Kort reisje met minnaar verzwijgen?

Ik ben al jaren single. Onlangs heb ik via een datingsekssite een man leren kennen. Ons contact is beperkt tot seks. Geen van mijn vrienden weet van zijn bestaan. Nu hebben hij en ik besloten met elkaar een reisje te maken. Ik vind het lastig om niemand hierover te vertellen. Wat kan ik het beste doen? Een verhaal verzinnen, waarbij ik toch kan vertellen over mijn reisje? Of beter de reis aan iedereen verzwijgen, zodat ik geen lastige vragen krijg? Vrouw (59), naam bij redactie bekend

Verzin een bondig verhaal

Als je het volledig verzwijgt, verschrompelen het plezier en het geluk na terugkomst. Verzin daarom een verhaal. Houd het bondig, want een verspreking is snel gemaakt. En denk eraan: liefst veel ‘algemene’ foto’s. Kijk uit met veel foto’s waar je zelf steeds op staat. Nog beter is om dit groeiende probleem te bespreken met je allerbeste vrienden. René Geerars (60), Deventer

Gunnen

Wie zou het een probleem vinden dat u een weekendje met iemand weggaat? Men zal het u meer dan gunnen. Jan Schoormans (66), Dordrecht

Tot nu toe sekspartner

Jullie contact beperkt zich nu tot seks, maar dat kan nog veranderen. Ik denk dat als je iemand intiem kunt beminnen, er met de tijd zeker een gevoel bij komt als product van de aandacht dat je aan die relatie hebt besteed. Lekker open vertellen over je reis en over je – tot nu toe – sekspartner dus. Silvia Holland (66), Apeldoorn

Waarom nu veranderen?

Niemand uit uw vriendenkring weet van zijn bestaan en ik heb de indruk dat evenmin iemand van uw activiteiten en successen op de datingsekssite weet. Als u dat bevalt, waarom zou u dat dan nu willen veranderen? Het is niet erg als u niet meteen antwoord kunt geven op deze vraag. Hij is bij deze voor u beschikbaar. Pieter Wijnheijmer (69), Panningen

Keer het eens om

Vertel uw vrienden dat u een heel fijn contact hebt opgedaan. Dat u met hem een reisje gaat maken. Zij zullen u uw plezier gunnen. Minimaal één van hen vertelt u dat het contact is beperkt tot seks. Dit delen zal u een goed gevoel geven. Keer het maar eens om: stel dat een van uw vrienden een dergelijke situatie met u zou bespreken. Elles Heine (55), Castricum

Voor uw veiligheid

Heerlijk. Wel zou ik voor uw eigen veiligheid, aan iemand die u het meest vertrouwt en die misschien de minste vragen stelt, vertellen met wie u weggaat en waarnaartoe. Mocht u iets overkomen op reis. Annemarieke Henricus (40), Vlissingen

U bent toch single

Heerlijk toch, zo’n reisje? Waarom denkt u dat u lastige vragen zou krijgen, u bent toch single? Naar mijn idee hoeft u geen verantwoording af te leggen aan vrienden. Ellen Richter (56), Zoetermeer

Laat u verrassen

Ik zou gaan voor een optie die in uw vraag ontbreekt: tersluiks vertellen dat u op reis gaat met een prille date en u laten verrassen door de reacties van uw vrienden. Nina Roodbeen (40), Bergschenhoek

Punt

U gaat op reis, punt. Met wie is geheel aan u. Mocht iemand ernaar vragen, dan zegt u: met Pietje Puk. Wie is dat? Een leuke man. Ik verheug me erop. Bij doorvragen houdt u de boot af. U zegt dat u de vragen van uw vrienden vreest. Als het nu uw kinderen waren zou ik me er nog iets bij kunnen voorstellen. Chris Van Wulfften Palthe (74), ’s-Gravenhage

Over twee weken: Wat moet ik met de fotoboeken van mijn overleden zus? Op mijn zolder heb ik de fotoboeken van mijn oudere zus Marlies, die in 2007 is overleden. Haar petekind heeft er al uit gehaald wat ze wilde hebben, net als ikzelf. Wat doe ik nu met die boeken? Ik kan ze niet in de kliko gooien en ik ga ze niet scannen, want er is niemand die ze kan gebruiken of wil hebben. Wat zou u ermee doen? Vrouw (61), naam bij redactie bekend