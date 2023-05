Kunstenaar Aldo van den Broek zoekt altijd een werkplek die past bij wat hij maakt – en ook zijn kleding is functioneel

Aldo van den Broek in de Art Chapel in Amsterdam. Beeld Jordi Huisman

Wie? Aldo van den Broek (37)

Waar? De Art Chapel in Amsterdam

Werkzaamheden? Kunstenaar, maakt voornamelijk schilderijen en sculpturen

Waar zijn we?

‘We zijn bij de Art Chapel, een jarenzestigkapel in het Beatrixpark in Amsterdam. De kapel hoorde oorspronkelijk bij het naastgelegen klooster, maar nu worden hier tentoonstellingen georganiseerd. Ik ben net terug uit Moldavië, waar ik naartoe ging voor de architectuur, vaak in Sovjet-stijl gebouwd. Deze kapel is modernistisch, een stroming die ook veel terugkomt in de Sovjet-architectuur. Daarom wil ik het werk dat ik in Moldavië heb gemaakt hier uitwerken. Ik zoek altijd een werkplek die past bij wat ik maak.’

Hoe is het om hier te werken?

‘Nu dit mijn tijdelijke werkplek is, ben ik hier ongeveer zestien uur per dag. Ik sluit me volledig af van de buitenwereld en werk alleen maar aan schilderijen en sculpturen. Deze kapel is geïnspireerd op de door Le Corbusier ontworpen Notre-Dame du Haut, een kapel in het Franse Ronchamp. Ik werk op de bovenverdieping, een ruimte met bijzondere lichtinval. Verspreid over de muur zijn veel kleine raampjes gemaakt, in het midden van het plafond zit een groot lichtgat. Het enige wat je van buiten meekrijgt is daglicht en de luchten, voor de rest leef je hier in isolement. Toch voelt het niet benauwend.’

Vind je het mooi?

‘Vooral van binnen vind ik het tof. De buitenkant is niet echt mooi, en voor Sovjet-architectuur geldt vaak hetzelfde. Of het is van buiten mooi, maar van binnen niet. Het is wel heel kenmerkend, met veel beton. Ergens is het ook spannend en gewaagd, bijvoorbeeld door al die kleine raampjes. Bij gebouwen uit die tijd is het vaak een beleving om erdoorheen te lopen, je merkt dat de filosofie achter het bestemmingsplan leidend is voor de architectuur. In Moldavië zag ik veel flats waarbij alle levensvoorzieningen in één gebouw zaten. Op de begane grond zaten dan winkels, kappers en zelfs tattooshops. In deze kapel merk je ook dat de lichte, onderste verdieping voor een ander doel is gemaakt dan de bovenste verdieping.’

Wat voor rol speelt kleding voor jou?

‘Ik ben vaak praktisch in mijn kledingkeuze. Ik reis veel en daarom heb ik veel broeken van Issey Miyake. Het is niet erg als die met vouwen uit je tas komen, want die horen erin. Mijn werk als kunstenaar is redelijk fysiek, ik maak veel monumentaal werk en gebruik daarvoor afval dat ik op straat vind. Daarom is voor mij goede, stevige, duurzame werkkleding belangrijk. Het moet ook een beetje vies mogen worden: ik werk heel ruig en draag geen beschermende kleding. Mijn stagiair zit altijd helemaal onder de verf of lijm, maar ik ben er redelijk handig in geworden om mezelf en mijn kleding schoon te houden. Ik weet welke bewegingen ik beter wel en niet kan maken, zodat ik na een werkdag naar een etentje kan gaan en niet als een soort ontplofte lijmfreak aan tafel zit.’

Aldo van den Broek Beeld Jordi Huisman

‘Feminist’-tattoo

‘Ik wil deze tattoo eigenlijk niet te veel uitleggen, want dat ontkracht de grap. Het was een spontane actie, neem het vooral niet te serieus. Feministen verzetten zich tegen het schoonheidsideaal van de vrouw zonder lichaamshaar, ik heb heel veel borsthaar. Dus ik ben nu een harige feminist. Ik sta natuurlijk ook echt honderd procent achter gelijkheid voor mannen en vrouwen.’

Beeld Jordi Huisman

Bonne-pak

‘Dit pak is gemaakt door Bonne Reijn, een goede vriend van mij. Ik heb er verschillende uitvoeringen van. Het is bedoeld als pak voor makers en creatievelingen. Het zijn betaalbare pakken, zodat mensen uit de creatieve sector ze ook kunnen kopen. Je kunt ze dragen als een net pak, maar ze zijn ook heel geschikt als werkkleding.’

Beeld Jordi Huisman

Grote zakken

‘Ik maak vaak schetsen op de achterkant van uitgevouwen sigarettenpakjes. Die heb ik altijd wel bij me, ik rook veel. Het fijne aan deze zakken is dat de schetsen op die pakjes hier helemaal in passen, andere zakken zijn vaak te klein. Ook als ik afval opraap van straat om iets mee te maken, past het vaak in deze zakken.’

Schoenen

‘Deze schoenen zijn van Terra, in de Negen Straatjes. Ze zijn handgemaakt van Spaans leer. Er zitten wat verfspetters op, maar dat hoort erbij. Dat is een teken dat ik ze echt gebruik. Ik werk niet in andere kleding dan waarin ik bijvoorbeeld uit eten ga. Daarom werk ik vaak in mooie kleding.’

Maatkleding

‘Ik heb veel kleding van Atelier Munro, zij maken alleen maatkleding. Je kunt de kleding zelf helemaal samenstellen: van welke stof je wil tot waar de zakken komen. Ik hou niet van winkelen, dus dit is ideaal voor mij. Ze hebben één keer mijn maat opgenomen en nu kan ik online precies bestellen wat ik wil.’