

Je bent nog steeds nieuwsgierig.

‘Dat is hoe het is met de dood: je bent in een waanzinnig boek bezig, en dan moet je opeens stoppen zonder dat je weet wat het einde is. Ik interviewde ooit Charlotte Mutsaers, en die had op haar tegel bij Kunststof geschreven: voltooide levens bestaan niet. Zo is het – tenzij je 105 bent, misschien. Ik heb het leven ervaren als een feest. En dan is het ongelooflijk klote als je eerder weg moet, terwijl iedereen nog lekker doorgaat. Dat opeens die felle tl-bak aangaat, alleen voor mij. En tegelijkertijd kan ik dus ook denken, terwijl wij hier nu zitten: stel dat het omgekeerd zou zijn. Dat het zoveel erger zou zijn als jij... met je twee kleine kinderen. Ik ga echt niet woedend zitten zijn, dat mij dit overkomt.’

Vanuit het huis klinkt de gitaar van Philip, hij zingt.

Over jou?

‘De hele tijd. Hij heeft veel nieuwe liedjes, en er zitten een paar hele mooie bij.’