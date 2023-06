Kasper voelt zich als een puber in de campingdisco wanneer het tl-licht aan gaat

Beeld Lina Selg

Direct toen ik V. zag, wist ik dat het iets kon zijn. Veel vinkjes om voorzichtig aan een happy end te kunnen denken. Ho, stop: niet jinxen! Maar toch: kinderen van dezelfde leeftijd, op fietsafstand wonend, eigen leven op de rit en klaar voor de volgende ronde, al zei mijn vermaledijde gevoel wel dat ze nog enigszins gehavend aan het eind van de vorige hing.

We bezochten een show in de Ziggo Dome, gaven een kusje op de parkeerplaats, stonden voorzichtig tegen elkaar aan bij de metro. Ik weigerde haar een tikkie te sturen en zij was zo stoer om de keer daarop gewoon haar eigen, heerlijke zin door te drijven en alles te regelen en te betalen. Heel goed voor mij om de kans niet te krijgen, gezien mijn dwangmatige verzorgende rol uit het verleden. Ook waren wij, al was het voorzichtig van mijn kant, hard op weg om in onze wederzijdse vriendengroep een ‘bepaalde indruk’ te gaan maken.

Vrienden met de beste bedoelingen begonnen al moeite te doen om ons tegelijk ergens naartoe te krijgen. De partner van een van mijn beste makkers kende V. goed en zei tegen haar dat er na een concert, dat we met een grote groep hadden bezocht, een afterparty bij haar thuis was. Toen ik rond half 2 ’s nachts arriveerde (V. was er al) bleek er niemand anders te zijn. Zo zat ik ineens – eigenlijk ongewild, omdat er voor mij nog helemaal geen sprake van zoiets kon zijn – in een stiekeme, maar overduidelijke dubbeldate set-up.

V. had een taaie tijd achter de rug en zat nog in de staart van een ingewikkelde scheiding van een turbulent huwelijk. De kinderen waren fulltime bij haar en ik weet nog dat ik dacht: ik weet niet of dit al het juiste moment is voor een ‘ons’. Zo onopvallend mogelijk had ik tijdens onze eerdere afspraken op de rem getrapt. Dat merkte ze en vond ze niet leuk, maar ze respecteerde mijn voorzichtigheid.

Nu, op deze dubbeldate van onze wederzijdse vrienden, werd er nog maar een fantastische wijn opengetrokken (er zaten er al ettelijke in) en zat ik ineens, uit een soort jeugdige baldadigheid door een keihard inslaande dronkenschap, met een peuk in mijn handen!? Mijn drie metgezellen waren allemaal verstokte rokers, maar dat was natuurlijk geen enkel excuus om stoer mee te gaan doen.

Toch wentelde ik mezelf in studentikoos bralgeluk, het voelde aan als in de jaren negentig; nachten met een leuke vrouw en goeie muziek in café De Doffer of De Korte Golf in Amsterdam, café De Kater te Enschede of De Spieghel in Groningen. Alleen zaten we nu in een nette huurwoning van een chic appartementencomplex met vier gescheiden ouders van rond de 50, en een Spotify-abonnement. Alles aan de combinatie van elementen voelde cliché.

Het was inmiddels 3 uur ’s nachts en niemand van ons zou de volgende dag een van de opgeteld acht kinderen hebben. Dat scheelde een slok. Dus namen we er nog twee.

Om tien over 3 pakte V. onder tafel perfect getimed mijn knie. Voor het eerst in jaren voelde zij aan als de juiste vrouw om dat te doen. Alleen was het moment nog geen minuut oud toen het onvermijdelijke plaatsvond.

V.’s vriendin tegenover ons was nu zó dronken en uitgelaten over het gloren van iets tussen V. en mij dat ze het niet meer hield en uit het niets tegen mij riep: ‘Jezus, KUS die vrouw nou gewoon, man, kom op!!’

En toen was alles kapot. Alsof onaangekondigd het tl-licht aan flikkerde in de Franse puberdisco, waar ik nét voor het eerst een meisje te schuifelen had gevraagd. V. voelde mij verstijven en kneep geschrokken in mijn knie, alsof ze wilde zeggen: niet schrikken, het is goed, maar voor mij waren alle alarmbellen afgegaan. Blijkbaar had ik niet voldaan aan een verwachting. Het had sneller gemoeten. Maar ik wilde allesbehalve sneller. Sterker nog: nu wilde ik naar huis. En geen drie ossen die me konden tegenhouden. Dit was iets waar die goedbedoelende, uitbundige vriendin niets aan kon doen, overigens. Het is iets waar ik al veel langer mee worstel: als ik het gevoel krijg dat ik iets moet doen om het voor anderen ergens op te laten lijken, haak ik af. Ik wil alleen maar doen wat ik echt voel, anders voel ik het niet. Gekmakend gevoelig is dat.