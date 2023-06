Kasper zegt goed naar een ander te kunnen kijken. Maar waarom praat hij dan zo veel?

Beeld Lina Selg

Er komt geen eind aan mijn verhaal tegen haar. Ik zit in een totaal onsamenhangend relaas over ‘hoe de Nederlander in de kern van zijn wezen is’, met gebruik van vergezochte dwarsverbanden en vage, kruiselingse beweringen over klimaat, zeurende exen en de rotte huizenmarkt. Ze kijkt me aan met grote ogen als ouderwetse satellietschotels, duidelijk gericht, maar zonder emotie of oordeel. Is dit dan die ene die ik zo lang zoek?, denk ik doodsbang. Een korte, fijne gedachtepijn steekt me.

Aan het begin van de afspraak met de dame tegenover me moest ik net een paar seconden te lang het gesprek gaande houden, waardoor ik nu al ruim een half uur de boventoon voer over wat echte eerlijkheid moet zijn, hoe ontspannen ik dates in ga, en dat ik erover denk ooit in de Achterhoek óf in Andalusië te gaan wonen. Hoor mezelf toch eens ongefilterd klepperen. Wat moet zij wel niet denken? Ineens voel ik een haast onbedwingbare behoefte om haar uit het niets, dwars over tafel, vol op haar mond te zoenen. Maar ik hou me in en praat door.

Hoe meer ik praat, hoe warriger mijn verhaal wordt. Dat zie ik in haar ogen. ‘Laat háár nou even iets zeggen, man’, lees ik mezelf de les, maar het voelt of ik een soort anti-auditie aan het doen ben en geen vaart meer kan minderen. Even meen ik te zien dat ze spijt heeft dat ze hier zit, en denkt: deze voorlopig uitgespeelde cabaretier is knettergek.

Waarom praat ik zoveel? Is het om te verbloemen dat ik haar leuk vind en probeer ik om die reden zoveel mogelijk op te sommen wat ze niet leuk aan mij zou kunnen vinden? E. bestelt nog een muntthee. Ik wil bier, maar dat wil ik niet, niet nu al. Daar ga ik alleen nog maar meer van ouwehoeren. In plaats daarvan doe ik een dubbele espresso, want daar word ik lekker rustig van.

Het zou nu aardig zijn om even te wachten met praten tot de drankjes er zijn en haar de kans op een reactie te gunnen, maar ze zwijgt en glimlacht. Een werkelijk prachtige lach en blik waar veel in zit dat mijn hartje begeert, maar opnieuw is de stilte een paar seconden te lang om mij daar gemakkelijk mee te laten zijn, dus: hup, daar ga ik weer:

‘Weet je, het gaat gewoon om het eerste gevoel dat je hebt als iemand binnenkomt, nog voor die persoon zijn mond heeft opengedaan...’ Ik hoor mezelf dit zeggen en denk: lul dan niet zoveel, man! Durf nou eens toe te geven dat het in die seconde na binnenkomst raak was en dat dit allemaal angst en opvulling van het grote onbekende daarna is!?

‘Dat vind ik ook’, antwoordt ze sec.

‘Sorry, wat?’, vraag ik afgeleid. Ze schiet in de lach.

‘Serieus? Dat je zei dat het meteen duidelijk is als iemand binnenkomt...’

‘Ja, o ja. Vind ik dus ook!’, antwoord ik extreem onnozel.

‘Daarom ben ik al een half uur aan het denken: waarom praat je toch zoveel? We kunnen toch ook naar elkaar kijken en even zwijgen, of vind je dat eng?’

‘Ik?’, ontwijk ik, ‘nee hoor. Ik kan heel goed kijken...’

‘Maar niet zo goed zwijgen terwijl je dat doet, hè?’

Jeetje, ze windt er geen doekjes om. Ik krijg geen lucht. Ze staat op, komt op de bank naast me zitten en kust me op mijn mond. Ik kan niets meer. Geen enkel verweer. Hoe haalt ze het in haar hoofd, midden in deze toko, mensen om ons heen!? Alleen maar toeristen, maar toch; dat zijn ook mensen die zien dat we Absolute Beginners zijn. In mijn hoofd bezingt Bowie het moment. Hoe moet dit nou?! Niet loslaten, bid ik vlak voor ze mijn lippen loslaat. De kus was precies kort, maar ook exact lang genoeg.

En dan begint ze mij op een halve meter van mijn gezicht strak aan te kijken met die twee blauwgroene satellietschotels, en straalt zo al haar prachtige primetimeprogramma’s bij me naar binnen. Mijn duffe praatzender wordt zonder bloedvergieten volledig overgenomen met deze gerichte coup. Zwijgend draait ze de rollen om: zíj de zender, ik de ontvanger. Lekker wel: ineens op je mondje gevallen zijn.