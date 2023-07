Kasper taait af, helaas nog zonder happy end – maar dat was ook te mooi en naïef gedacht

Cabaretier Kasper van Kooten is op zoek naar een nieuwe, grote liefde. Hij doet hier voor de laatste keer verslag van zijn tocht.

Trouwe voyeurs, lotgenoten en reisgezellen, dit is mijn laatste ‘Kasper Spreekt Af’ op deze prachtige papieren plek. De afspraak met de krant was een reeks van twaalf afleveringen. Natuurlijk leefde bij mij de wens om jullie precies nu te kunnen trakteren op een happy end, maar achteraf gezien was dat te mooi en naïef. Te bedacht ook. Het is niet hoe de liefde werkt: op afroepbasis, of op nummer. En al helemaal niet de woeste, onmogelijk te regisseren online liefde waarover ik schrijf.

In de elf voorgaande columns slaagde ik er gelukkig wél in om mijn enigszins vastgeroeste ideeën over wat voor soort relatie ik nastreef en vooral wie ik daarin wil en kan zijn, flink te schuren en te strippen. Om niet te zeggen: omver te werpen. Ik leerde onder meer dat ik mijn ‘rugzak’ (vooruit: één keer mag ik die stukgedragen metafoor neerpennen) veel beter aan de voorkant kan dragen, dichter bij buik en hart. Ook ontdekte ik dat mijn volle neef ‘bindingsangst’ altijd alleen maar heel eenkennig met zijn tweelingbroer ‘verlatingsangst’ stoeit. Die twee bengels heb ik uit elkaar gezet en dat werkt: ze komen nu meer aan zichzelf toe. Maar genoeg over mij.

Dank aan de vele lieve lezers die de moeite namen om mij te schrijven hoezeer ze mij de vrouw van mijn dromen toewensen. Ontroerend en bemoedigend. Ik stel jullie (net als mijn toekomstige partner) niet graag teleur, maar eerlijk is eerlijk: dit open einde zat er ook wel een beetje aan te komen door hoe torenhoog ik inzette met de aankondiging dat ik ging zoeken naar ‘die nieuwe, allesomvattende verliefdheid’.

Een lezer die trouw mijn verhalen volgt mailde me van de week: ‘Je bent er biiijna, dat voel ik. Écht! Nog even volhouden...’ Ik kreeg tranen in mijn ogen, zoveel gunning sprak uit dat berichtje, ook omdat ik het gevoel had dat ze bedoelde: met jezelf. De gedachte dat ik er bijna ben deel ik, al moet je dat natuurlijk nooit hardop zeggen, en zeker niet in de krant (knipoogemoji, als dit een WhatsApp-bericht zou zijn).

Ik ontving meerdere mails van lezers waarin stond dat ze na het lezen van mijn belevenissen de zin en moed hadden teruggevonden het zelf ook weer eens te proberen: online zoeken naar ware liefde. Die berichten raakten me misschien nog meer, omdat lezers zich blijkbaar herkenden in mijn openbaar gestuntel bij het zoeken naar liefde in tijden van algoritmen.

Er is mij ook gezegd dat ze misschien al recht voor me stond, maar dat ik haar niet zag. Onlangs nam familievriend en Volkskrant-schrijfvoorbeeld Jan Mulder mij even apart (op een begrafenis, nota bene) om mij vaderlijk toe te spreken: ‘Dat wás haar, Kasper, die waar je twee weken terug over schreef! Had je niet moeten laten lopen, zeeeeg!’ Maar zelfs voor een Mulder ben ik te eigenwijs en de reis ging verder, gesteund door weer andere reacties, zoals: ‘Ik hoop dat je haar nog lang niet vindt, want dan mogen we blijven meereizen.’ En dat kan zeker, blijven meereizen, maar niet voordat ik het grootste dankwoord richt aan de dames die mij aanzetten tot het opschrijven van ontmoetingen; mijn medegelukzoekers, liefdesbehoeftigen, de vrouwen van vrolijke, mooie of vreemde chats, die soms digitaal bleven, maar ook regelmatig uitmondden in een afspraak, een wandeling of twee, of drie. Alles was het waard, want ‘spijt is wat de geit schijt!’, zoals mijn oma (voor wie geen vrouw goed genoeg was voor mij) altijd zei.

Ik trachtte monumentjes voor ons op te richten, dames, omdat ik mezelf zo herken in jullie reis, wadend door de drassige uiterwaarden van de liefdesrivier, in een wild meanderende zoektocht naar onszelf voor een nieuwe ander, en een ander voor ons nieuwe zelf. Reizen maakt wijzer en gelukzoekers zijn dapper. Zo, genoeg over jullie nu.

Voor mij is er altijd nog Annebelle, met wie ik elke week over de liefde kan praten. In ‘Kasper Spreekt Af’, onze inmiddels veelbeluisterde podcast, gaat de zoektocht onverminderd verder. Voor hier en nu, lieve Volkskrant Magazine-lezers: bijzondere dank dat jullie mij wilden vergezellen, tijdens deze spannende reis. Ik hou van jullie allemaal! En dat is meteen ook de kern van het probleem, bedenk ik me nu.

Een liefdevolle zomer toegewenst.