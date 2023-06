Kasper wil zijn profiel weer eens leven inblazen en verzint een list

Kasper van Kooten Beeld Lina Selg

Na een langere periode van inactiviteit (soms heb je gewoon echt geen puf voor de datekermis) besloot ik mijn bio wat op te fluffen. Inmiddels kende ik veel datingapp-afkortingen die iets over iemands voor- en afkeur zeiden, en dat had me op een idee gebracht. Ik had zin in een beetje keten en de lach opzoeken. Humor voor alles op die saaie, platgetreden platformpaden met alle platformplatitudes.

Om reacties uit te lokken verzon ik een aantal fantasieafkortingen met lettercombinaties waarvan ik zeker wist dat men ermee zou gaan puzzelen. Het idee leek veelbelovend, al was het alleen al om wat broodnodige lol te blazen in iets dat steeds vaker op een strafexercitie begon te lijken. Dus het werd:

‘Kasper, artiest, vader en zoeker van ware liefde. Wil géén BWDAPP, ZVODT, HMMMS of RTS. Swipe left als jij dat wel wilt!’ Vooral het woordje ‘geen’ leek me een goede zet, omdat mannen niet snel aangeven wat ze níét willen, maar vaak met hagel schieten, alle opties openhouden, en pas zien wat ze niet willen als ze er tegenover staan of het net hebben gehad. Voor vrouwen lijkt dat precies andersom op te gaan en daarom geven zij vooraf beter hun grenzen aan. Nu deed ik dat dus ook, maar dan als man.

Ik kan natuurlijk niet met jullie meekijken dames, en er dus faliekant naast zitten, maar ik vermoed dat er niet veel mannen zijn die direct aangeven níét in te zijn voor ONS.

De eerste reactie op mijn vernieuwde profiel kwam binnen: ‘Hoi Kasper, leuke foto’s! Ik zit nog niet zo lang op deze app, maar waar staat ZVODT voor? (bloos emoji) Ciao, E.’

Nu moest ik ineens woorden bij de letters bedenken, want ik had gewoon wat gekke afkortingen opgeschreven, in de hoop dat men de grap er wel van zou inzien, maar de eerste de beste vroeg al direct om uitleg. Zeggen dat het niks betekende omdat het een grapje was vond ik zonde, maar aan de andere kant: als ik ZVODT ging verklaren kon ik er donder op zeggen dat E. de andere afkortingen ook wilde weten en sowieso geen humor had.

Ondertussen kwam er een berichtje van een ander binnen. A. uit Den Haag schreef: ‘O, wat heerlijk, éíndelijk iemand die ook niet van BWDAPP houdt!’

Ha ha!, dacht ik. Zie je wel! Meteen wist ik dat A. wat humor betreft mee mocht naar de volgende ronde, maar eerst dat antwoord aan E. nog.

Zonder Vroeg Opstaan Dauw Trappen, schreef ik. Lang bleven er bewegende puntjes (‘is aan het schrijven...’) staan in haar antwoordvakje. Terwijl ik daarop wachtte realiseerde ik me dat in mijn bio stond dat ik er dus juist niet van was gediend, terwijl ik bij het zoeken naar woorden iets positiefs had gevoeld. Er ontstond zelfs een soort hunkering naar de dagen van weleer; heerlijk samen drinken, vrijen en praten tot de morgenstond (dauwtrappen) en daarna samen uitslapen. Alles wat er niet meer bij is, tegenwoordig.

Terwijl arme E., bij wie ik me al schuldig begon te voelen, aan haar puntjes te zien nog bezig was met een uitgebreide reactie, mompelde ik tegen haar foto’s: ‘Trap er niet in, ik ben niks voor jou! Neem mij niet serieus, alsjeblieft. Ik moet altijd lollig zijn voor mijn werk en liet werk en privé even stom door elkaar laten lopen met dit grapje!’

Eindelijk was daar E.’s antwoord en het luidde: ‘Wow, mooi!’ Dat was het. Daar was ze dus minutenlang mee bezig geweest, voluit in mijn pseudopoëtische invulling van een afkorting die niet bestond getrapt. Het feit dat ze me zo serieus nam, zorgde ervoor dat ik de conversatie direct deletete.

Gelukkig had ik A. nog. Ik stuurde haar direct de vraag: ‘Wat betekent BWDAPP voor jou?’, met een smiley erbij omdat ik dacht: laat ik voor alle zekerheid maar aangeven dat het hier om een grapje gaat. K. antwoordde meteen: ‘Hetzelfde als voor jou, natuurlijk...!’

Slim en leuk, maar toen was ik weer aan de beurt. Ik stelde voor om te gaan wandelen, maar dat wilde ze niet. Want hoewel we allebei niet van BWDAPP hielden, was ik haar type niet. Digitaal blauwtje. Ook wel eens goed.