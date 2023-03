Kunnen we onze dementerende moeder minder bezoeken?

Onze moeder van 95 heeft alzheimer en woont in een zorginstelling. Zij herkent ons niet meer. Ieder weekend bezoekt een van ons haar, maar het laatste jaar wordt ze daar niet meer blij van. Een gesprek is al lang niet meer mogelijk, uitstapjes zijn te spannend geworden. Het liefst zit ze bij haar huiskamergenoten en haar vertrouwde verzorgers. Wij wonen niet om de hoek en ervaren deze bezoekjes als een flinke belasting. Kunnen wij haar minder vaak bezoeken zonder haar tekort te doen? Twee werkende zestigplussers, namen bij redactie bekend

Er zijn

Ga gerust bij haar zitten in de gezamenlijke woonkamer als zij zich daar het prettigst voelt. Ik heb ervaren dat het er niet om gaat wat je doet, maar dat je er bent. Soms, niet altijd, was zij dan heel even gelukkig, net als ik. En die tweeënhalf uur reistijd die nodig was om bij haar te komen ben ik dan allang vergeten. Ria Volkers (57), Amersfoort

Ander doel

Bezoek uw moeder met een ander doel. Zij kan niet meer voor zichzelf opkomen. U kunt inschatten of ze nog goed voelt is en de zorg krijgt die ze verdient. Inger Plaisier (59), Amsterdam

Wroeging

Ook mijn moeder was dementerend en zij herkende ons op het laatst ook niet meer. Ook wij woonden niet in de buurt en een bezoek vroeg veel van ons. Maar nadat zij onverwachts kwam te overlijden ontstond bij mij wroeging. Achteraf had ik er toch meer voor haar willen zijn. Eric Schreuder (64), Zuidlaren

Nooit te veel

Bespreek het met de leiding als jullie moeder onrustig wordt van jullie bezoekjes. Misschien is gewoon naast haar zitten, haar strelen en liedjes zingen al voldoende voor haar. Persoonlijke aandacht kan een mens nooit te veel krijgen. Joke Harte-Bosma (71), Uithoorn

Zwaar

Ik ben een werkende zestigplusser met een demente echtgenoot. Mijn eerste vraag is: wat is goed voor hem? Mijn tweede: wat is goed voor mij? Als ik als mantelzorger instort, is iedereen nog verder van huis. En iedereen die er kritiek op zou kunnen hebben dat jullie minder vaak gaan, moet zijn mond houden. Ze hebben geen weet van hoe zwaar dit is. Daniella Bruinsma (64), Almere

Goed genoeg

Bespreek het met de verzorging. Mijn dementerende moeder zat in een verpleeghuis op vijf minuten fietsen. Toch bezocht ik haar op het laatst maar eens per week. Te veel onrust voor haar, te veel verdriet bij het afscheid. Uitstapjes maken ging niet, buiten was te spannend. Het bleef bij nagels vijlen, handen masseren en herkenning zoeken in de fotoalbums. En het was goed genoeg. Jessica Boon (55), Deventer

Voor iedereen beter

Uw moeder is het liefst ongestoord in haar vertrouwde omgeving, dat is prima, dat mag. Wij merkten dat onze dementerende moeder het beter maakte toen in de coronatijd geen bezoek in haar huis kwam. Dat vonden wij een teken aan de wand. Het was voor iedereen beter om alleen af en toe te gaan. Marja van Heel (64), Belfeld

Bezoek de groep

Ik leerde van mijn ouders: we bezoeken niet alleen oma, we zijn er ook voor haar huiskamergenoten. Verander uw kijk op bezoek: bezoek de groep. Schuif aan bij de koffie, help de andere bewoners met hun gebakje, draai plaatjes, lees voor uit de krant. U ontlast de zorg, u bent van betekenis voor alle bewoners en u kunt nabij uw moeder zijn in haar vertrouwde omgeving. Ida Sluiskes (49), Aalten

Met goed recht

Als zij u niet meer herkent, lijkt me dat u ieder met goed recht een keer per maand minder op bezoek kunt gaan. Het afscheidnemen is al begonnen. Ellen Richter (56), Zoetermeer

