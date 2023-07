Katinka Polderman is eindelijk ontspannen, en van plan dat ook na de vakantie voort te zetten (dream on)

Katinka Polderman in Triberg (bij de koekoeksklok). Beeld Rosa Meininger

Hoe is het daar?

‘Heerlijk. Ik heb net m’n gezin afgeschud om met jou te kunnen bellen. We zitten in Steinach, in het Zwarte Woud. We logeren op een camping, gelukkig niet in een tent, maar in een stacaravan. Al noemen ze dat hier chalet, want dat klinkt chiquer.’

Hoe is het daar? is de zomerrubriek van Volkskrant Magazine waarin (bekende) Nederlanders naar hun vakantiebelevenissen wordt gevraagd.

Met wie ben je?

‘Met m’n man Peter en zoons Bram en Koen, van 7 en bijna 3. Die laatste is midden in de coronatijd geboren, en vorige zomer zijn we verhuisd en moesten we verbouwen, dus we zijn al een paar jaar niet langer dan een weekendje weg geweest met elkaar. De oudste is Nederland nog nooit uit geweest, dus die ziet nu voor het eerst in zijn leven bergen en watervallen. We waren hier als gezin echt aan toe. Hierna gaan we nog een week naar Saarburg, wat noordelijker, naar een vakantiepark op een berg, waar je met een rodelbaan naar beneden kunt en met een stoeltjeslift weer omhoog. Dat heb ik uitgekozen, maar ik zie nu al op tegen het idee van mijn zoon in die rodelbaan, eigenlijk veel te spannend. Ik sus mezelf met de gedachte dat het een verstandige jongen is.’

Was je zelf toe aan vakantie?

‘Ik verkeer al jaren in een permanente staat van toe zijn aan vakantie. Ik ben vanaf december non-stop aan het werk geweest. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat ik vrij heb en ook geen klusje meer hoef af te ronden of dat er vlak voor vertrek nog een enorme deadline in m’n nek hijgt. Ik heb mijn werk echt voor twee weken uit mijn handen laten vallen. Behalve dit interview, dat nu tussendoor komt – en daar heb ik eigenlijk spijt van. Wat bezielt me? Waarom moet ik nou weer zo nodig verplichtingen aangaan? Gelukkig vindt m’n gezin het geloof ik niet zo erg, en ach, het is natuurlijk ook leuk. Dat is het probleem: ik ben altijd toe aan vakantie, ik ben altijd aan het ploeteren, maar altijd aan het ploeteren met leuke dingen. Ik kan niet zo goed plannen en heb soms een naïeve blik op de werkelijkheid.’

Is dit je ideale vakantie of een compromis?

(Buldert van het lachen.) ‘Op mijn ideale vakantie is er niemand om me heen, hooguit een volwassene die niks van me hoeft. Ik lig aan de rand van een zwembad op een all-inclusiveresort, waar ik ongestoord kan lezen en waar ik niks hoef te verzinnen – behalve dat als ik het te heet krijg, ik het water inga, en er daarna weer uit. Beetje ouzootjes drinken, dat ook. Maar ja, dat kan niet met kinderen. Dus mijn ideale vakantie nu is dat er weinig gezeik en gemekker is, en de kinderen zich overdag zo goed vermaken dat ze ’s avonds lekker in slaap vallen.’

Lukt dat?

‘Ja, want de buitenzwembaden hier zijn echt fantastisch. En vanmiddag zijn we naar Triberg geweest, daar staat de grootste koekoeksklok ter wereld. Het is mijn lievelingsattractie, ik ben er al een keer of vijf geweest. Het klinkt alsof het een magisch natuurwonder is dat alleen op deze plek had kunnen bestaan, terwijl het gewoon een blokhut is met een klok erop. Elk heel uur komt er een enorme koekoek uit, die dan heel traag koeeee-koeeeeek zegt. Er worden busladingen mensen naartoe gebracht, die staan te wachten tot de grote wijzer bovenaan staat. In het dorp is ook een mega koekoeksklokkenwinkel, waar geen klok gelijkloopt, dus je kunt uren in die winkel rondlopen op zoek naar de klok die als eerstvolgende afgaat, en dan kijken wat er gebeurt als het koekoekje tevoorschijn piept; op de voorgrond begint een leuk varkentje te bewegen, een houthakkertje hakt zogenaamd hout. Ik heb besloten dat het belangrijk is dat ik op zoek ga naar een zelfbouwinstructie voor een koekoeksklok van lego, dat mechaniekje dan zelf bouwen, bedenken wat voor poppetje er uit de klok komt.’

Zijn er dingen die je thuis wel doet, en op vakantie niet?

‘Ik zit vooral veel minder op mijn telefoon. Het is opeens niet meer belangrijk wat er in Nederland gebeurt, of wat er überhaupt gebeurt. Alle tijd die ik overhoud, besteed ik aan mijn gezin, want moeders is eindelijk ontspannen en heeft een engelengeduld. Tot de landsgrenzen weer in zicht zijn. Haha, wat erg.’

Wat is het eerste wat je doet als je terug bent?

‘Mijn voornemen om dat vakantiegevoel mee naar huis te nemen: minder met mijn telefoon bezig zijn, relaxter leven, nog meer lezen. Maar ik maak me geen illusies. Ik ben vaak genoeg op vakantie geweest om te weten dat ik dat precies anderhalve dag volhoud.’