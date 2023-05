Kees is een ervaren wedstrijdploeger, maar wel ‘een man van de middenmoot’

Kees Bastiaansen Beeld Jan Dirk van der Burg

Kees Bastiaansen (52), Rijsbergen

Kees is een ervaren wedstrijdploeger. Op de jaarlijkse wedstrijd in Rijsbergen – die hij zelf ook organiseert – heeft hij op zijn Steyr-trekker met handhef tweewegploeg een net veldje afgeleverd. ‘Maar ik ben wel een man van de middenmoot hoor, als je een topper wil moet je mij niet fotograferen. Ik doe al dertig jaar mee, maar ik leer nog steeds.’ En die leercurve is de jury nu aan het beoordelen, het zogenoemde ploegbeeld van – op het lekenoog – perfect uitgelijnde glanzende grond.

‘De juiste afstelling van de ploeg is het geheim. Maar dat is afhankelijk van de grond, hier heb je zandgrond maar er ligt ook gras. Dan heb je een scherpe ploeg nodig die mooi doorsnijdt. De rechtheid is belangrijk, dat de grond mooi van de ploeg valt, de ruggetjes even hoog zijn en de rondgangen mooi aansluiten bij de buurman.’ Alle buurmannen rijden vandaag trouwens een oldtimertractor, er is ook iemand die ploegt achter een paard, maar in ieder geval gaat alles op zicht en zonder gps. ‘De wedstrijd is één ding, maar de meesten doen ook mee omdat je op de trekker uit je jeugd kunt rijden. Ben je toch weer even dat jongetje hè.’